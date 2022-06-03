Як перші установки HIMARS та MLRS M270 допоможуть Україні у війні з Росією?

Павло Аксьонов

ВВС

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американські HIMARS на навчаннях у Марокко

Новий пакет боєприпасів, озброєння та військової техніки, який США передадуть Україні, містить реактивні системи залпового вогню HIMARS, які давно хочуть отримати українські військові.

Вашингтон поки що відправляє Києву лише перші чотири такі установки, які, за даними Пентагону, вже були розміщені біля України.

"HIMARS дозволить їм [українцям] отримати більше можливостей для протистояння. Гаубиці, які ми їм вже надали раніше, можуть стріляти на відстань близько 30 км. Дальність HIMARS більш ніж у два рази більша, що дозволить їм - навіть із меншою кількістю пускових установок - успішніше протистояти [російським військам]", - сказав заступник міністра оборони США Колін Каль на брифінгу в Пентагоні.

Увечері 2 червня президент України Володимир Зеленський подякував США за надання Україні "сучасних ракетних систем залпового вогню HIMARS". За його словами, у Києві "працюють над тим, щоб вивести обсяг постачання саме сучасних бойових систем на значно вищий рівень".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, РСЗВ HIMARS на колісному шасі - легші й мобільніші

За словами ізраїльського експерта Давида Гендельмана, Київ зараз вдячний за постачання будь-якої зброї, але дива чекати від цих перших РСЗВ не варто.

"У такій кількості вони [HIMARS] якогось системного ефекту дати не можуть. Можливо, це перша ластівка, і вона лише віщує в майбутньому розширення кількості. Ці чотири установки, якщо вони діятимуть разом, як зменшена батарея, на якійсь обмеженій ділянці певний ефект дадуть. Але зрозуміло, що це не та кількість, яку хотіла Україна. Їм потрібно значно більше", - сказав експерт.

За словами Давида Гендельмана, Україні потрібні "сотні систем залпового вогню".

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Радник керівника офісу президента України Олексій Арестович назвав чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вже передають американці, "навчальними", далі вони "приїдуть у товарних кількостях".

"Гадаю, що менш ніж про дивізіон (18 установок) нічого й казати, найімовірніше, буде більше: два-три, подивимося", - заявив Арестович.

Про те, що ця кількість пускових установок лише перша негайна партія, говорив на брифінгу і представник Пентагону. Він також сказав, що ними скористаються для навчання. Однак, коли й скільки систем поставлять в майбутньому, не уточнив.

США не єдина країна, яка передає Україні систему залпового вогню. 2 червня стало відомо, що кілька систем M270B1 MLRS, які відрізняються від колісних HIMARS гусеничним шасі та удвічі більшим боєзапасом, збирається поставити Україні Велика Британія, але точну кількість і терміни постачання - невідомі. Британія має на озброєнні 35 таких систем.

Раніше президент Володимир Зеленський визнавав, що системи залпового вогню зміцнять ЗСУ.

"У мене немає секретів. Ми звертаємось до всіх країн із проханням поставити нам системи MLRS, за допомогою яких Україна зможе забрати ініціативу та почати звільняти свою територію", - сказав він.

У нинішньому конфлікті артилерія, частиною якої є РСЗВ, відіграє важливу роль. Постачання інших артилерійських систем Києву - більш численні.

Наприклад, Україна вже отримала з США понад 100 гаубиць М777, у Польщі Київ закупив 60 самохідних артилерійських установок "Краб" калібру 155 міліметрів (ще 18 САУ безоплатно відправили в Україну минулого тижня).

У травні Польща вже зверталася до США з офіційним запитом на закупівлю 500 бойових модулів M142 HIMARS для виробництва локалізованої версії цієї ракетної системи. Вона планує за кілька років отримати 80 батарей таких пускових установок.

"Смерчі", "Вільхи" й "Урагани"

На озброєнні ЗСУ вже є реактивні системи залпового вогню дальньої дії, які вони застосовували на фронті.

Згідно з довідником Military Balance 2021, на початку 2021 року українська армія мала 70 одиниць старих радянських РСЗВ 9П140 "Ураган" калібру 220 міліметрів, 81 одиницю більш потужних 300-міліметрових 9A52 "Смерчів" та понад 80 одиниць модернізованих в Україні "Смерчів", які отримали назву "Вільха".

Росія у своєму арсеналі має більше систем залпового вогню дальньої дії. За даними Military Balance, на початку 2021 року ЗС РФ мали 206 "Ураганів" та 120 "Смерчів" і "Торнадо-С".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, РСЗВ "Смерч" активно використовують на полі бою - частину цієї російської ракети знайшли у районі Бородянки

2 березня пресслужба українського КБ "ЛУЧ" повідомила, що з 24 лютого ЗСУ "здійснили близько 50 влучних ракетних ударів ракетами Р624 "Вільха". Це нові високоточні та далекобійні ракети, які розробили лише кілька років тому.

Скільки їх виробили, невідомо, але, судячи з публікацій у відкритих джерелах, - лише близько сотні.

Для української "Вільхи", "Смерчу" та його оновленої російської версії "Торнадо-С" створили безліч різних ракет з касетними, кумулятивними, уламково-фугасними і навіть термобаричними боєприпасами.

Дальність дії деяких спеціальних снарядів сягає 120 кілометрів, але більшість ракет стріляє на 90 кілометрів максимум.

Крім того, "Смерч" (і його оновлені версії) можна застосовуватися для дистанційного мінування - деякі ракети розкидають протитанкові та протипіхотні міни.

Скільки ракет залишилося в арсеналах ЗСУ та ЗС РФ за три місяці бойових дій - невідомо.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Цей український "Смерч" сфотографували під Краматорськом у 2015 році

"Ураган" - менш потужна і старіша система, досить складна у застосуванні, але, тим не менш, вона здатна стріляти на 35 кілометрів, що теж дозволяє обстрілювати позиції супротивника з відстані, що перевищує дальність дії найпоширеніших та найчисленніших систем РСЗВ "Град" і гаубиць Д-30.

Жодних даних про те, скільки боєприпасів залишилося для цих РСЗВ в Україні й Росії, і в якому вони стані, немає.

Про кількість боєприпасів для HIMARS, які поставлять американці, поки що нічого не повідомляли, але відомо, що це будуть високоточні ракети GMLRS.

На відміну від "Смерчу" й "Вільхи", і тим більше від старого радянського "Урагану", боєприпаси для HIMARS можна постачати з-за кордону. Витрати ракет у будь-якому воєнному конфлікті дуже великі, і ЗСУ треба постійно їх поповнювати.

РСЗВ проти важливих цілей

Ракетні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS - найближчі "родичі". Вони відрізняються шасі та кількістю пускових контейнерів.

MLRS був створений ще у 1970-х роках минулого століття, на озброєння почав надходити у 1983 році, і відтоді вже кілька разів модернізувався. HIMARS з'явився наприкінці 1990-х років як мобільніша і легша версія пускової установки.

Два пускові контейнери MLRS змонтовані на гусеничному шасі, а лише один такий самий блок у HIMARS встановлений на шестиколісній вантажівці.

У кожен пусковий контейнер можна зарядити по шість ракет калібру 277 міліметрів або одну оперативно-тактичну ракету ATACMS з дальністю до 300 кілометрів.

Крім неї, MLRS, як і HIMARS, може використовувати ще два типи боєприпасів. Перший - ракета М26 з максимальною дальністю 32 кілометри або її покращена сучасна версія M26A1 з дальністю до 45 кілометрів. Пусковий контейнер вміщує шість таких ракет.

Другий боєприпас - керована ракета GMLRS з дальністю до 70 кілометрів. Такі ракети США планують поставити разом із РСЗВ.

Україна, прагнучи отримати американських MLRS, розраховує не лише на далекобійні пускові установки, збільшивши їхню загальну кількість у військах, але й на зброю, здатну діяти точніше.

Тактика, якої дотримуються ЗСУ, - точні удари по добре розвіданим цілям. Українські військові, судячи з коментарів спостерігачів та експертів, ширше використовують розвідку та коригування роботи артилерії за допомогою дронів.

Саме з цією метою вони хочуть отримати американські ракетні системи, які були розраховані на знищення конкретних об'єктів, а не на створення "вогневого валу".