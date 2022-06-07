Лілібет – рік. Меган і Гаррі показали нове фото доньки

1 година тому

Автор фото, Misan Harriman/Duke and Duchess of Sussex

Принц Гаррі та Меган Маркл оприлюднили нове фото своєї доньки Лілібет - на честь її першого дня народження.

На вихідних, 4 червня, дівчинці виповнився рік.

Свій перший день народження вона відсвяткувала у Великій Британії, куди батьки привезли її на Платиновий ювілей Єлизавети II. Сассекси влаштували домашнє свято в саду у своїй британській резиденції — Фрогмор-котеджі, що розташована на території Віндзорського замку.

На офіційному фото Лілібет посміхається й одягнена у блідо-блакитну сукню з білим бантом у волоссі з рудуватими локонами.

Знімок Лілібет зробив фотограф та друг пари Місан Гарріман, який був на пікніку зі своєю дружиною, дітьми та, як повідомляється, членами королівської родини.

Гаррі і Меган сказали, що "неймовірно зворушені" побажаннями, що отримали у день народження своєї другої дитини, яку назвали на честь королеви.

Хоч подружжя й відійшло від королівських обов'язків, однак відвідало урочистості до 70-річчя коронації Єлизавети ІІ. Однак на балконі Букінгемського палацу пари не було, вони залишилися поза камерами.

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Вони також приєднались до королівської родини на службі подяки у соборі Святого Павла.

Останні два роки Гаррі й Меган живуть у Каліфорнії, і цей захід став першим офіційним виходом після відходу від королівських обов'язків.

Правнучка Єлизавети II, яка отримала ім'я Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор, народилася у 2021 році в Каліфорнії і жодного разу не зустрічалася зі своєю прабабусею.

Дівчинку назвали на честь домашнього імені королеви. Лілібет - сімейне прізвисько королеви - з'явилося, коли тодішня принцеса Елізабет була зовсім маленькою і не могла правильно вимовляти своє ім'я.

Минулого тижня 96-річна королева отримала можливість зустрітися зі своєю тезкою. Однак офіційного підтвердження того, чи зустрічалася королева з Лілібет, поки що не було.

Лілібет - друга дитина принца та герцогині Сассекської. Вона - 11-та правнучка королеви та восьма у черзі на престол.

Це друге офіційне фото Лілібет після того, як 23 грудня герцог та герцогиня Сассекські оприлюднили різдвяну листівку з сімейним фото.

Автор фото, Alexi Lubomirski/Duke and Duchess of Sussex Підпис до фото, Меган і Гаррі опублікували першу фотографію Лілібет у грудні на святковій листівці. Її брат Арчі, якому зараз три роки, також там