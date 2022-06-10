Холера - що це за хвороба

56 хвилин(и) тому

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Росія не справляється з наданням базових послуг населенню на окупованих територіях. У багатьох немає доступу до питної води.

Всесвітня організація здоров'я попереджували про ризик спалаху холери у Маріуполі, хоча, станом на 7 червня, заявляла, що таких випадків у місті немає.

Інформацію про спалах холери у Маріуполі окупаційна влада не коментує. Міноборони РФ заявляли, що у лабораторіях Маріуполя збирали збудники холери. Ці заяви не були підтверджені.

ВВС не може оперативно перевірити заяви сторін в умовах війни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Інфраструктуру ЖКГ у Маріуполі знищена разом з багатьма будинками

Востаннє Україна пережила епідемію холери у 1995 році, і з того часу окремі спалахи фіксували у різних районах країни, особливо на узбережжі Азовського моря.

Що таке холера

Це діарейне захворювання, яке викликає бактерія Vibrio cholerae.

Більшість випадків - безсимптомні або мають легку чи середню тяжкість перебігу та можуть успішно лікуватися.

Однак у деяких випадках за 12 годин - 5 днів після потрапляння в організм бактерії у пацієнтів розвивається важка рідка діарея та блювота. У таких випадках втрата великої кількості рідини може швидко призвести до серйозного зневоднення організму.

За відсутності належного лікування це може призвести до смерті.

На холеру можуть хворіти і дорослі, і діти.

Джерело інфекції - хвора людина, яка виділяє збудник з фекаліями.

Заразитися холерою можна через забруднену бактеріями воду або їжу.

Де фіксують спалахи?

Холера асоціюється з бідністю, поганими санітарними умовами та дефіцитом чистої питної води. Тому спалахи холери переважно спостерігають в країнах Африки та Південної Азії.

Однак поодинокі випадки можуть виникати у будь-якій частині світу, де відсутнє належне водопостачання, санітарія, безпека харчових продуктів та гігієна.

Так відбувається у Маріуполі, де люди довгий час були позбавлені доступу до водопостачання, тому використовували для пиття талу, дощову і навіть технічну воду.

Лікування

При ранній діагностиці та правильному лікуванні холера виліковна. Легка форма завершується повним одужанням.

Тяжкі випадки вимагають лікування з регідратацією та антибіотиками.

За відсутності ефективної терапії протягом 2-3 днів у хворого може розвинутися кома з можливим летальним результатом.

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Вакцинація проти холери у поєднанні з покращенням водопостачання та санітарії можуть допомогти взяти під контроль спалахи холери.