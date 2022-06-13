Україна не може програти, їй потрібна авіація та артилерія - колумніст Washington Post

48 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Американські ракети MLRS можуть вражати цілі далеко за лінією фронту (архівне фото)

Битва за Донбас матиме великі наслідки не лише для майбутнього України, а й для всього повоєнного світу. Саме тому Захід не може дозволити Україні програти, йдеться в колонці Макса Бута для Washington Post.

Українці хоробро опираються, але зазнають страшних втрат та поволі втрачають позиції, вони можуть робити приблизно в 10 разів менше артилерійських пострілів в день ніж росіяни, їхні боєприпаси для старої радянської артилерії закінчуються, а західної зброї не вистачає, йдеться в колонці.

Поволі це може призвести до того, що Росія захопить Донбас та отримає четверту частину України, включаючи вихід до моря, а це може стати плацдармом для останнього наступу, щоб захопити всю Україну.

"Навіть обмежена перемога Росії надішле світові небезпечний сигнал про те, що Захід слабкий, а агресія окупається. Ми повинні зараз направити Україні набагато більше допомоги, щоб запобігти втраті Донбасу та забезпечити контрнаступ, щоб повернути територію, яка вже була окупована, але ще не укріплена окупантами", - йдеться в колонці.

Автор фото, Міністерство оборони Підпис до фото, Гаубиці M777 - наразі найбільш відчутне ударне посилення ЗСУ

Того, що Захід зараз погодив передати Україні, не вистачить навіть на оборону, не те що контрнаступ, пише оглядач.

"Захід має відправити сотні гаубиць та реактивних систем залпового вогню, тисячі ракет і сотні тисяч артилерійських снарядів", - йдеться в матеріалі.

Це мають бути боєприпаси більшої дальності, що дозволять українцям атакувати російські цілі, не ризикуючи своїми людьми та технікою.

Також Україна має отримати додаткову авіацію. Макс Бут зазначає, що Байден в березні зробив "серйозну помилку", коли, побоюючись реакції Путіна, не посприяв тому, щоб Польща передала свої винищувачі МіГ-29 Україні. Цю помилку не пізно виправити, пише оглядач і закликає переводити Україну на натівську авіацію.

Автор фото, Міністерство оборони України Підпис до фото, Французька САУ "Цезар" у складі ЗСУ

"В Україні є мільйони добровольців, готових ризикувати життям, захищаючи рідну землю. У неї не вистачає зброї, щоб озброїти своїх бійців. Цій ганебній невдачі немає виправдання", - пише видання.

"Не турбуйтеся щодо того, що ви спровокуєте Путіна, ніщо не спровокує його більше за українську поразку. У нас є стратегічний і моральний імператив рухатися зараз, щоб допомогти Україні перемогти в її боротьбі за свободу. Це також і наша боротьба", - йдеться в колонці.