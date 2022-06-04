Росія заявляє, що регулярно збиває вантажні літаки ЗСУ над Одесою. Україна називає це нісенітницями

Олег Черниш

BBC News Україна

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія каже, що збила вже три українських літаки над Одесою з початку війни. Жодних доказів цього немає

Міністерство оборони Росії 4 червня в черговий раз заявило про збиття українського військово-транспортного літака біля Одеси. Це вже третя аналогічна заява за останні півтора місяця. В українській владі це спростовують і називають нісенітницями.

Вдень 4 червня на щоденному брифінгу міністерства оборони РФ його речник, генерал-майор Ігор Конашєнков повідомив про падіння українського літака біля Одеси.

"Російськими засобами протиповітряної оборони в районі Одеси збито літак військово-транспортної авіації повітряних сил України, який доставляв озброєння і боєприпаси", - заявив він.

Схожі заяви Конашєнков робив 26 травня і 17 квітня. Тоді росіяни теж начебто поцілили біля Одеси військово-транспортні літаки ЗСУ, що доставляли "західне озброєння і боєприпаси".

Збито більше ніж було

Жодних доказів подібних влучань російське міноборони не оприлюднює.

Загалом, підрахувало оборонне відомство країни-агресора, з початку війни РФ "знищила" вже 187 українських літаків.

Слід зауважити, що, за даними міжнародного аналітичного центру Global Firepower, станом на 2021 рік Збройні сили України усього мали 172 літаки.

Міноборони Росії не вказує, які саме українські літаки регулярно "збиває" в Одеській області, крім того, що вони є військово-транспортними.

В складі Повітряних сил ЗСУ є два типи таких суден, а саме Іл-76МД, що був розроблений 40 років тому в Радянському Союзі. Він може переміщати майже 50 тонн вантажу і призначений для десантування повітряних десантів, перевезення військ, бойової техніки (у тому числі середніх танків), доставки термінових вантажів, а також транспортування поранених та хворих.

Автор фото, Avamuseum.com.ua Підпис до фото, Україна використовує військово-транспортний Іл-76МД. Такий був збитий над Луганськом в червні 2014 року.

Ще один військово-транспортний літак - АН-26. Він розроблений 50 років тому в СРСР і також використовується для перевезення бойової техніки та військ, а також для десантування військових парашутним та посадковим способом.

"Ми над цим сміємося"

В повітрі над Одещиною 3-4 червня дійсно було неспокійно. Так, ввечері в п'ятницю українські сили протиповітряної оборони збили 4 російські ракети, запущені з підводного човна в Чорному морі.

Також вдалось знищити російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост ".

Вже зранку в суботу ще один удар по Одещині РФ завдала з допомогою стратегічної авіації. В напрямку українського регіону було випущено крилату ракету Х-59.

Автор фото, NurPhoto Підпис до фото, Росія обстрілює ракетами наземні цілі на Одещині

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"Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо, 2 постраждалих", - повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Що стосується інформації про начебто збиття українського літака, то він її спростовує.

"Ми це спростовуємо і над цим сміємося. Це вже не перша така їх заява, яка просто на голову не налазить. Вони такими заявами намагаються для своєї аудиторії компенсувати успіхи українських Збройних сил саме в плані протидії ворожій авіації. Це саме ми збиваємо їх гелікоптери, літаки, знищуємо російські ракети в повітрі", - сказав ВВС News Україна представник ОВА.

Інформацію про збиття літака в Одеській області спростували також в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Це фейк. Якщо вірити їх заявам, то вони вже як мінімум дві українські армії знищили", - сказав ВВС News Україна речник командування Юрій Ігнат.

Недосяжні для ППО

Братчук також вказує на ще одну обставину, яка спростовує заяви Росії про збиті українські літаки.

За його словами, в цьому регіоні РФ не має відповідної військової техніки ППО, щоб збивати повітряні цілі в небі над Одесою.

Щоправда, в травні росіянами вдалось завезти системи протиповітряної оборони на острів Зміїний. Він розташований за 130 км на південь від Одеси біля гирла Дунаю.

Автор фото, Planet labs PBC Підпис до фото, Острів Зміїний. З початку війни за нього точаться жорстокі бої між українськими і російськими військами

В ЗСУ вважають, що таким чином російські війська хочуть захисти свої кораблі від ураження ракетами "Гарпун", які Україні передає Данія. Також не виключене проведення атакувальних дій противника з цього напрямку.

"Воєнна розвідка має всі дані стосовно розгортання комплексів ППО на острові Зміїний - це і "Панцир", це і дві пускові установки "Тор-М2", які будуть забезпечувати протиповітряну оборону ближнього радіуса дії", - повідомив 13 травня представник головного управління розвідки міноборони України Вадим Скібіцький.

Дальність дії комплексу "Панцир" - до 20 км, а "Тор" - до 15 км.

"Вони там (на острові Зміїний, - Ред.) деякі одиниці техніки вже поставили, це ми прекрасно розуміємо. Але щодо нашого регіону, їм точно нічого не вдасться", - зазначив Сергій Братчук.

Інформацію про "регулярні падіння" на Одещині українських літаків з західним військовим вантажем довелось спростовувати навіть в Пентагоні.

"Жоден літак не був збитий. Немає жодних ознак того, що вони росіяни завдали удару по вмісту допомоги", - заявив на закритому брифінгу представник американського міністерства оборони в середині квітня після першої заяви РФ на цю тему.