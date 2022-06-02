Чи втомиться Захід допомагати Україні?

Пол Адамс

Кореспондент ВВС з питань дипломатії

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Лідери Британії, Франції та США виступили єдиним фронтом на зустрічі G7 у березні

В умовах, коли російські війська повільно й важко просуваються на Донбасі, а воєнні експерти говорять про тривалу війну на виснаження, чи не дала тріщину підтримка України з боку країн Заходу?

Що бачить Володимир Путін та що він думає про бурхливі дебати Заходу щодо допомоги Україні та покарання Росії?

З одного боку, він бачить уряди Великої Британії, Польщі та країн Балтії, які закликають до його однозначної поразки.

"Ми маємо переконатися, що українці витісняють Росію з України, - заявила минулого тижня британський міністр закордонних справ Ліз Трасс. - Жодних компромісів щодо українських територій бути не може".

А з іншого - лідерів Франції, Німеччини та Італії, які закликають до іншого підходу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Канцлер Німеччини Олаф Шольц неохоче відправляє важке озброєння та танки в Україну

На початку травня президент Франції Еммануель Макрон з трибуни Європарламенту закликав до припинення вогню між Росією та Україною та попросив Захід "не піддаватися спокусі приниження та духу помсти".

Наступного дня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, виступаючи у Білому домі, заявив, що люди в Європі хочуть "подумати про можливість припинення вогню і відновлення переговорів, що заслуговують на довіру".

Після того, як Макрон і Шольц у суботу провели 80-хвилинну телефонну розмову з Путіним, метою якої було знайти шляхи для експорту українського зерна через Чорне море, віцепрем'єр Латвії розкритикував їх у соціальних мережах.

"Схоже, що є низка так званих західних лідерів, які мають очевидну потребу в самоприниженні у поєднанні з повною відірваністю від політичної реальності", - написав Артіс Пабрікс у твіттері.

Змішані сигнали

Звичайно, позиція президента США має для Кремля велике значення.

Але Джо Байден в різні часи подавав різні сигнали.

Ще у березні він називав Путіна "військовим злочинцем", натякаючи на необхідність зміни режиму у Москві, але цього тижня відмовився надати Україні ракетні системи, "які можуть завдати удару по Росії".

Колишній прем'єр-міністр і президент РФ Дмитро Медведєв назвав цю заяву "раціональною". Але оголошене в середу рішення США надати українцям досконаліші ракетні системи розчарувало Кремль, і там заявили, що у такий спосіб США "підливають олії у вогонь" конфлікту.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, США погодилися надати Україні ракетні установки HIMARS, здатні вражати цілі на відстані понад 70 км

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Оскільки президент США схильний висловлюватися доволі спонтанно, його держсекретарю Ентоні Блінкену доводиться викладати більш виважену позицію адміністрації.

На нещодавній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Берліні Блінкен заявив, що США та їхні партнери "зосереджені на наданні Україні якомога більшої підтримки на полі бою та за будь-яким столом переговорів, щоб вони могли відбити російську агресію і повністю захистити незалежність та суверенітет".

Сильні слова, але як визначити "якомога більшу підтримку"? Та що насправді означає "повністю" захистити незалежність та суверенітет України?

Отже, видимість консенсусу Заходу щодо України дала тріщину?

"Достатньо поглянути на боротьбу за нафтове ембарго", — каже Ян Бонд, директор з питань зовнішньої політики лондонського Центру європейських реформ, маючи на увазі болючі тижні переговорів, що завершились затвердженням лише часткового ембарго ЄС на російську нафту.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наполягає, щоб до сьомого пакета санкцій ЄС включили ще й газове ембарго, але сумнівається, що це відбудеться, оскільки немає згоди серед усіх країн-членів.

"Усі наступні санкції будуть складнішими, тому що досі вони були болючими для росіян, а тепер впливають на європейців", - сказала Каллас.

А канцлер Австрії Карл Негаммер уже заявив, що газового ембарго "у наступному пакеті санкцій не буде".

Більше зброї

Захід багато обіцяє, але мало робить, каже Київ.

Американські та німецькі обіцянки поставити сучасне реактивне артилерійське озброєння, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні системи, безумовно, певною мірою задовольнили нагальні потреби ЗСУ.

Але звинувачення Німеччини в затягуванні попередніх зобов'язань та наполеглива заява Джо Байдена про те, що американську зброю не будуть використовувати для ударів по території Росії, змушують деяких запитати, чому Захід прагне обмежити військові зусилля України, тоді як Росія взагалі не дотримується жодних обмежень.

"Відбувається щось на кшталт калібрування", - каже Ян Бонд.

"Ми ніби кажемо: ми хочемо, щоб українці перемогли, але не надто сильно".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, США постачають в Україну протитанкові ракети Javelin

Існує думка, що Путін розпочав цю війну, маючи упевненість, що Заходу забракне рішучості для боротьби. Що члени НАТО, які щойно принизливо залишили Афганістан, уникатимуть нової міжнародної проблеми.

Деякі останні повідомлення з Москви свідчать про її упевненість, що згодом рішучість США і Європи буде слабшати, і що "рано чи пізно Європа втомиться допомагати Україні".

Кремль, можливо, підбадьорився після попередження британського уряду про те, що шість мільйонів британських домогосподарств можуть зіткнутися з відключенням електроенергії, якщо цієї зими Росія відключить газ.

Тож чи може суспільний гнів на Заході підірвати підтримку України?

Це небезпека, про яку минулого місяця заявила Конгресу директорка національної розвідки США Авріл Гейнс.

"Він [Путін], ймовірно, розраховує на ослаблення США та ЄС, - сказала вона членам комітету з питань оборони, - особливо на тлі посилення дефіциту продовольства, інфляції та підвищення цін на енергоносії".

Автор фото, EPA

Але, попри вагання, пов'язані з постачанням зброї, консенсус Заходу щодо України залишається напрочуд непохитним.

Проте наявні тріщини можуть розширитися.

"Якщо будь-яка зі сторін почне досягати вирішальних успіхів, вони стануть ще більшою проблемою", - каже Ян Бонд.

"Якщо росіяни повністю прорвуть українські позиції на сході й попрямують до Дніпра, на порядку денному постане питання про те, якою територією Україна готова пожертвувати заради припинення вогню".

Так само, якщо українці почнуть відтісняти росіян, каже Ян Бонд, "на Заході лунатимуть голоси про те, що "не треба намагатися повернути території Донбасу, які росіяни контролюють з 2014 року".

Ця дискусія поки що не є особливо актуальною, але коли колишній американський дипломат Генрі Кіссінджер запропонував у Давосі розглянути можливі поступки українськими територіями заради миру з Росією, він отримав різку реакцію і в Україні, і за її межами.

Схоже, болючі дебати ще попереду.