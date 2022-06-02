Поїздки українців до Польщі: які правила в'їзду та виїзду
- Діана Куришко
- BBC News Україна
Після початку повномасштабної війни Росії проти України Польща прийняла у себе мільйони українських біженців: хтось приїхав з біометричним паспортом, хтось - з українським, а хтось - взагалі без документів.
Від початку війни минуло понад 90 днів. Саме протягом 90 днів упродовж 180-денного проміжку часу, за загальними правилами безвізу, українцям було дозволено перебувати у країнах Шенгенської зони .
Частина людей вже повернулися з Польщі додому. Хтось далі тікає від обстрілів на Захід.
Багатьох турбує питання, які правила для в'їзду-виїзду діють тепер? Чи пустять українців, які поїхали додому, до Польщі знову у разі загострення? Чи можна відвідати родину в Україні і безперешкодно повернутися до Польщі й чи дозволені біженцям подорожі всередині країн ЄС?
ВВС News Україна шукала відповіді на ці питання.
Як довго можна бути у Польщі?
Посольство України у Польщі отримало таке роз'яснення на це питання від польської сторони:
"Перебування всіх громадян України, які прибули на законних підставах (тобто перетнули кордон через прикордонні пункти пропуску - Ред.) на територію Польщі у зв'язку з воєнними діями в Україні та задекларували намір залишитися в Польщі, вважається легальним протягом 18 місяців, починаючи від дня 24 лютого 2022 року".
Тобто, якщо ви законно перетнули кордон, починаючи з 24 лютого, і заявили про те, що тікаєте від війни, ви можете перебувати у Польщі протягом 18 місяців.
Якщо ви в'їхали до Польщі раніше, то на вас правило 18 місяців не поширюється. Підтвердженням перетину кордону після 24 лютого є штамп у закордонному паспорті.
Чи можуть українці зараз тікати від війни до Польщі?
Так.
З 24 лютого 2022 року українці можуть протягом 18 місяців вільно в'їжджати до Польщі, йдеться у роз'ясненні посольства. Для цього на кордоні потрібно оголосити про мету поїздки - отримання захисту у зв'язку з воєнними діями в Україні.
Чи можна поїхати до України й повернутися до Польщі?
Так. Українці, які під час перетину кордону оголосили про виїзд з України у зв'язку з війною, можуть вільно виїжджати та повертатися до Польщі, йдеться у роз'ясненні посольства.
Але потрібно щоразу повідомляти про мету своєї подорожі при поверненні до Польщі.
Коли можуть не пропустити на кордоні?
Якщо людина перебуває в Україні понад 30 днів, то втрачає статус тимчасового захисту і вже має в'їжджати в Польщу на загальних правилах безвізового режиму.
"Громадянин України втрачає право легального перебування в Польщі протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого ц.р., у разі одноразового виїзду з території Польщі строком більше одного місяця, а не коли сума коротких виїздів перевищить цей термін", - йдеться у роз'ясненні.
Якщо українці перебували у Польщі понад 90 днів, не отримали PESEL (тобто не були офіційно зареєстровані у Польщі) і поїхали з Польщі, то їх можуть знову впустити до країни для отримання захисту через війну, але їхня заявка на перетин кордону буде розглядатися в індивідуальному порядку.
Остаточне рішення про те, чи пропускати людину до Польщі чи відмовляти у в'їзді, залишається виключно за польською прикордонною службою.
Як щодо поїздок до Польщі не через війну?
Для українців, в'їзд яких до Польщі, не пов'язаний з захистом від війни, а має характер регулярного прикордонного руху, діють правила прикордонного контролю Шенгенської зони.
Тобто необхідний біометричний паспорт та дотримання коридору перебування до 90 днів протягом 180 днів.
Чи можна українцям вільно подорожувати з Польщі до ЄС?
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Так, якщо у вас ще не закінчилися 90 днів, передбачених безвізовим режимом з ЄС.
"Громадяни України, котрі мають біометричний паспорт, мають право як безвізові мандрівники, після в'їзду на територію ЄС вільно пересуватися в його межах протягом 90 днів", - йдеться на сайті Єврокомісії.
Тобто, якщо ви перебуваєте у Польщі вже понад 90 днів, то безвізові подорожі по ЄС заборонені.
"Громадяни України, які не мають короткострокової чи довгострокової візи або дозвіл на проживання, виданий державою-членом ЄС, і які мають право на тимчасовий захист, згідно з законодавством Польщі, можуть виїхати з Польщі лише до тієї держави-члена ЄС, де вони хочуть реалізувати свої права, пов'язані з тимчасовою охороною", - йдеться у роз'ясненні посольства.
Чи можуть перевірити документи на кордонах в межах Шенгенської зони?
Всередині Шенгенської зони немає прикордонного контролю і не проводять перевірки документів. Але на сайті Єврокомісії є роз'яснення, що країни ЄС можуть здійснювати прикордонні перевірки на своїх кордонах.
Поліцейські та інші перевірки завжди можливі, зокрема на території ЄС та на внутрішніх кордонах з міркувань безпеки та міграційної політики, зазначають у Єврокомісії.
"Важливо співпрацювати з поліцією або прикордонникам і надавати необхідні документи та інформацію. За певних обставин вас можуть попросити залишатися доступним для органів влади під час цих перевірок у призначених установах", - йдеться на сайті Єврокомісії.
Чи можна переїхати з Польщі до іншої країні ЄС?
Так.
Якщо ви зміните місце проживання і переїдете в іншу країну ЄС, дозвіл на проживання в першій країні ЄС завершиться, і ваші права там закінчаться, йдеться у роз'ясненні Єврокомісії.
"Нова приймаюча країна ЄС повинна надати вам тимчасовий захист і видати новий дозвіл на проживання. Важливо повідомити державні органи першої країни ЄС, що ви маєте намір переїхати до іншої держави-члена", - пояснили у Єврокомісії.
За тимчасовим захистом українці можуть звернутися у всіх країнах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейні та Ісландії.