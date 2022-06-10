Холера - що це за хвороба
Росія не справляється з наданням базових послуг населенню на окупованих територіях. У багатьох немає доступу до питної води.
Всесвітня організація здоров'я попереджували про ризик спалаху холери у Маріуполі, хоча, станом на 7 червня, заявляла, що таких випадків у місті немає.
Інформацію про спалах холери у Маріуполі окупаційна влада не коментує. Міноборони РФ заявляли, що у лабораторіях Маріуполя збирали збудники холери. Ці заяви не були підтверджені.
ВВС не може оперативно перевірити заяви сторін в умовах війни.
Востаннє Україна пережила епідемію холери у 1995 році, і з того часу окремі спалахи фіксували у різних районах країни, особливо на узбережжі Азовського моря.
Що таке холера
Це діарейне захворювання, яке викликає бактерія Vibrio cholerae.
Більшість випадків - безсимптомні або мають легку чи середню тяжкість перебігу та можуть успішно лікуватися.
Однак у деяких випадках за 12 годин - 5 днів після потрапляння в організм бактерії у пацієнтів розвивається важка рідка діарея та блювота. У таких випадках втрата великої кількості рідини може швидко призвести до серйозного зневоднення організму.
За відсутності належного лікування це може призвести до смерті.
На холеру можуть хворіти і дорослі, і діти.
Джерело інфекції - хвора людина, яка виділяє збудник з фекаліями.
Заразитися холерою можна через забруднену бактеріями воду або їжу.
Де фіксують спалахи?
Холера асоціюється з бідністю, поганими санітарними умовами та дефіцитом чистої питної води. Тому спалахи холери переважно спостерігають в країнах Африки та Південної Азії.
Однак поодинокі випадки можуть виникати у будь-якій частині світу, де відсутнє належне водопостачання, санітарія, безпека харчових продуктів та гігієна.
Так відбувається у Маріуполі, де люди довгий час були позбавлені доступу до водопостачання, тому використовували для пиття талу, дощову і навіть технічну воду.
Лікування
При ранній діагностиці та правильному лікуванні холера виліковна. Легка форма завершується повним одужанням.
Тяжкі випадки вимагають лікування з регідратацією та антибіотиками.
За відсутності ефективної терапії протягом 2-3 днів у хворого може розвинутися кома з можливим летальним результатом.
Вакцинація проти холери у поєднанні з покращенням водопостачання та санітарії можуть допомогти взяти під контроль спалахи холери.