Невзоров отримав громадянство України

29 хвилин(и) тому

Автор фото, NEVZOROV.TV

Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій указом президента Володимира Зеленського надали громадянство України.

Олександр Невзоров - відомий російський блогер та журналіст, який рішуче засуджує війну Путіна проти України та підтримує ЗСУ.

Як повідомив у фейсбуці радник голови МВС Антон Геращенко, рішення мотивували "визначними заслугами перед нашою країною" та "щирим бажанням допомогти зупинити війну та правдивою оцінкою реальної ситуації".

"Так, я абсолютно підтверджую таку інформацію", - заявив ВВС News Україна ще один радник голови МВС Віктор Андрусів.

Те, що Невзоров з дружиною отримав українське громадянство підтвердило також поінформоване джерело BBC News Україна, наближене до ухвалення рішення щодо громадянства.

При цьому офіційного указу про громадянство на сайті президента ще немає.

Заява Невзорова

Згодом сам Олександр Невзоров підтвердив отримання українського паспорта.

"Про українське громадянство. Без зайвих слів. Все дуже просто. Що таке війна в Україні? (Якщо змити з події політичну та національну риторику). Це злочин. Є злочинець і жертва злочину. Є вбивця і той, кого він вбиває, або намагається вбити", - написав він.

"Злочинець - Росія. Жертва - Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву".

Він написав, що якби кожен із 140 мільйонів росіян затулив би собою поставлену до стінки Україну, то не було б ні Бучі, ні Маріуполя, не було б сотні тисяч трупів і тих мільйонів смертей, у які ще обійдеться витівка диктатора.

Автор фото, Невзоров

"Так, стати поряд з тим, кого розстрілюють, не завжди комфортно. Ймовірно, простіше стати в ряд розстрільників. Кожен сам робить власний вибір. Важливо розуміти, що третього варіанта немає. Я встаю на бік жертви", - додав він.

І подякував за громадянство.

"Я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце", - написав Невзоров.

Гострий критик Путіна і "Слава Україні"

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63-річний Невзоров у минулому відомий російський журналіст та телеведучий, який висвітлював війну в Чечні.

У 1993—2007 роках був депутатом російської держдуми.

Його неоднозначна репутація в Росії пов'язана з роботою на телеканалі ГРТ, який у 1990-ті роки контролював олігарх Борис Березовський.Серед іншого Невзоров виправдовував дії радянських силовиків у країнах Балтії (згодом він змінив ці погляди).

В останні роки здебільшого був відомий як блогер та запрошений спікер російських опозиційних ЗМІ, активно веде свій YouTube канал, де різко критикує російську владу, дії російської армії та більшість своїх випусків закінчує словами "Слава Україні".

У 2015 році після анексії Криму та бойових дій на Донбасі Невзоров заявляв: "У мене немає національності. З росіян я написав заяву про вихід після українських подій. Я непитущий, невіруючий і на балалайці грати не вмію — який з мене росіянин?".

22 березня щодо Невзорова слідчий комітет Росії відкрив справу за дискредитацію збройних сил РФ. Ще раніше його назвали "іноагентом".

Приводом стало те, що у своїх соцмережах Невзоров опублікував інформацію про обстріл Росією пологового будинку в Маріуполі.

Блогера оголосили в розшук. Він сам назвав ці дії російської влади - найвищим орденом, про який можна мріяти.

Невзоров ще у травні 2021 року почав заявляти, що Путіна планує широкомасштабне вторгнення в Україну.