Україна не може програти, їй потрібна авіація та артилерія - колумніст Washington Post
Битва за Донбас матиме великі наслідки не лише для майбутнього України, а й для всього повоєнного світу. Саме тому Захід не може дозволити Україні програти, йдеться в колонці Макса Бута для Washington Post.
Українці хоробро опираються, але зазнають страшних втрат та поволі втрачають позиції, вони можуть робити приблизно в 10 разів менше артилерійських пострілів в день ніж росіяни, їхні боєприпаси для старої радянської артилерії закінчуються, а західної зброї не вистачає, йдеться в колонці.
Поволі це може призвести до того, що Росія захопить Донбас та отримає четверту частину України, включаючи вихід до моря, а це може стати плацдармом для останнього наступу, щоб захопити всю Україну.
"Навіть обмежена перемога Росії надішле світові небезпечний сигнал про те, що Захід слабкий, а агресія окупається. Ми повинні зараз направити Україні набагато більше допомоги, щоб запобігти втраті Донбасу та забезпечити контрнаступ, щоб повернути територію, яка вже була окупована, але ще не укріплена окупантами", - йдеться в колонці.
Того, що Захід зараз погодив передати Україні, не вистачить навіть на оборону, не те що контрнаступ, пише оглядач.
"Захід має відправити сотні гаубиць та реактивних систем залпового вогню, тисячі ракет і сотні тисяч артилерійських снарядів", - йдеться в матеріалі.
Це мають бути боєприпаси більшої дальності, що дозволять українцям атакувати російські цілі, не ризикуючи своїми людьми та технікою.
Також Україна має отримати додаткову авіацію. Макс Бут зазначає, що Байден в березні зробив "серйозну помилку", коли, побоюючись реакції Путіна, не посприяв тому, щоб Польща передала свої винищувачі МіГ-29 Україні. Цю помилку не пізно виправити, пише оглядач і закликає переводити Україну на натівську авіацію.
"В Україні є мільйони добровольців, готових ризикувати життям, захищаючи рідну землю. У неї не вистачає зброї, щоб озброїти своїх бійців. Цій ганебній невдачі немає виправдання", - пише видання.
"Не турбуйтеся щодо того, що ви спровокуєте Путіна, ніщо не спровокує його більше за українську поразку. У нас є стратегічний і моральний імператив рухатися зараз, щоб допомогти Україні перемогти в її боротьбі за свободу. Це також і наша боротьба", - йдеться в колонці.