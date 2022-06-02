Мода по-королівськи: унікальний стиль Єлизавети II

Емма Аткінсон

BBC News

25 хвилин(и) тому

Вона - одна з жінок, що найчастіше потрапляють в об'єктив фотографів, і за останні 70 років показала, що означає вдягатися, як королева.

Це - не тренд, не показуха, а символ.

Сьогодні Британія відзначає Платиновий ювілей - сімдесятиліття правління.

Вона відома своїми яскравими сукнями і пальто у поєднанні з відповідним капелюшком, доповненим її фірмовою квадратною сумочкою, ниткою перлин і брошкою з дорогоцінним камінням. Звучить просто, але стиль королеви став наймогутнішою формулою.

Це стиль, який відточувався й вдосконалювався впродовж семи десятиліть, і цьому сприяли тісні стосунки з довіреними дизайнерами і костюмерами.

"Королівська мода - це весело, потужно й сповнено сенсу, - каже авторка й оглядачка королівської моди Елізабет Голмс. - Її образ - величезна частина її спадщини".

Разюче й складно

Королева завжди мала дуже чітке уявлення про те, як хоче виглядати, каже історик Майкл Пік.

"Кажуть, вона нічого не тямить у моді, але це просто неправда. Вона дуже добре розуміє, що їй пасує", — каже Пік.

Коли Єлизаветі було 20, королева-мати познайомила її з дизайнером Норманом Хартнеллом. Він створив для неї сукні з пишною спідницею і звуженою талією, натхненні французькою модою, поєднавши їх з білими хутряними палантинами та діамантовими діадемами.

Коли ж вона стала королевою, Хартнелл допоміг їй виблискувати на державних банкетах й королівських турне у сукнях з тюлю й атласу, химерно прикрашених перлами, кристалами та бісером.

Хартнелл також пошив дві найважливіші для неї сукні: весільну і для коронації. За його словами, це була тісна співпраця.

"Для коронації Хартнелл розробив близько восьми версій суконь, Єлизавета обрала елементи, що їй сподобались, і створила свій варіант", — каже Пік.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Хартнелл мав найбільший у Лондоні дім високої моди й найбільшу швейну майстерню. Тож така зайнята людина, як королева, що потребувала сотні нових образів щороку, могла отримати в нього все, що було їй потрібно.

Крім Хартнелла, у різний час над гардеробом Єлизавети ІІ працювали Харді Еміс, Ян Томас, Джон Андерсон, Карл Людвіг Резе, Стюарт Парвін та Анджела Келлі.

Харді Еміс зібрав для неї гардероб для туру Канадою 1951 року. Він створив чіткіший і стриманіший образ. Його фірмовий почерк, що досі простежується у вбраннях Єлизавети, - це стриманий, але складний крій, вишуканість та королівська елегантність.

Ян Томас провів її через 1970-і та 1980-і у шквалі яскравого шифону, квіткових принтів та бантів.

Останні 24 роки за одяг Її Величності відповідає невелика команда на чолі з особистим стилістом Анджелою Келлі.

Кожна річ, яку носить королева, пошита на замовлення, і до пандемії вона відвідувала понад 300 заходів на рік. "Це величезна робота, - каже Пік. - Монарх не може носити те, що носять усі. Люди очікує чогось іншого".

"Хартнелл й Еміс надали її образу індивідуальності, а Анджела Келлі зуміла показати королеву у найкращому світлі".

Капелюх, сумка, черевики

Перед появою на публіці кожен елемент зовнішності королеви ретельно планують.

Стилісти перевіряють драпірування тканини та чи не задереться вона від поривів вітру. Яскраві кольори, обрані відповідно до сезону й події, справляють миттєве враження, і Її Величність виглядає яскраво й ефектно. Капелюх надає її невеликому зросту висоти та підкреслює обличчя.

Королева носить практичні туфлі на пласких підборах - ручної роботи, які її стиліст Келлі тестує на собі, щоб переконатися, що вони зручні. Також у стилістів завжди напоготові чиста парасолька у тон одягу королеви, тому навіть непередбачувана британська погода не сплутає її плани.

За словами Елізабет Голмс, такий одяг забезпечує їй максимальний комфорт і допомагає визначити її роль.

"Її робота полягає в тому, щоб бути спокійною і послідовною. А її одяг - це поєднання стабільності й здатності дивувати і захоплювати".

Королева прихильниця природної краси і воліє виглядати відповідно до свого віку.

І зачіску Її Величність за стільки років майже не змінює. Два характерні хвилясті локони спереду і структуровані локони позаду ідеально підходять для корони або капелюха.

"Її зачіска - цілком традиційна для її віку: образ сильної жінки, який пом'якшують кучері", - каже королівський перукар Річард Ворд.

"Гадаю, її волосся показує те, що ми дійсно цінуємо в ній. Розум, практичність та елегантність".

Ще одним елементом гардероба королеви є сумка з довгими ручками від британського бренду Launer.

Стримана й по-королівськи елегантна вона стала знаковою деталлю образу Єлизавети II.

На відміну від інших класичних дизайнерських сумок Hermes, Birkin або Chanel, які полюбляють жінки від 20 до 70, Launer не користується особливою популярністю серед молодих жінок, каже Шарлотта Роджерс, експерт з розкішних аксесуарів.

Але схвалення королеви змінює все для бренду. "Той факт, що королева досі обирає сумки Launer, дуже важливий, - пояснює Роджерс. - Королівські особи - найвпливовіші люди".

Сумки Launer продаються за ціною від 1500 до 2000 фунтів стерлінгів. Кажуть, у гардеробі Її Величності понад 200 сумок різних кольорів та стилів.

Здається, у свій ювілейний рік королева стала більш впливовою, ніж будь-коли, що важливо для 90-річної жінки, каже Роджерс.

"Вона відповідає своєму віку, її стиль дуже нагадує святковий одяг моєї бабусі, і я думаю, що вона впливає на жінок похилого віку", - підкреслює експерт.

"Значки і брошки вважалися немодними, а тепер я не можу купити їх у достатній кількості. Вони дуже швидко продаються".

Королівський вплив

Одяг королеви — це не лише вибір стилю, але й меседж бренду. Прикрашена дорогоцінним камінням сукня чи твідова спідниця - кожне вбрання щось говорить про неї та про її роль.

"Її гардероб - це її комунікація зі світом", - каже Метью Сторі, куратор незалежної благодійної організації Historic Royal Palaces.

Вона має бути надійною і традиційною. Але крім доступності й надійності, її одяг "має бути гідним королівської родини", - каже Голмс.

Королева - це культовий бренд.

"І як будь-який витвір мистецтва, ви інтерпретуєте її по-своєму", - вважає письменник та експерт з брендингу знаменитостей Джітендр Седєв.

"Чи знаємо ми її? Я не певен. Але ми знаємо, що вона означає для нас, і те, що вона відстоює. Її сила, сміливість і справжність актуальні навіть серед молоді".

Молоді члени королівської родини, як-то герцогиня Корнуольська Камілла та герцогиня Кембриджська Кетрін, вочевидь захоплюються нею, але королева стоїть значно вище, пояснює він.

Її зовнішній вигляд дуже подобається людям, каже Голмс. Вона має фірмовий стиль, який завжди нагадує про неї.

"Ніхто не одягається так, як вона. Це її робота, і вона виконує її дуже ґрунтовно".

Усі зображення захищені авторським правом