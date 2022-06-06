Не "бункерний президент". Для чого Зеленський їздить на передову

Галина Корба

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, ОП

Президент Володимир Зеленський вдруге за два тижні відвідав позиції українського війська на передовій - спершу на Харківщині, а тепер в найнебезпечніших точках Донбасу та Запорізької області. Експерти в Україні та за кордоном впевнені, попри небезпеку, це сильний піар-хід і для внутрішньої аудиторії, і для міжнародної спільноти.

Наприкінці травня стало відомо, що український президент побував на Харківщині. Він оглянув найбільш пошкоджені російськими обстрілами райони, зокрема, Північну Салтівку та, як стверджує його пресслужба, поїхав на передову, де зустрівся з бійцями 92-ї окремої механізованої бригади і підрозділів тероборони.

На фото Зеленський в бронежилеті вручає нагороди воякам, тисне їм руки та спілкується з ними.

Невдовзі, 5 червня, офіс президента повідомив, що лідер держави відвідав передові позицій військових вже в Запорізькій області, а згодом - на найгарячіших напрямках Донбасу.

Зокрема, йшлося про Бахмут Донецької області та Лисичанськ на Луганщині. Саме ці населені пункти зараз є ціллю росіян, які не припиняють обстріли та спроби наступу.

Автор фото, ОП

Як зазначає пресслужба, Зеленський "заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників".

На деяких фото президент навіть без бронежилета.

Не як Путін

Поїздки в зону бойових дій небезпечні самі по собі, а надто зважаючи на те, що офіс президента з перших днів війни заявляв про те, що росіяни планували вбивство Володимира Зеленського.

Проте у таких вилазках на фронт експерти бачать багато користі.

Так Зеленський може особисто дізнатися про моральний дух військових на фронті і те, як влаштоване їхнє життя - цього не замінять жодні звіти та доповіді, пише в твіттері експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні Мік Раян.

Автор фото, ОП

"Ці візити дозволяють поспілкуватись з наймолодшими солдатами на фронті, надихнути їх, показати, що їхні жертви мають сенс. Це найважливіше, що може зробити лідер", - зазначає експерт.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Приїжджаючи на передову, Зеленський показує, як він вірить у свою армію, додає він, це загалом сприяє довірі між військом і вищим керівництвом країни. Крім того, так президент України наголошує, наскільки він відрізняється від президента РФ Володимира Путіна.

"Я майже впевнений, що Путін у найближчому майбутньому не прийме запрошення відвідати російські війська в Україні - погано нагодовані та під поганим керівництвом, хоч і добре озброєні", - вважає експерт.

Український військовий експерт Олег Жданов зазначає, що в поїздках Зеленського на фронт більше піару, а не військової складової, управління військами чи ухвалення рішень, але такі дії Зеленського він вважає правильними.

"Сам факт, що він відвідав зону бойових дій, відвідав передову, це суттєво впливає на морально-психологічний стан військових, - каже він. - Але також на морально-психологічний стан всієї країни. Вона ж теж бачить - раз президент поїхав, значить опікується цим питанням".

Автор фото, ОП

Водночас такі поїздки працюють не лише на внутрішню, але й на зовнішню аудиторію, переконаний Мік Раян.

Він називає їх "частиною глобального впливу".

"Це розумно. Демонструючи, що він не бункерний президент, Зеленський показує всім нам, що він лідер нації, який заслуговує довгострокової підтримки", - пояснює експерт.