Вкрали все, навіть дозиметри. Як росіяни розграбували Чорнобильську станцію

Лоуренс Пітер

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Безлад і руйнування, які залишили на ЧАЕС російські війська

Україна заявляє, що російська армія пограбувала Чорнобильську АЕС - викрали й пошкодили понад 1000 комп'ютерів, вивезли вантажівки й радіаційні дозиметри.

Однак, як каже речник ЧАЕС Віталій Медвідь, обладнання не пошкоджене і "з радіаційною безпекою все гаразд".

Збитки, спричинені російською окупацією, оцінюються у понад 1,6 млрд гривень.

Російські сили захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого й утримували її протягом п'яти тижнів, перш ніж відступити 31 березня.

Міжнародне агентство з питань атомної енергетики (МАГАТЕ) нещодавно відвідало станцію та зону відчуження.

Фахівці з ядерної безпеки "надали підтримку своїм українським колегам у галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту", йдеться у заяві МАГАТЕ.

У Держатомрегулюванні підтвердили ВВС, що рівень радіації на Чорнобильській АЕС залишається на безпечному рівні.

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У зоні відчуження, однак, є точкове підвищення радіаційного фону, у якому керівництво ЧАЕС звинувачує російських військових, що рили там окопи й автівками збивали пилюку.

Під час відходу від Києва росіяни через Чорнобиль вивели приблизно 10 тисяч одиниць важкої техніки, повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко. За його словами, Росія розмістила у Чорнобилі понад 1000 солдатів.

У квітні агентство заявило, що російська армія розграбувала дві лабораторії на ЧАЕС, викрала й пошкодила джерела іонізувального випромінювання.

Російські солдати вкрали "комп'ютерні монітори, жорсткі диски і програмне забезпечення", розповів ВВС Ведмідь. "Ми досі підраховуємо втрати... [це] понад 1000 одиниць, а все, що вони не вкрали, вони зламали".

За його словами, деякі російські військові знімали запасні колеса зі своїх бронетранспортерів, щоб забрати більше награбованої техніки. Вивезли також будівельну та пожежну техніку.

У мародерстві російських бійців звинувачують і в інших місцях України, але вони не коментують ці повідомлення.

Виконувач обов'язків генерального директора ЧАЕС Валерій Сейда каже, що збитки станції становлять понад 1,6 млрд гривень.

Росіяни розгромили й пограбували чорнобильські майстерні, лабораторії та офіси, додає Сейда.

А нехтування правилами безпеки "призвело до погіршення радіаційного фону".

За словами директора ЧАЕС, зараз станція працює у штатному режимі.

Пошкоджені об'єкти ремонтують, але необхідно організувати безпечну експлуатацію радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива.

Автор фото, Getty Images

Багато працівників Чорнобильської АЕС мешкають за межами зони відчуження, у місті Славутич.

Раніше вони легко діставалися роботи на електричці. "Але зараз мости підірвані, прямого маршруту немає, доводиться їхати автобусом через Київ", - каже Ведмідь.

Він також нагадав, що місцеперебування 196 українських солдатів, взятих у полон росіянами в Чорнобилі, досі невідоме.

Наразі вісім з 15 активних українських реакторів на чотирьох АЕС підключені до мережі - два на окупованій Росією Запорізькій АЕС, два на Рівненській АЕС, два на південноукраїнській АЕС та один на Хмельницькій АЕС.

Сім інших реакторів зупинені для планового технічного обслуговування або перебувають у резерві.