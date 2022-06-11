"Все вирішує одна людина": що буде з полоненими бійцями з Азовсталі

Оксана Тороп

BBC News Україна

43 хвилин(и) тому

Автор фото, BBC/Getty

У травні військовослужбовці, які опинилися в оточенні на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, вийшли з нього за домовленістю між Україною та Росією. Операція тривала з 16 по 20 травня, і хоча українська влада тривалий час називала її евакуацією, фактично українські бійці опинилися в полоні на території окупованого Донбасу.

Президент Володимир Зеленський пояснював у своїх публічних виступах, що військових виводять для подальшого обміну. Але наступні заяви з Росії та "ДНР" давали зрозуміти, що швидкого повернення бійців додому чекати не варто. Адже їм готують публічне "покарання" в рамках тієї самої "денацифікації", про яку говорив президент Росії Володимир Путін, пояснюючи мету вторгнення в Україну.

Яка кількість українських військових перебуває зараз у полоні - точно невідомо. Російська влада називає близько 2,5 тис. людей, українська каже - їх більше. У міноборони України пояснюють - будь-які деталі про переговорний процес та перспектив обміну засекречені.

В українській владі взагалі неохоче говорять на цю тему, тоді як представники "ДНР" постійно хизуються намірами провести так званий публічний трибунал над українцями. Росія синхронно з ватажками окупованих територій не поспішає говорити про обмін, наголошуючи на "судовому процесі". А він може розпочатися вже зовсім скоро. У слідчому комітеті Росії вже відзвітували, що "допитують" українських бійців та проводять "слідчі дії" в рамках того, що називають "розслідуванням" "злочинів київського режиму проти миру та безпеки людства". І тут же додали, що темпи "розслідування" треба пришвидшити.

То що ж відбувається з переговорами про обмін українських бійців з "Азовсталі", які перспективи їхнього звільнення та чи скоро це може статися - розбиралася BBC News Україна.

"Публічний трибунал"

Самопроголошений керівник "ДНР" Денис Пушилін нещодавно заявив, що "матеріалів для проведення трибуналу над українськими військовими вже достатньо, він не за горами". При цьому пообіцяв, що "процес" буде відкритий, а покарання може бути максимальним. У "ДНР" це - смертна кара. Тамтешні представники вже відкрито заявляють, що деяким полоненим можуть винести саме такий "вирок". Особливо реалістично це звучить у світлі того, що 9 червня "Верховний суд ДНР" на невизнаному процесі "засудив" трьох іноземців, двох британців та одного марокканця, які воювали в складі Збройних сил України, до смертної кари.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Територія зруйнованого металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Окупаційна влада заявила, що не планує його відновлювати

Родичі полонених військових, з якими ми поспілкувалися, не приховують, що стурбовані заявами так званої влади "ДНР" про якісь "трибунали". Тетяна Харько, сестра морпіха Сергія Волинського (позивний "Волина"), каже, що немає ніякої ясності щодо цього: "З представниками моєї сім'ї ніякого зв'язку щодо трибуналу не було. Я сподіваюсь, що нас і всіх захисників "Азовсталі" це омине і нікого судити не будуть".

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Сергій - командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС України. 13 квітня частина його бригади успішно з'єдналася з іншими військовими для продовження спротиву на території "Азовсталі". Це він писав листа папі римському, просив Джо Байдена, Бориса Джонсона та Реджепа Таїпа Ердогана допомогти з евакуацією цивільних та поранених бійців. Він вийшов з "Азовсталі" останнім разом з командирами інших формувань.

Сестра морпіха переживає, аби до українських захисників не застосовували тортури та дотримувалися всіх міжнародних норм поводження з військовополоненими. Такі ж думки висловлюють інші родичі полонених військових, з якими ми спілкувались. Переважна більшість з них вже певний час нічого не чули і не знають про місце перебування бійців, їхній стан та умови утримання.

ВВС запитала Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами 6 червня, чи не катують українських бійців з "Азовсталі" у полоні. Він відповів, що не має такої інформації. Але при цьому додав, що російській стороні невигідно це робити, тому всі ці військові - це "публічні полонені", за станом яких стежить світова спільнота. А щодо так званого трибуналу - дав зрозуміти, що не варто це сприймати серйозно, оскільки плани росіян постійно змінюються, це схоже на звичайний піар.

Ірина Геращенко, яка в часи попереднього президента Петра Порошенка займалася обміном полоненими, каже, що цим "страшилкам" не варто приділяти багато значення. Російська сторона та так звані представники влади "ДНР" можуть заявляти що завгодно, але ключову роль грають політичні переговори. І якщо Україна та Росія домовляться про обмін бійців, то неважливо, є "вирок" чи немає. "Не ведіться на ці інформаційні вкиди Росії. Вони спеціально все це роблять, щоб деморалізувати суспільство, родичів, друзів полонених. Це ФСБшні методи", - пояснює вона.

Пані Ірина згадує, що в минулі роки також звільняли "засуджених" на багато років людей. "Тому це такий елемент психологічної гібридної війни, і ці заяви нічого не означають. Важливо - витягти людей", - додає вона.

Засекречені деталі

Тетяна Харько скаржиться нам, що у родичів в останні тижні немає ніякої інформації про полонених бійців. "Востаннє від брата було смс з його номера 20 травня, він повідомив, що зв'язку більше не буде. Після цього жодної інформації від нього я не отримувала. Зв'язку з ним більше не було".

Ми поговорили з іншими родичами українських бійців, вони теж підтверджують, що втратили будь-який зв'язок з полоненими бійцями. Крім того, родинам бракує інформації від української влади. В уряді у відповідь наголошують, що контакт з бійцями є, але всі деталі переговорного процесу засекречені. Відомо лише, що тепер ці повноваження передали виключно Головному управлінню розвідки та Службі безпеки.

Автор фото, Getty Images

Джерела BBC News Україні в розвідці кажуть, що це логічне рішення, адже "Росія - це і є в першу чергу одна велика спецслужба, а вже потім країна". Тому і переговори мають вестися по лінії спецслужб, так вони будуть ефективніші.

Обережний оптимізм висловив Володимир Зеленський. За його словами, саме представники ГУР вже довели свою ефективність під час низки важливих операцій. "Тому я довіряю їм особисто, і ми чекаємо від них результату", - каже він.

За словами Зеленського, на базі ГУР вже створили відповідний об'єднаний орган, який опікується полоненими. "Ми знаємо, про що з росіянами можна домовлятися, знаємо цю ціну. Ми знаємо, що не можна довіряти. ГУР має займатися цим питанням і дати результат. Результат єдиний - повернути людей додому".

Але передача цього процесу СБУ та ГУР може спровокувати абсолютну тишу, а, як показує практика, часом публічність допомагає зберегти життя та здоров'я людини. Ірина Геращенко, не береться коментувати сам переговорний процес через делікатність таких питань, але каже, що і раніше СБУ грала основну роль у звільненні полонених. Саме спецслужба перевіряла списки, аби до них потрапляли дійсно справжні полонені.

Важливо, за її словами, аби окрім цього напрямку був ще певний центр, в якому були б психологи, щоб комунікувати з родичами полонених.

Є гаряча лінія для таких звернень, але мало хто про неї знає. "В цьому єдиному марафоні мають хоч час від часу показувати цю гарячу лінію, щоб люди знали куди звертатися", - каже Геращенко.

"Родини, які перебувають у стресовому стані, вони мають знати, що держава про них піклується", - додає пані Ірина. Окрім того, за її словами, має бути певна публічність, аби міжнародна спільнота допомагала Україні.

Джерела BBC News Україна у владі погоджуються з цим і кажуть, що незабаром визначать того, хто буде відповідати за цей напрямок саме у публічній площині.

Прямі переговори з "ДНР"

В історії з полоненими прослідковується давня мета Росії - змусити Україну до прямих переговорів з самопроголошеними республіками. Публічна лінія російських чиновників у цьому питанні зводиться до одного: все буде вирішувати так звана влада "ДНР", оскільки ці полонені перебувають у них.

Але українська влада, за словами наших джерел, чітко заявила росіянам, що прямих переговорів не буде, Україна говоритиме лише з Росією. "Ми точно не будемо говорити з "ДНР", бо це окрім всього іншого не має ніякого сенсу. Вони реально нічого не вирішують", - каже нам представник розвідки.

Кілька наших джерел у владі підтвердили, що переговори з росіянами про обмін бійців з "Азовсталі" вже тривають. Там впевнені, що їх обміняють - це питання часу та ціни. Не даремно, за повідомленням російських ЗМІ, частину українських військових з "Азовсталі" вже перевели на територію Росії "для подальших слідчих дій". Цей процес буде тривати і далі.

У владі кажуть, вже є перший результат цих переговорів - росіяни пішли на обмін тілами загиблих. "Ми їх звільнимо, ті трибунали не мають ніякого значення", - каже представник команди Зеленського. Попереду - не один етап обміну. Когось віддадуть швидше, когось пізніше, але в Офісі президента впевнені, що повернуть усіх.

Ціна обміну

Експерти наголошують, що в України є достатньо російських військових для паритетного обміну, зокрема і росіяни з вироками. Але навряд саме в цій справі йтиметься про рівноправний обмін. І тут Україна шукає, що запропонувати - наприклад, затриманого за звинуваченнями у держзраді Віктора Медведчука. Так, Росія неохоче коментує пропозицію обміняти Медведчука на українських військових. "Про це не йдеться", - заявив журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков у квітні. Але, як показує досвід, слова представників російської влади не означають, що так є насправді.

18 квітня СБУ оприлюднила відеозвернення, в якому Віктор Медведчук просить обміняти його на захисників і цивільних оточеного російськими військами Маріуполя. Тоді українські військові ще перебували на "Азовсталі".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Скільки всього бійців вивели з "Азовсталі" - точно невідомо. Росія заявляє про 2,5 тис. людей, українська влада каже, їх більше

Військовий експерт Сергій Грабський сумнівається, що затримання Медведчука покращить позиції України в переговорах про обмін, оскільки для Кремля він не є тепер важливим. "Це - відпрацьований матеріал", - каже експерт. Однак деякі заяви української влади свідчать про те, що такі переговори таки тривають. Там не приховують, що зараз важливо, аби Медведчук встиг до обміну дати всі покази.

"Насправді, зараз ведуться активні переговори про обмін Медведчука на наших героїв "Азовсталі". Тому він вирішив внести ясність в цю ганебну історію про те, як Порошенко заробляв на війні. Що з ним буде в РФ — ми не знаємо, тому чим більше він скаже зараз, тим краще", - каже радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів і тим самим підтверджує ведення переговорів з росіянами про обмін Медведчука.

Експрезидент Петро Порошенко вже коментував заяви СБУ про покази Медведчука: він називає звинувачення на свою адресу політичними, а його захисники наполягають, що його рішення у 2014-2105 рр. були законними та врятували Україну від енергетичного колапсу.

Ми намагалися вийти на людей з команди Медведчука, аби дізнатися, чи справді його готують до обміну, але марно. Люди, які раніше з ним працювали, кажуть, що розірвали з ним будь-які контакти.

У цьому процесі багато що буде вирішувати ситуація на фронті, вважає Сергій Грабський. За його прогнозами, бійців з "Азовсталі" можуть чекати такі самі смертні вироки, як у трьох іноземців, які воювали в лавах ЗСУ.

"Ми перебуваємо у дуже небезпечній ситуації, тому не можна гарантувати, що з нашими бійцями буде все добре. З огляду на те, як буде розвиватися ситуація на фронті, вони можуть стати заручниками тої чи іншої ситуації, через них спробують надавити. Скажуть: ми розстріляємо заручників, якщо, наприклад, не здадуться військові у Сєвєродонецьку", - каже експерт.

Тому, за його словами, важко прогнозувати подальший розвиток подій, але ясно одне: "Все вирішує одна людина".