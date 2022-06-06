Британія відправить Україні реактивні системи залпового вогню М270

Адам Дербін

BBC News

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що країна відправляє в Україну свої перші ракети великої дальності, попри погрози Росії на адресу Заходу.

Міністр додав, що реактивна система залпового вогню M270 допоможе Україні захиститися від Росії.

Уряд не підтвердив, скільки саме зброї нададуть, але за даними BBC, спочатку відправлять три системи.

Рішення ухвалили у координації зі США, які минулого тижня оголосили, що також нададуть Україні ракетні системи.

Рішення США вже розлютило Москву, і в неділю президент Росії Володимир Путін пригрозив розширити перелік цілей, які Росія атакуватиме в Україні, якщо західні країни надішлють озброєння великої дальності Києву.

Британський уряд заявив, що українські військові навчатимуться використовувати пускові установки у Британії найближчими тижнями.

Реактивна система залпового вогню може випустити 12 ракет класу "земля-земля" протягом хвилини і може вражати цілі в радіусі 80 км з набагато вищою точністю, ніж артилерія, яку зараз має Україна.

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Пан Воллес сказав, що Британія відіграє провідну роль у постачанні українським військам "життєво важливої зброї, необхідної для захисту їхньої країни від неспровокованого вторгнення".

"Оскільки змінюється тактика Росії, має змінюватися і наша підтримка України", - сказав він.

"Ці високопотужні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захиститися від жорстокого використання далекобійної артилерії, яку сили Путіна невибірково використовували, щоб руйнувати міста", - додав він.

Велика Британія і США лідирують у постачанні зброї Україні, але надання їй установок для передових ракет великої дальності знаменує собою значне зрушення, каже кореспондент BBC з оборони Джонатан Біл.

Це також визнання того, що Україні складно конкурувати з величезним артилерійським арсеналом Росії, додав він.

Минулого тижня Вашингтон заявив, що надасть Україні чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS - після гарантій від України, що вона використовуватиме їх лише в оборонних цілях, а не для ударів по цілях на території Росії. Те саме обмеження стосується використання британської системи M270.

В інтерв'ю російському державному телебаченню в неділю Путін сказав: "Взагалі, вся ця метушня навколо додаткових поставок зброї, на мою думку, має лише одну мету - якомога довше затягнути збройний конфлікт".

Російський лідер заявив, що якщо ракети більшої дальності прибудуть в Україну, його країна "зробить відповідні висновки" і "вдарить по тих цілях, які ми ще не вражаємо".

Попередження пролунало, коли в неділю росіяни вперше за кілька тижнів обстріляли Київ, а на Донбасі тривають запеклі бої за контроль над ключовими містами.

Одні з найзапекліших боїв наразі точаться у східному місті Сєвєродонецьк. Захоплення міста означатиме контроль росіян над усією Луганською областю. Вони також вже контролюють більшу частину сусідньої Донецької області.

У неділю президент України Володимир Зеленський повідомив, що відвідав українських військових на передовій у містах Лисичанськ і Соледар.

Ефект буде, але не миттєвим

Британські ракетні системи M270 MLRS не дадуть для України миттєвого ефекту, каже доктор Джек Вотлінг з Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

Він називає ракетні системи, які планують передати Україні, "перлинами потенціалу британської армії", які можуть змінити для України ситуацію на фронті, але це не "змінить все миттєво".

У розмові з програмою Radio 4 Today Вотлінг додає, що ці системи можуть "вибити" російську артилерію на сході України.

Але він зазначає, що українцям спершу потрібно буде навчитися використовувати їх. Крім того, у Великої Британії є лише кілька систем, які можна віддати.

Наразі ВВС має інформацію про передачу Україні перших трьох систем.

Кореспондент ВВС з Києва Джо Інвуд зазначає, що долю битви за Донбас цілком може вирішити артилерія.

Він зазначає, що Росія має перевагу у вогневій силі, яку вона може залучити до бою. Але - вона невибіркова.

"Нові ракетні системи, надіслані Великою Британією, можливо, не дозволять Україні конкурувати з руйнівною силою російських великих гармат і ракет, але вони повинні дозволити їй точно націлювати їх, стріляючи у відповідь - і зрештою зносити їх", - зазначає Інвуд.

Велика Британія також поставила Україні понад 5000 одиниць легкої протитанкової зброї - відомої як NLAW - які, на думку аналітиків, мали вирішальне значення для запобігання російським наземним атакам від початку війни.

Інші системи озброєння, надані урядом, включають ракети малої дальності Brimstone 1, бронеавтомобілі Mastiff і системи протиповітряної оборони з ракетами Starstreak - загальна військова підтримка Україні наразі складає 750 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє уряд.

Кілька інших країн також пообіцяли відправити в Україну передову зброю. Німеччина пообіцяла надіслати свою найсучаснішу систему протиповітряної оборони - IRIS-T, що зможе дозволити Україні захистити ціле місто від російського повітряного нападу.