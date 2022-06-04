Повернення в родину: як зустріли Гаррі та Меган на ювілеї королеви

Даніела Релф

Кореспондент ВВС у справах королівської родини

1 година тому

Автор фото, Reuters

У Британії тривають заходи, присвячені 70-річчю правління королеви Єлизавети II.

З нагоди урочистостей з США до Британії прилетіли принц Гаррі та Меган Маркл.

Напередодні під час параду герцоги Сассекські не вийшли на балкон Букінгемського палацу, хоч і були там.

Вчора вся монарша родина відвідала службу подяки у соборі Святого Павла.

Останні два роки Гаррі й Меган живуть у Каліфорнії, і цей захід став першим офіційним виходом після відходу від королівських обов'язків.

Подружжя увійшло до собору, міцно тримаючись за руки, але помітно нервувало.

Поки вони піднімалися сходами, натовп не припиняв аплодувати. Це була тепла і спонтанна реакція на те, що вперше з 2020 року вони публічно возз'єдналися зі своєю родиною.

Рівно два роки тому Сассекські відвідали урочисту службу у Вестмінстерському абатстві на честь Дня Співдружності націй.

Тоді настрій був значно похмуріший, а принци Вільям та принц Гаррі ледве обмінялися поглядами, хоча сиділи поруч.

Того ж дня Гаррі й Меган поїхали з Британії до Канади. Пізніше Сассекські облаштувалися у Каліфорнії, підписали великі угоди з компаніями на кшталт Netflix і Spotify, дали гучне інтерв'ю Опрі Вінфрі й народили другу дитину.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Служба у Вестмінстерському абатстві на честь Дня Співдружності, Лондон, 9 березня 2020 року

Цього разу пару посадили поруч із принцесою Євгенією та її чоловіком Джеком Бруксбенком. Подружжя підтримують теплі стосунки. У лютому цього року Євгенія з родиною гостювали у Сассексів в Каліфорнії.

Герцоги Кембриджські, Вільям та Кейт, сиділи на протилежній стороні проходу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Герцог та герцогиня Сассекські вперше за два роки публічно возз'єдналися зі своєю родиною, але трималися на відстані від принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Єлизавета II не змогла відвідати службу через погане самопочуття, але раніше дала зрозуміти, що, якими б не були проблеми, її онук, принц Гаррі та його дружина Меган будуть дуже бажані на святкуванні ювілею.

Окрім помпезності, церемоній і вечірок, Платиновий ювілей королеви також присвячений родині з усіма її недоліками й розбіжностями.

Тож перша публічна перешкода на шляху повернення Гаррі й Меган до короткого виконання королівських обов'язків була успішно подолана.

Автор фото, Reuters