СОТ попереджає про глобальну продовольчу кризу через війну Росії в Україні

Том Еспінер

Бізнес-кореспондент, BBC News

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Якщо не вжити заходів, то продовольча криза, спричинена війною Росії в Україні, може тривати роками, заявила голова Світової організації торгівлі.

Особливо сильно постраждати від дефіциту пшениці та добрив можуть африканські країни, заявила ВВС генеральна директорка СОТ Нгозі Оконджо-Івеала.

Мільйони тонн зерна лежать на складах і в українських портах, і вивезти їх звідти наразі неможливо через війну.

За словами директорки СОТ, дуже сумно спостерігати за тим, як зростають ціни на зерно.

Україна є основним світовим експортером пшениці й забезпечує 9% світового ринку. На її частку також припадає 42% світового ринку соняшникової олії та 16% світового виробництва кукурудзи.

Через блокаду Росією чорноморських портів, а також російські та українські міни уздовж узбережжя, в Україні застрягло від 20 до 25 мільйонів тонн пшениці, а світові ціни на зерно зростають.

Оконджо-Івеала каже, що ціни на пшеницю зросли на 59% порівняно з минулим роком, соняшникову олію - на 30%, а на кукурудзу - на 23%.

Організація Об'єднаних Націй керує зусиллями, спрямованими на створення "зернового коридору" з турецьким військово-морським супроводом для танкерів, які виходять з Одеси та інших українських портів.

Але міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україні необхідно розмінувати свої чорноморські порти.

"Ми щодня заявляємо, що готові гарантувати безпеку суден, які виходять з українських портів і прямують до [турецьких вод], ми готові зробити це у співпраці з нашими турецькими колегами", - сказав він у середу.

Тим часом Україна заявила, що їй потрібні "ефективні гарантії безпеки", перш ніж розпочати поставки, висловлюючи побоювання, що Москва може використати потенційний коридор для нападу на Одесу з моря.

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Кореспондентка з питань світової торгівлі

Україна зазвичай виробляє достатньо продовольства, щоб прогодувати 400 мільйонів людей, але Росію звинувачують у тому, що замість того, щоб прогодувати світ, вона заморить його голодом, адже через заблоковані порти потік експорту скоротився до мінімуму.

Загрозу дефіциту продовольства відчують зокрема країни Близького Сходу та Африки.

Лівія та Еритрея отримують понад 40% пшениці з України, а Ліван - понад 60%.

Але це - глобальна проблема. Після вторгнення Росії в Україну ціни на пшеницю виросли на третину.

Швидкого вирішення цієї проблеми немає. Навіть за умови домовленості про коридор і можливість убезпечити достатню кількість кораблів, щоб забезпечити безпечний прохід доведеться провести розмінування регіону, а це тривалий копіткий процес.

Вже надходять повідомлення про те, що десятки мільйонів людей у світі постали перед загрозою голоду та соціальних заворушень.

І це лише натяк на те, що може статися, якщо угоди не вдасться досягти, а голод і брак коштів у бюджетах країн загрожують перерости у тривалу руйнівну економічну та соціальну кризу.

Підпис до фото, Нгозі Оконджо-Івеала попереджує про руйнівні наслідки блокади українських портів

"Тримаємо кулаки"

Лише два мільйони тонн зерна експортували з України поїздами та вантажівками. За словами Оконджо-Івеали, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сформував спеціальну групу, яка займається цими питаннями.

"Він провів багато часу, намагаючись домовитися з Росією, тож тримаємо кулаки", - сказала вона.

Якщо ж укласти угоду не вдасться, "це справді буде жахлива ситуація в усьому світі", каже Оконджо-Івеала.

За її словами, 35 країн Африки імпортують продовольство з цього Чорноморського регіону, а 22 - добрива.

"Ви можете собі уявити, який великий вплив це матиме, навіть лише на африканському континенті, - сказала вона. - Сподіваюся, що протягом наступних кількох років ми не зануримося у серйозну продовольчу кризу".

Оскільки наразі експортувати зерно з регіону не можна, а в липні очікується новий урожай, каже директорка СОТ, "така ж кількість зерна буде змарнована, тож це вплине на наступні рік-два, і це буде справжньою катастрофою для певних регіонів світу".

Вона додала, що ситуацію ускладнюють проблеми з ланцюгами поставок, спричинені пандемією коронавірусу.

Крім того, Оконджо-Івеала закликала лідерів країн послабити експортні обмеження на продукти харчування, які можуть погіршити стрибки цін на харчі.