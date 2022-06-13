Віталій Кім: Будемо вивозити зерно машинами та залізницею, а не торгуватися територіями

15 хвилин(и) тому

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Регулярні обстріли Миколаєва, заблокований порт та відсутність можливостей вивезти зерно залізницею - це найбільші проблеми Миколаївщини. Яким голова обласної військової адміністрації Віталій Кім бачить вихід із зернової блокади та чому закликає дати Україні більше зброї - про це він розповів в інтерв'ю ВВС.

Понад три місяці війни Миколаївщина перебуває під обстрілами та загрозою окупації з боку російських військ.

За словами Віталія Кіма, тільки з Миколаєва з початку військових дій виїхали 40-50% мешканців, але зараз люди починають повертатися до міста, хоча небезпеки менше не стало.

"Миколаївські люди звикли до війни, якщо ти не можеш її побороти, потрібно її опанувати. І вони шукають позитивне під час війни в кожному дні, в кожному часі, тому що інакше можна погаснути", - каже голова ОВА.

За його словами, найбільше страждають райони міста, які розташовані ближче до Херсона, - Корабельний та Інгульський. Саме сюди дістає російська артилерія. Реактивні системи залпового вогню можуть обстрілювати все місто, але "люди звикли до цього", каже Кім.

Заблоковане зерно

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україна є провідним експортером зерна до Африки та Близького Сходу

Однією з головних проблем регіону голова Миколаївської ОВА називає те, що росіяни заблокували порти і тим самим зірвали експорт української пшениці цього року. Ситуацію в регіоні він називає важчою ніж на Одещині, яка хоч і з труднощами, але може експортувати зерно через Румунію.

Загалом в Україні перебуває близько 30 млн тонн зернових, які неможливо вивезти, як зазвичай, через море, каже Кім.

За його словами, половина економіки регіону просто не працює. Але точну суму збитків підрахувати можна буде лише пізніше.

"Реальна проблема буде, коли буде зібраний врожай озимих, будуть повні склади і не буде можливості експортувати, буде утруднена логістика, саме тоді ми зможемо рахувати збитки", - пояснює він.

Переорієнтація на логістику західної Європи - можлива, додає Кім, але це дорожче й важче, а порти в Європі вже перезавантажені.

"В нас все було напрацьовано і побудовано, щоб завантажувати наші порти, у нас міст залізничний через Буг теж зірвали росіяни, не з усієї території області ми можемо експортувати навіть залізницею", - додає Кім.

Більше зброї

Кім вважає, що є два шляхи розв'язання проблеми експорту українського зерна - військовий шлях та дипломатичний, коли домовляться про коридори для експорту товарів через Чорне море.

Хоча до пропозиції росіян, які запропонували розблокувати українські порти в обмін на зняття санкцій, Кім ставиться критично.

"Давайте, повертайтесь назад, туди за "поребрик" як мінімум на 23 лютого, а тоді давайте поговоримо про санкції і порти, бо Росія зробила погано, а тепер хоче зробити як раніше, але за це хоче щось ще, це несправедливо", - обурюється Кім.

Автор фото, ОДА Підпис до фото, У березні росіяни практично знищили будівлю Миколаївської ОВА. Загинули понад 30 людей

За його словами, регіон готується до гіршого, підприємці будують зерносховища, щоб мінімізувати ризики, і в будь-якому разі Миколаївщина планує вивезти зерно з часом.

"Ми будемо вивозити машинами та залізницею, але торгуватися територіями ніхто не хоче, люди кажуть: "Пішли відвойовувати Херсон, а потім будемо розмовляти", - заявляє Кім.

Він закликає іноземних партнерів дати більше зброї Україні, щоб здійснити ефективний контрнаступ на півдні.

"Нам потрібні снаряди для наступальних дій, нам потрібна допомога наших партнерів щодо зброї, нам потрібен час і людська воля, щоб ми все це відвоювали назад", - каже Кім.

"А через пів року буде наша перемога", - додає він.