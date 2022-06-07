"Росія відповідальна за продовольчу кризу". Постпред РФ в ООН покинув залу, почувши звинувачення

Еліс Девіс

BBC News

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Постпред Росії в ООН Василь Небензя

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя 6 червня залишив залу засідання Ради Безпеки ООН після того, як президент Європейської ради звинуватив Росію у створенні глобальної продовольчої кризи через вторгнення в Україну.

Шарль Мішель сказав, що Росія використовує запаси продовольства як "невидиму ракету" проти країн, що розвиваються, заганяючи людей у злидні.

Посол Росії Василь Небензя у відповідь звинуватив Мішеля у поширенні брехні.

Російське вторгнення в Україну 24 лютого спровокувало глобальну продовольчу кризу, коли ціни на зерно, олію, паливо та добрива дуже виросли. На Росію та Україну припадає майже третина світових постачань пшениці, при цьому Росія також є експортером добрив, а Україна — експортером кукурудзи та олії.

Через війну в українських портах застрягли продовольчі вантажі.

Під час виступу на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку Мішель напряму звернувся до Небензі.

"Пане посол РФ, будьмо відвертими. Кремль використовує постачання продовольства як невидимі ракети проти країн, що розвиваються", - заявив голова Євроради.

"Драматичні наслідки війни Росії поширюються по всьому світу, і це підвищує ціни на продовольство, заганяє людей у злидні та дестабілізує цілі регіони".

"Росія несе повну відповідальність за цю продовольчу кризу".

Він додав, що на власні очі бачив, як мільйони тонн зерна застрягли в порту Одеси через російську блокаду Чорного моря.

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Кремль також націлюється на зерносховища й краде зерно з окупованих районів, а військові дії РФ перешкоджають посіву й збиранню врожаю в Україні, додав Мішель.

Постпред РФ Василь Небензя у відповідь на ці заяви залишив засідання Ради безпеки ООН.

"Ви можете вийти з кімнати, можливо, простіше не слухати правду, шановний посол Небензя", - прокоментував те, що відбувається, Мішель.

Небензя, своєю чергою, сказав Reuters, що не може залишитися через "брехню, яку Шарль Мішель розповсюджує тут".

На окремій зустрічі держсекретар США Ентоні Блінкен також заявляв, що Росія перешкоджає експорту українського зерна й звинуватив російські сили у руйнуванні української сільськогосподарської інфраструктури.

За словами Блінкена, "у сховищах біля Одеси та на суднах, що застрягли в порту Одеси через цю російську блокаду, міститься близько 20 млн тонн пшениці".

Як і Мішель, він сказав, що є перевірені повідомлення про те, що Росія "краде" українське зерно, щоб продати й отримати прибуток.

За словами Блінкена, Росія, блокуючи експортне зерно в Україні та використовуючи агресивну пропаганду, шантажує світ загостренням продовольчої кризи.