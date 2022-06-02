Поїздки українців до Польщі: які правила в'їзду та виїзду

Діана Куришко

BBC News Україна

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Польща прийняла у себе мільйони українських біженців: хтось приїхав з біометричним паспортом, хтось - з українським, а хтось - взагалі без документів.

Від початку війни минуло понад 90 днів. Саме протягом 90 днів упродовж 180-денного проміжку часу, за загальними правилами безвізу, українцям було дозволено перебувати у країнах Шенгенської зони .

Частина людей вже повернулися з Польщі додому. Хтось далі тікає від обстрілів на Захід.

Багатьох турбує питання, які правила для в'їзду-виїзду діють тепер? Чи пустять українців, які поїхали додому, до Польщі знову у разі загострення? Чи можна відвідати родину в Україні і безперешкодно повернутися до Польщі й чи дозволені біженцям подорожі всередині країн ЄС?

ВВС News Україна шукала відповіді на ці питання.

Як довго можна бути у Польщі?

Посольство України у Польщі отримало таке роз'яснення на це питання від польської сторони:

"Перебування всіх громадян України, які прибули на законних підставах (тобто перетнули кордон через прикордонні пункти пропуску - Ред.) на територію Польщі у зв'язку з воєнними діями в Україні та задекларували намір залишитися в Польщі, вважається легальним протягом 18 місяців, починаючи від дня 24 лютого 2022 року".

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Тобто, якщо ви законно перетнули кордон, починаючи з 24 лютого, і заявили про те, що тікаєте від війни, ви можете перебувати у Польщі протягом 18 місяців.

Якщо ви в'їхали до Польщі раніше, то на вас правило 18 місяців не поширюється. Підтвердженням перетину кордону після 24 лютого є штамп у закордонному паспорті.

Чи можуть українці зараз тікати від війни до Польщі?

Так.

З 24 лютого 2022 року українці можуть протягом 18 місяців вільно в'їжджати до Польщі, йдеться у роз'ясненні посольства. Для цього на кордоні потрібно оголосити про мету поїздки - отримання захисту у зв'язку з воєнними діями в Україні.

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Чи можна поїхати до України й повернутися до Польщі?

Так. Українці, які під час перетину кордону оголосили про виїзд з України у зв'язку з війною, можуть вільно виїжджати та повертатися до Польщі, йдеться у роз'ясненні посольства.

Але потрібно щоразу повідомляти про мету своєї подорожі при поверненні до Польщі.

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Коли можуть не пропустити на кордоні?

Якщо людина перебуває в Україні понад 30 днів, то втрачає статус тимчасового захисту і вже має в'їжджати в Польщу на загальних правилах безвізового режиму.

"Громадянин України втрачає право легального перебування в Польщі протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого ц.р., у разі одноразового виїзду з території Польщі строком більше одного місяця, а не коли сума коротких виїздів перевищить цей термін", - йдеться у роз'ясненні.

Якщо українці перебували у Польщі понад 90 днів, не отримали PESEL (тобто не були офіційно зареєстровані у Польщі) і поїхали з Польщі, то їх можуть знову впустити до країни для отримання захисту через війну, але їхня заявка на перетин кордону буде розглядатися в індивідуальному порядку.

Остаточне рішення про те, чи пропускати людину до Польщі чи відмовляти у в'їзді, залишається виключно за польською прикордонною службою.

Як щодо поїздок до Польщі не через війну?

Для українців, в'їзд яких до Польщі, не пов'язаний з захистом від війни, а має характер регулярного прикордонного руху, діють правила прикордонного контролю Шенгенської зони.

Тобто необхідний біометричний паспорт та дотримання коридору перебування до 90 днів протягом 180 днів.

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Чи можна українцям вільно подорожувати з Польщі до ЄС?

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Так, якщо у вас ще не закінчилися 90 днів, передбачених безвізовим режимом з ЄС.

"Громадяни України, котрі мають біометричний паспорт, мають право як безвізові мандрівники, після в'їзду на територію ЄС вільно пересуватися в його межах протягом 90 днів", - йдеться на сайті Єврокомісії.

Тобто, якщо ви перебуваєте у Польщі вже понад 90 днів, то безвізові подорожі по ЄС заборонені.

"Громадяни України, які не мають короткострокової чи довгострокової візи або дозвіл на проживання, виданий державою-членом ЄС, і які мають право на тимчасовий захист, згідно з законодавством Польщі, можуть виїхати з Польщі лише до тієї держави-члена ЄС, де вони хочуть реалізувати свої права, пов'язані з тимчасовою охороною", - йдеться у роз'ясненні посольства.

Чи можуть перевірити документи на кордонах в межах Шенгенської зони?

Всередині Шенгенської зони немає прикордонного контролю і не проводять перевірки документів. Але на сайті Єврокомісії є роз'яснення, що країни ЄС можуть здійснювати прикордонні перевірки на своїх кордонах.

Поліцейські та інші перевірки завжди можливі, зокрема на території ЄС та на внутрішніх кордонах з міркувань безпеки та міграційної політики, зазначають у Єврокомісії.

"Важливо співпрацювати з поліцією або прикордонникам і надавати необхідні документи та інформацію. За певних обставин вас можуть попросити залишатися доступним для органів влади під час цих перевірок у призначених установах", - йдеться на сайті Єврокомісії.

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Чи можна переїхати з Польщі до іншої країні ЄС?

Так.

Якщо ви зміните місце проживання і переїдете в іншу країну ЄС, дозвіл на проживання в першій країні ЄС завершиться, і ваші права там закінчаться, йдеться у роз'ясненні Єврокомісії.

"Нова приймаюча країна ЄС повинна надати вам тимчасовий захист і видати новий дозвіл на проживання. Важливо повідомити державні органи першої країни ЄС, що ви маєте намір переїхати до іншої держави-члена", - пояснили у Єврокомісії.

За тимчасовим захистом українці можуть звернутися у всіх країнах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейні та Ісландії.

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