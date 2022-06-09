Небензя дав інтерв'ю ВВС. Ось що він сказав про звірства російської армії

53 хвилин(и) тому

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя відповів на запитання ВВС у програмі HardTalk. Переказуємо основні фрагменти цього інтерв'ю.

Ведучий Стівен Сакур почав із загального питання: "Через 100 днів з початку збройного конфлікту, чи можете ви сказати, що російське вторгнення в Україну йде за планом?"

"Мені здається, прогрес є, - анітрохи не зніяковів Небензя. - Ніхто не обіцяв результату через три дні або через тиждень. Зараз деякі експерти запевняють, що російська військова операція забуксувала і йде значно повільніше, ніж планувалося. Але прогрес є, він триває, і це ясно як божий день".

"Масштаби втрат вражають"

"Чи визнаєте ви, що початковий план із захоплення Києва та встановлення там проросійського режиму повністю провалився?" - спитав Стівен Сакур.

"Мені про такі плани нічого не відомо", - заявив Небензя, зазначивши, що ніхто з російського командування ніколи не заявляв уголос про те, що Москва мала намір взяти під контроль Київ, встановивши там маріонетковий уряд.

Українська сторона заявляє, що російська армія втратила на війні вже 30 тисяч убитих, нагадав ведучий, наголосивши, що незалежно підтвердити ці цифри неможливо. Розвідка США оцінює втрати в особовому складі російської армії з початку війни на рівні близько 15 тисяч загиблих.

Це більше ніж за 10 років війни в Афганістані втратив Радянський Союз.

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"Масштаби ваших втрат за останні 100 днів вражають. Люди, які живуть у Росії, були б абсолютно шоковані цими цифрами, якби про них знали", - зазначив Сакур.

"Я теж не можу підтвердити озвучені втрати, - заявив Небензя. - Як я вже казав, офіційно їх не розкривають, а під час будь-якого конфлікту сторони схильні сильно завищувати втрати один одного. Я не можу повідомити вам цифри і я не можу коментувати, що там Україна чи США говорять із цього приводу".

Але за 100 днів конфлікт фактично зайшов у патове становище, зауважив Сакур: "Ви так і не взяли Сєверодонецьк. Ви не можете взяти цілком навіть Луганську область, не кажучи вже про весь Донбас. Якщо це, на вашу думку, прогрес, то мені дуже цікаво: а в чому, власне, взагалі план?!"

За словами російського постпреда, основна мета зараз - "звільнення" Донбасу. "Дайте лише час, - пообіцяв Небензя, - і ви побачите Донецьку та Луганську області звільненими. І, сподіваюся, станеться це дуже скоро".

Ще в березні, нагадав ведучий, російське МЗС загрожувало, що постачання Україні важких озброєнь зі США чи інших країн НАТО спровокує серйозну ескалацію конфлікту - можливо, до рівня ядерного протистояння. І ось - поставки йдуть, а наслідків не видно.

У відповідь Небензя навів цитату не названого ним на ім'я помічника держсекретаря США про те, що Вашингтон не хоче ескалації конфлікту, але й Москва не вказуватиме американцям, кому вони мають постачати свою зброю.

"З другою частиною я з радістю погодився б, - запевнив російський посланець, - але ніяк не можу прийняти першу: це очевидна ескалація конфлікту".

За його словами, передача українським військовим артилерії більшої дальності змусить російські війська відсунути українців на більшу відстань, аби навіть із новою зброєю ті не мали змоги обстрілювати територію противника.

Хто творив звірства в Україні?

Російський дипломат кілька разів заявив, що Захід налаштований до Росії упереджено, і навіть сказав ведучому: "Те, що ви називаєте міжнародним співтовариством, перебуває в маренні щодо того, що відбувається в Україні".

Але російські дії в Україні засуджує не лише умовний колективний Захід, а й більшість інших країн, нагадав ведучий. Як ілюстрацію свого твердження він зачитав заклик Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, у минулому президента Чилі:

"Російські збройні сили обстрілюють і бомблять житлові райони, вбиваючи мирних жителів та руйнуючи лікарні, школи та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Ці дії можуть бути прирівняні до військових злочинів."

"Ми багато чуємо про звірства, нібито скоєні на території України російською армією, - відповів російський дипломат. - Заяви ці не були підтверджені - принаймні незалежних підтверджень не було. Куди рідше ви розповідаєте про ті звірства, які творять українські війська та націоналісти на Донбасі..."

У цей момент Стівен Сакур перебив Небензю: "Вам, можливо, відомо, що я брав інтерв'ю у представників української влади. І я ставив їм дуже незручні питання. Сьогодні настала черга ставити дуже незручні питання вам. Як ви кажете, ці звинувачення чи твердження, не мають незалежного підтвердження. Так от, дуже навіть мають - і були підтверджені".

"Експерти ООН, які перебувають у зоні військового конфлікту, повідомляють про сотні загиблих в Україні дітей. Незалежна організація Save the Children стверджує, що в Україні було зруйновано або постраждали вже 1800 шкіл. Ми знаємо напевно про майже 400 об'єктів української медичної інфраструктури, які отримали пошкодження або повністю зруйновані при артилерійських обстрілах та бомбардуваннях".

У відповідь Небензя запропонував ведучому подумати, чи можливо таке, що описані руйнування стали результатом обстрілів не російської армії, а української, бійці якої, за його словами, "з першого дня задіяли військові об'єкти, включаючи бронетехніку та важку артилерію в районі житлових кварталів та об'єктів соціальної інфраструктури: шкіл, лікарень та дитячих садків".

"Вони продовжують це робити досі, - запевняє Небензя, - у Миколаєві, Краматорську, Слов'янську та Одесі. Вони ведуть обстріл власних житлових кварталів, і як підтвердження у нас є свідчення українських військовополонених".

"Ви, посол, кажете неправду"

"Ви, пане посол, звичайно, з різних причин можете стверджувати, що руйнація міст, наприклад, Маріуполя - справа рук українських військових, які обстрілюють власні житлові квартали. Я дозволю нашій аудиторії самостійно зробити висновок про те, наскільки правдоподібно звучать такі твердження", - відповів ведучий.

Сакур запитав: "Мені ось тільки цікаво тоді: а ви вірите, що жінок та дітей українці теж ґвалтують самі - своїх власних? Тому що експерти ООН задокументували щонайменше тисячу випадків скоєння російськими військами жахливих сексуальних злочинів щодо українських мирних громадян".

"Я вам перераховую факти з місць, - нагадав ведучий. - У тому вигляді, в якому їх повідомляють незалежні експерти ООН, які перебувають на місцях, у зоні збройного конфлікту. Ви можете скільки завгодно заперечувати ці факти, називати їх фейками, казати, що ООН упереджена і необ'єктивна по відношенню до Росії - ми з вами так можемо продовжувати до кінця інтерв'ю. Але я про інше - я про правду. І про те, наскільки вашій правді можна вірити".

Ведучий нагадав, як російського посланця в ООН викрили на брехні. Після обстрілу маріупольського пологового будинку Небензя на засіданні Генасамблеї розмахував двома фотографіями українських жінок, стверджуючи, що це насправді одна людина, підставна актриса. Натомість незалежне розслідування довело, що це різні жінки: одна померла внаслідок обстрілу, другу російські війська насильно вивезли у Донецьк.

"Ви також запевняли, що у вас є свідчення про нібито існуючий в Україні завод з виробництва біологічної зброї. Навіть у Росії один із провідних експертів у цій сфері назвав представлені вами докази абсурдом, що не має сенсу. Тобто ви, посол, кажете неправду" .

Сакур нагадав Небензі історію іншого російського дипломата Бориса Бондарєва, який звільнився після початку війни в Україні з формулюванням "ніколи не було так соромно за країну".

"Ви вважаєте, що і я повинен зробити те саме?", - запитав Небензя.

"Ні, мені лише цікаво, чи не знаходять ці слова якогось відгуку у вашій душі", - відповів ведучий.

Останнє питання Сакура було про дипломатичну та економічну ізоляцію Росії, дії якої в Україні на сьогодні підтримують лише Білорусь, Північна Корея, Сирія та Еритрея.

"Навіть Китай - який, начебто, має бути вашим другом - заявив, що територіальну цілісність України необхідно поважати. У вас скінчилися друзі", - резюмував ведучий.

У відповідь Небензя заявив, що не погоджується з такою оцінкою і не впевнений, що спроби світової спільноти ізолювати Росію увінчаються успіхом.

"На мою думку, Захід домігся деяких тактичних успіхів, але стратегічно він програє", - заявив російський дипломат.