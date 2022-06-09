Чи краде Росія зерно з України

Лоуренс Пітер

BBC News

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Урожай у Запоріжжі: Україна є провідним експортером зерна до Африки та Близького Сходу

Росія відправляє зерно з України за кордон, кажуть призначені росіянами чиновники на окупованому півдні України.

Ця заява, яку BBC не змогла незалежно перевірити, з'явилася тоді, коли українські чиновники звинувачують Росію в крадіжці близько 600 тисяч тонн її зерна та експорті його частини.

Росія заперечує, що краде зерно.

Вивезення зерна з України стало ключовим питанням на міжнародному рівні: мільйони тонн щорічно експортують до Африки та Близького Сходу.

Але зараз вивезти його немає можливості, оскільки російський флот блокує українські чорноморські порти.

А Росія каже, що для того, щоб почали працювати коридори для експорту зерна, Україна повинна розмінувати води Чорного моря біля узбережжя.

США стверджують, що Росія намагається продати вкрадену українську пшеницю постраждалим від посухи країнам Африки, пише New York Times.

У середині травня США надіслали сповіщення 14 країнам, переважно в Африці, про те, що російські вантажні судна виходять із портів поблизу України, навантажені зерном, повідомляє видання з посиланням на Держдепартамент.

Що кажуть росіяни?

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Євген Балицький, відповідальний за окуповані Росією території в Запорізькій області, сказав, що зерно виїжджало з регіону вантажними потягами, які прямували до Криму, який Росія анексувала в 2014 році, а звідти - на Близький Схід.

Він заявив російському державному телебаченню, що "основні контракти укладаються з Туреччиною", не вказуючи подробиць.

Речник російської окупаційної влади в Криму Олег Крючков повідомив, що до Криму прибуло 11 вагонів зерна із Мелітополя.

Він розмовляв з російським державним інформаційним агентством "РИА Новости", яке також повідомило, що зерно вивозиться і з окупованої Херсонської області.

BBC звернулася до російської влади за коментарем.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорював зернову проблему зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в середу в Анкарі, але прориву у переговорах не було.

Пан Лавров заперечує, що Росія перешкоджає експорту пшениці з України, заявляючи, що Україна зобов'язана розмінувати акваторію Одеси та інших портів.

Речник МЗС України заявив, що країна не може розмінувати узбережжя, оскільки Росія "використовуватиме зернові коридори для нападу на південь України".

Росія також звинувачує західні санкції у продовольчій кризі. Однак Захід каже, що Росія використовує харчі як зброю.

Туреччина намагається домовитися про створення безпечних морських коридорів.

Що каже Україна?

Минулого тижня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Росія відправляла вкрадене зерно з Криму - зокрема і до Туреччини.

"Ми звернулися до Туреччини з проханням допомогти нам і, на пропозицію турецької сторони, порушуємо кримінальні справи щодо тих, хто викрадає і продає зерно", - цитує його Reuters.

Голова зернової асоціації України Микола Горбачов попередив, що якщо експорт з українських портів не відновиться, то наступний урожай, збір якого розпочнеться наприкінці липня, сильно постраждає.

За його словами, український експорт зерна наступного року буде обмежений максимум 20 млн тонн - автомобільним, річковим та залізничним транспортом, тоді як минулого року вдалося експортувати 44,7 млн ​​тонн.

Чому це така гостра міжнародна проблема?

Вторгнення Росії в Україну спричинило значне зростання цін у всьому світі на добриво, зерно, олію, пальне.

Частково це є результатом західних санкцій проти Росії.

На Росію та Україну разом припадає майже третина світових поставок пшениці - частка України становить майже 10%.

За даними ООН, у 2019 році на Україну припадало 16% світових поставок кукурудзи та 42% соняшникової олії.

Нинішня блокада України та створення запасів зерна деякими країнами сприяють дефіциту в країнах, які вже страждають через брак продовольства.

Петрок Вілтон із Всесвітньої продовольчої програми в Сомалі каже, що посуха на Африканському розі вже є руйнівною. "Чотири послідовні сезони без достатньої кількості дощів. П'ятнадцять мільйонів голодних людей, і до кінця року їхня кількість зросте до 20", - сказав він.