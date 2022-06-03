100 днів війни. Що буде далі на російсько-українському фронті

Олег Черниш

BBC News Україна

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Україна стримує повномасштабну агресію Росії вже 100 днів. Лідери деяких західних країн починають говорити про "неминучість" перемоги Києва в цій війні. Інші ж - звертають увагу на недопустимість ескалації конфлікту.

ВВС News Україна зібрала прогнози експертів щодо подальших подій на фронті.

Протистояння України і Росії, що почалося ще в лютому 2014 року з анексії Криму, вилилось в пряму і жорстоку боротьбу віч-на-віч вісім років потому.

Близько 4 ранку 24 лютого російські війська завдали ракетних ударів по українських містах і почали вторгнення на фронті довжиною понад одну тисячу кілометрів. Останній раз такі масштабні баталії були в світі під час Другої світової війни.

Перший місяці війни ознаменувався перемогою України в битві за Київ, Чернігів і Суми. Росія відійшла з цих напрямків, назвавши це "жестом доброї волі".

Натомість Україна втратила все Приазов'я і майже всю Херсонську область.

Надалі вектор протистояння перемістив на Схід. Тут Київ зміг захистити Харків, але не перешкодив РФ продовжити свою операцію з повільного поглинання територій Донецької та Луганської областей.

З таким розкладом сил сторони починають 100-тий день свого протистояння.

Автор фото, YASUYOSHI CHIBA Підпис до фото, Росія посилила обстріли Донбасу. Наразі вона намагається захопити адміністративний центр Луганщини - місто Сєвєродонецьк.

Ескалація чи зупинка?

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"Всіх нас об'єднує спільна мета - не дозволити Росії перемогти у цій війні. Україна має вистояти", - публічно заявляє канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ця війна має бути виграна на полі бою", - підливає масла в полум'я Жозеп Боррель, представник Європейського Союзу з питань безпеки і закордонних справ.

Президент США Джо Байден, який є найбільшим постачальником зброї для України, трохи вгамовує войовничі настрої. "Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над зміцненням України та підтримувати її зусилля, спрямовані на досягнення завершення конфлікту шляхом переговорів".

То ж чого очікувати найближчим часом - вирішальної битви на фронті чи заморозки конфлікту і переходу в стадію переговорів?

"Цілком можливо, що Росія спробує в період до першого липня закінчити свою оперативно-тактичну наступальну операцію по захопленню Донецької і Луганської областей", - прогнозує військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

В Росії вже заявили, що саме в липні можливе проведення так званих "референдумів про приєднання до РФ" на окупованих територіях Донбасу і Херсонщини. Про таку ідею заявив голова комітету з закордонних справ російської Держдуми Леонід Слуцький.

Станом на перше червня військам РФ залишилось захопити близько 5% території Луганщини і 30% - Донеччини.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк впевнений, що Росії насправді вигідне розтягування війни у часі, бо сил на стрімку ескалацію найближчим часом вона не має.

Країна-агресор, за його словами, відчуває великий брак високоточної зброї і не спроможна у швидкому темпі підготувати високопрофесійні людські резерви. Також поява на фронті у військових РФ застарілих танків Т-62 свідчить про нестачу сучасної бронетехніки.

Для розконсервації запасів також потрібен час.

Автор фото, Андрій Загороднюк Підпис до фото, Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк вважає, що сил на нову ескалацію в Росії вже немає

"Тому Росія вже не має сил на ескалацію ситуації на фронті. Буде деескалація", - пояснює ексміністр.

Водночас Україна, наголошує він, зараз працює над тим, щоб підготувати резерви, накопичити зброю та боєзапас і почати потужний контрнаступ на позиції противника.

В очікуванні контрнаступу

Про "потужний український контрнаступ" говорять ледь не з середини весни. Експерти і чиновники впевнені, що Збройні сили готуються до завдання максимально потужного удару по противнику на фронті.

Наразі певні контрнаступальні операції тактичного рівня вже проведені. Так, силам оборони вдалось відтіснити росіян від Харкова і навіть вийти до державного кордону.

В кінці травня українські сили почали також наступ на півночі Херсонщини, щоб розсікти і оточити російське угруповання між ручками Дніпро і Інгулець.

Головний успіх наразі в тому, що ЗСУ змогли вдало форсувати Інгулець в декількох місцях і встановили плацдарм для подальших наступальних дій.

"Там зараз активність максимальна, обидві сторони ведуть напружені бойові дії. Ми спостерігаємо, що Росія перекидає туди додаткові резерви і підсилення", - зазначає Костянтин Машовець.

Автор фото, facebook Підпис до фото, Костянтин Машовець вважає, що РФ спробує захопити Донецьку і Луганську область до 1 липня

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак вказує, що обидві сторони лише готуються до справді потужної атаки українських сил.

"Зараз відбувається щось схоже на оперативну паузу при взаємній підготовці до контратаки ЗСУ", - каже експерт.

Він погоджується з тезою, що сил РФ на масштабні операції вже немає. Водночас Кремль буде намагатись тримати в напрузі Україну надалі, в основному, для того, щоб показати західним союзникам Києва, що треба припинити допомогу, бо "Росію все одно ніколи не перемогти".

Крім того, цілком можливо, що Москва готує проведення "кинджальних операцій" на українській території.

"Що таке кинджальна атака? Наприклад, херсонське угруповання РФ українські війська починають вдало контратакувати, розрізати на частини, а в цей момент Росія зможе певні сили спрямувати на невеликі атаки в Чернігівській області або навіть в Київській області. Таке може бути і до цього треба бути готовими", - пояснює експерт.

Західна зброя

Фактично на закінченні першої сотні воєнних днів західні союзники почали нарешті постачати потужну зброю Україні, що може кардинально змінити ситуацію на фронті.

Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про направлення Києву чергового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. Головне, що в ньому є довгоочікувані ракетні системи HIMARS. Британія також дає схожі MLRS M270.

Це високоточна і мобільна зброя, яка, безумовно, вплине на перебіг бойових дій, пояснює Андрій Загороднюк.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поставки HIMARS можуть змінити ситуацію на полі бою в Україні

Ключова відмінність в тому, що російська реактивна артилерія - наприклад, розповсюджені на полі бою системи "Град", є не точною зброю, а вражають певні площі, де теоретично може перебувати противник.

Американські HIMARS не такі. Вони орієнтовані не на потужність, а на точність ураження цілі.

Постачання такої зброї є логічним продовженням підходу західних союзників Києва.

"Перший перелом у ставленні іноземних держав - це було рішення про постачання гаубиць Україні. Оскільки це вперше Захід поставив українцям саме засоби вогневого ураження противника", - пояснює ексміністр.

Раніше, говорить він, західні союзники орієнтувались на постачання ЗСУ обладнання і техніки для роботи малих груп, тобто до партизанської боротьби. Це, до прикладу, протитанкові переносні комплекси "Джавелін".

Перша партія HIMARS доволі обмежена, вона включатиме лише одну батарею - 4 машини. За словами Загороднюка, не виключені подальші поставки, але це питання складне і його ще рано обговорювати в публічному просторі.

"Я не знаю, переламає це ситуацію на фронті чи не переламає. Однак вплине - однозначно. Але не в стратегічному сенсі, а на певній ділянці", - каже про американські ракетні системи військовий аналітик Костянтин Машовець.

Ядерна загроза

Постачання ракетних систем для України викликало сильну стурбованість в Росії. І це при тому, США публічно заборонили Києву завдавати удари з американської зброї по російській території.

"Україну продовжують напихати зброєю, найсучаснішою. Я, як і раніше, не хочу говорити про абсолютно небажані і дуже неприємні сценарії, коли цю зброю гіпотетично спробують використати проти цілей на нашій території. Це істотно змінить ситуацію в несприятливий бік", - заявляє речник Кремля Дмитро Пєсков.

Наче на підтвердження своїх погрозливих заяв 1 червня РФ почала навчання своїх ядерних сил. За інформацією міноборони, до навчань "ЯРС" в Івановській області було залучено близько тисячі військовослужбовців і понад 100 одиниць техніки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Комплекс "ЯРС" на параді в Москві

Фахівець в питанні ядерної зброї, аналітик Інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак каже, що не треба виключати застосування Росією зброї масового ураження зі зміною розстановки сил на фронті.

Особливо, в разі успішного контрнаступу українських сил, якщо вони дійдуть до території анексованого Криму. Це Кремль може охарактеризувати як "неприйнятну загрозу стратегічного плану", а це вже підстава для застосування ядерної зброї.

"Якщо контрнаступ України дійде до таких територій, які психологічно і політично занадто важливі для виживання путінського режиму, я маю на увазі Крим, то буде певний ризик (застосування ядерної зброї)", - вважає експерт.

При цьому Київ публічно декларує, що має намір ввести свої війська на півострів вже в цьому році.

"До кінця року ми маємо, як мінімум, зайти на територію Криму", - заявив в інтерв'ю "Українській правді" очільник головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов.

Автор фото, ГУР МОУ Підпис до фото, Голова української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що до кінця року ЗСУ зайдуть в Крим

Олексій Їжак зазначає, що від мети повернення Криму під суверенітет України не треба відмовлятись, але необхідно зважити на потенційні втрати і "утримувати баланс між переговорами і наступом".

Військові дії Києва мають бути поєднанні у часі з турбулентними процесами в самій Росії.

Експерт прогнозує, що внутрішня дестабілізація там почнеться в кінці серпня - на початку вересня, а максимальний ефект від санкцій буде відчутним з третього кварталу поточного року.

Саме тоді можна буде починати активні дії на кримському напрямку.