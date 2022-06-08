Мультипредметний тест. Основні етапи вступної кампанії 2022

Вікторія Приседська

BBC News Україна

1 година тому

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Понад 220 тисяч випускників підтвердили свою участь в основній сесії національного мультипредметного тесту, який цього року замінить ЗНО. Розповідаємо про основні етапи тестування й вступної кампанії 2022.

7 червня завершився перший етап підтвердження участі в основній сесії національного мультипредметного тесту (НМТ), який цього року відбудеться замість традиційних іспитів зовнішнього незалежного тестування.

Спеціальну форму на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) заповнили понад 220 тис. учасників.

196 тис. цьогорічних випускників планують складати тест в Україні й ще 27 тисяч - в екзаменаційних центрах у 23 країнах Європи.

Тестування відбудеться очно на комп'ютерах у тимчасово створених центрах, які учасники обирають самостійно із запропонованих в особистому кабінеті.

За даними УЦОЯО, найбільше випускників зареєструвалося на тестування у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Вінниці й Запоріжжі.

Найпопулярнішими містами для тесту за кордоном стали Берлін, Мюнхен, Варшава, Прага і Краків.

Остаточно визначитися з вибором міста, країни, а також за потреби змінити населений пункт учасники зможуть на другому етапі, з 21 червня по 7 липня.

Коли відбудеться тест?

Національний мультипредметний тест проходитиме у три сесії:

основна - з 18 липня по 10 серпня,

додаткова 16 - 20 серпня,

спеціальна 12 - 16 вересня.

Через можливість повітряних тривог у різних регіонах, тестування не буде проводитися в один день і в один час.

Майбутні вступники матимуть на проходження тесту мінімум 10 днів (без урахування можливої додаткової сесії).

Якщо дитина не може фізично прийти і скласти тест сьогодні, це можна зробити в інший день. Щоразу варіанти завдань будуть різними, щоби забезпечити прозорість результатів.

Учасники, які підтвердили свою участь у НМТ, з 12 липня зможуть завантажити у своєму кабінеті запрошення-перепустку.

У ній зазначено дату, час і місце проходження тесту під час основної сесії.

Де проходитиме тест?

Учасники можуть самі обрати місце, де їм зручно скласти тест, але тестування відбудеться лише на підконтрольній Україні території.

Тест складатимуть у спеціальних екзаменаційних центрах у 21 області України та у Києві.

Міністерстово затвердило перелік закордонних пунктів, де можна скласти НМТ. Це 23 країни Європи.

Наразі найбільше випускників підтвердили свою участь у тестуванні в Німеччині, Польщі й Чехії.

Чи можна зареєструватися на тест пізніше?

В основу сесію складатимуть НМТ тільки ті учасники, які встигли підтвердити свою участь до 7 червня.

Решта випускників можуть зареєструватися на додаткову сесію. З 10 по 20 червня вони мають створити реєстраційні картки на сайті центру оцінювання якості освіти.

Після реєстрації кожен вступник матиме інформаційну сторінку учасника ЗНО. Доступ до неї здійснюється за номером та PIN-кодом.

Традиційний сертифікат учасника ЗНО (документ з фотокарткою і переліком іспитів) цього року не потрібен. Замість нього учасники тестування використовуватимуть номер сертифіката з PIN-кодом.

Учасники додаткової сесії мають підтвердити бажання складати НМТ з 8 до 18 липня, з 1-10 серпня обрати населений пункт для тестування.

Пройти тестування учасники додаткової сесії зможуть з 16 по 20 серпня.

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Остання можливість скласти тест цього року запланована на вересень. Подати заявку на участь у спеціальній сесії можна буде з 1 по7 вересня. До 10 вересня абітурієнтів повідомлять про час і місце тестування.

Сам тест відбудеться з 12 по 16 вересня.

Як складатимуть тест вступники з окупованих територій?

Мультипредметний тест проводитимуть тільки на підконтрольній Києву території. Мешканцям окупованих регіонів та місць, де ведуться активні бойові дії, доведеться виїхати у безпечні районі.

Саме для цього й створили кілька сесій тестування, пояснили в УЦОЯО. Ті, хто не зможе взяти участь в основній сесії, матимуть можливість зробити це пізніше.

Водночас міністр освіти пообіцяв, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій зможуть дистанційно вступити до вишів. Процедуру дистанційного вступу зараз розробляють.

Сергій Шкарлет також розповів, що з непідконтрольних Києву районів вже евакуювали 32 виші, 42 коледжі й 64 філії закладів вищої освіти.

Чи безпечно складати тест очно?

Пункти тестування добиратимуться таким чином, щоб там були не тільки комп'ютери, а й укриття.

Якщо під час іспиту розпочнеться повітряна тривога, тестування призупинять, а його учасники мають перейти у безпечне місце.

Після оголошення про відбій повітряної тривоги всі учасники зможуть продовжити тестування.

Що буде у тесті?

Мультипредметний тест триватиме 120 хвилин і складатиметься з трьох дисциплін: української мови, математики та історії України.

Вибір саме цих предметів міністр освіти пояснив так. Українська мова та математика - це обов'язкові предмети державної підсумкової атестації, а історія України є принципово важливою під час війни.

Кожен блок тесту матиме 20 питань, таким чином, абітурієнтам треба буде виконати 60 завдань за 120 хвилин.

Завдання кожного блоку тесту відповідатимуть чинній програмі ЗНО з української мови, математики й історії України відповідно.

Результат (кількість набраних балів) абітурієнти дізнаються одразу після завершення тесту.

Пізніше результат кожного блоку переведуть у шкалу 100-200 балів. Для отримання результату за цією шкалою, достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал.

Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив демонстраційний варіант мультипредметного тесту.

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Українська мова без літератури

Блок завдань з української мови охоплює теми, передбачені програмою шкільного курсу. Питань з літератури цього року не буде.

Завдання з мовознавства відповідатимуть змісту тестів ЗНО минулих років, але менше уваги приділятиметься розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення".

Усього у блоці з української мови буде 20 завдань:

15 завдань із вибором однієї правильної відповіді з 4 або 5 варіантів;

5 завдань на встановлення відповідності.

Завдань з наданням письмової розгорнутої чи короткої відповідей не буде.

Оцінювання завдань з української мови відбудеться за схемою нарахування балів ЗНО. 1 тестовий бал - за кожну правильну відповідь та за кожну правильно визначену логічну пару.

За виконання завдань блоку НМТ з української мови можна отримати від 0 до 35 балів.

Якими будуть завдання з математики?

Завдання з математики охоплюють всі теми з алгебри й геометрії за програмою шкільного курсу.

Блок математики матиме 20 завдань:

14 завдань із вибором однієї правильної відповіді з п'яти запропонованих варіантів;

4 завдання на встановлення відповідності;

2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю не буде. Бали нараховуватимуть: по 1 балу - за кожну правильну відповідь, за кожну правильно визначену логічну пару та по 2 бали за кожну правильну коротку відповідь.

Загалом за математичний блок мультитесту можна отримати від 0 до 30 балів.

Під час тесту можна користуватися надрукованими довідковими матеріалами та чернеткою.

Історія України скорочено

Завдання цього блоку відповідатимуть програмі ЗНО з історії України, але охоплюватимуть період лише з 1914 року до початку ХХІ століття. Ці теми були складниками ДПА.

Усього в тесті з історії України буде 20 завдань:

15 - із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

5 завдань - на встановлення відповідності.

Бали нараховуватимуть: по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь у першій частині та по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару. Разом за цей блок завдань можна набрати максимум 35 балів.

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Що таке мотиваційний лист?

У вступній кампанії цього року більшу роль відіграватимуть мотиваційні листи.

У такому документі абітурієнт пояснює, чому вважає себе найкращим кандидатом на обрану спеціальність у певному виші. Це практика світових університетів, пояснив Сергій Шкарлет.

Крім того, цього року випускники складатимуть один іспит, а не чотири, а тому число вступників з однаковими балами може зрости.

Під час вступу на бюджетні місця мотиваційний лист визначатиме рейтинг абітурієнтів з однаковим конкурсним балом.

Подати лист можна буде через єдину базу системи освіти ЄДЕБО.

У чому відмінність вступу 2022?

В цілому механізм вступу до закладів вищої освіти цього року буде такий самий, як і раніше. Але є деякі відмінності.

Замість 3 або 4 сертифікатів про проходження ЗНО, цього року вступники подаватимуть один сертифікат з результатами мультипредметного тесту і мотиваційний лист.

На контракт у більшості випадків достатньо буде лише мотиваційного листа.

Середній бал атестата враховуватись не буде. На рейтинг також не впливатимуть медалі та призові місця в олімпіадах.

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Умови вступу на рівень фахового молодшого бакалавра

На основі базової середньої освіти:

спеціальність із творчим конкурсом - творчий конкурс;

інші спеціальності на бюджет - індивідуальна усна співбесіда;

інші спеціальності на контракт - мотиваційний лист.

На основі повної загальної середньої освіти або кваліфікаційного рівня:

курсанти - відповідно до правил прийому закладу;

спеціальності з творчим конкурсом - творчий конкурс;

інші спеціальності на бюджет - усна індивідуальна співбесіда (зокрема, вступ на основі кваліфікаційного рівня;

інші спеціальності на контракт - мотиваційний лист (зокрема, вступ на основі кваліфікаційного рівня).

Умови вступу на рівень бакалавра

спеціальності на бюджет - тест і мотиваційний лист.

творчі спеціальності - тест, мотиваційний лист і творчий конкурс;

спеціальності на контракт - мотиваційний лист.

Умови вступу в магістратуру

У магістратуру вступники складатимуть магістерський комплексний тест (МКТ) із права та міжнародного права та магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) на окремі спеціальності.

На бюджет вступники подаватимуть результати тестів МКТ або МТНК та мотиваційний лист, на контракт - тільки мотиваційний лист. На творчі спеціальності додатково відбудеться творчий конкурс.

Подання документів, співбесіди, творчі конкурси, фахові іспити і підтвердження місця можуть відбуватися з будь-якої точки світу.

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Чи можна використати сертифікат ЗНО минулих років?

Так. Якщо абітурієнт з тих чи інших причин має сертифікат ЗНО за 2019, 2020 або 2021 роки - ним можна скористатися цього року.

Якщо абітурієнт має кілька сертифікатів ЗНО за різні роки, то він має право використати під час подачі документів сертифікати, які мають вищі бали з того чи іншого предмета.

Які будуть порогові бали цього року?

Міністр освіти і науки також розповів про порогові бали при вступі на різні спеціальності:

для вступу на основі загальної середньої освіти (державне замовлення) - не менше за 125;

для медичних спеціальностей, зокрема стоматологія та педіатрія - 150 (за винятком вступників за конкурсним балом більше 175 балів);

для здобуття освітнього рівня магістра за спеціальністю фармація - 130 балів;

для спеціальностей галузей право, публічне управління, адміністрування, міжнародні відносини - 140 балів.

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Чи будуть пільги?

Першочергове право на пільги та довгострокові кредити для здобуття освіти мають такі категорії абітурієнтів.

Учасники бойових дій та їхні діти мають право на:

повну або часткову оплату навчання коштами державного та місцевого бюджетів;

пільгові дострокові кредити на здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безкоштовне проживання у гуртожитку.

На соціальні стипендії мають право:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

діти загиблих учасників Революції Гідності, бойових дій або людей, які отримали інвалідність внаслідок війни;

діти, один з батьків яких загинув або пропав без вісті у районі проведення АТО;

люди з інвалідністю;

особи, які визнані постраждалими під час Революції Гідності, та їхні діти;

діти тих, хто загинув під час масових акцій громадянського протесту.

На пільговий кредит для здобуття освіти мають право:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

особи з інвалідністю;

діти з малозабезпечених та багатодітних сімей;

учасники бойових дій і Революції гідності та їхні діти;

діти загиблих або пропавших безвісти воїнів та учасників Революції гідності;

діти, які живуть на лінії зіткнення;

внутрішньо-переміщенні особи.