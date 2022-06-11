Шкільний альбом війни. Випускники Чернігова зробили фотосесію на руїнах
- Вікторія Приседська
- ВВС News Україна
У багатьох українських школярів цього року війна відібрала головне свято юності - випускний бал. Повітряні тривоги замість останнього дзвоника, руїни школи замість урочистої зали. Утім, пам'ять про цей випуск можна закарбувати в особливій фотосесії.
Фотограф з Івано-Франківська Станіслав Сеник організував зйомку для випускників з Чернігова на тлі зруйнованих будівель міста.
"Я хотів розповісти світу про те, що відбувається в Україні, знімав репортажі для світових ЗМІ, а потім народилася ідея шкільної фотосесії на руїнах", - розповідає фотограф ВВС News Україна.
Він каже, що шкільні фотоальбоми завжди робить з думкою про те, що через 5-10 років теперішні події будуть сприйматися вже інакше. А тому дуже важливо закарбувати їх у часі.
Сеник розповідає, що не всі погодилися на таку зйомку, вважаючи, що це недоречно, але згодом він знайшов випускників із трьох шкіл Чернігова.
Кожен клас запропонував свою локацію для зйомки - місця в Чернігові, які найбільше постраждали від обстрілів. "Те, що діти показали так багато різних локацій, каже про те, як сильно зруйноване їхнє місто", - додає Сеник.
Частина світлин була зроблена на тлі зруйнованого гіпермаркету "Епіцентр". Чому школярі обрали саме його?
"Я бачу його щодня з вікна своєї квартири", - розповіла BBC News Україна випускниця школи №12 Ольга, яка запропонувала саме цю локацію для зйомки.
"Це місце є частиною нашого життя, ми всі тут виросли", - каже дівчина.
"Це було емоційно непросто, але ми хотіли показати, що ми так живемо, - каже Оля. - Ми діти, які 24 лютого віч-на-віч зустрілися з війною й різко стали дорослими".
Одяг для зйомки спеціально обрали у чорних, білих і сірих кольорах, розповідає Ольга.
На думку фотографа, зйомка стала для дітей переломним моментом.
"Мене вразило, що вони розповідали з гумором про те, що пережили. Мені здалося, що вони стали сильнішими", - каже Станіслав Сеник.
Він додає, що фотосесія була важливою й для батьків випускників.
"Це була надзвичайної сили терапевтична фотосесія, яка надихнула на подальше життя. Поставила точку в минулому і дала сили рухатися далі", - написала мама однієї одинадцятикласниці.
Фотозйомка, яка пройшла всього кілька днів тому, була безкоштовною, тепер випускники чекають на свої альбоми.
Сам фотограф зараз шукає аукціон, на якому хоче продати світлини з Чернігова й передати зароблені гроші на допомогу військовим.
Чернігів з кінця лютого до кінця березня перебував практично в оточенні російської армії та піддавався постійним сильним обстрілам. Розташоване на шляху від кордону до Києва місто взяло на себе частину удару російських військ та допомогло стримати наступ на столицю України.