Шкільний альбом війни. Випускники Чернігова зробили фотосесію на руїнах

Вікторія Приседська

ВВС News Україна

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Станіслав Сеник

У багатьох українських школярів цього року війна відібрала головне свято юності - випускний бал. Повітряні тривоги замість останнього дзвоника, руїни школи замість урочистої зали. Утім, пам'ять про цей випуск можна закарбувати в особливій фотосесії.

Фотограф з Івано-Франківська Станіслав Сеник організував зйомку для випускників з Чернігова на тлі зруйнованих будівель міста.

"Я хотів розповісти світу про те, що відбувається в Україні, знімав репортажі для світових ЗМІ, а потім народилася ідея шкільної фотосесії на руїнах", - розповідає фотограф ВВС News Україна.

Автор фото, Станіслав Сеник

Він каже, що шкільні фотоальбоми завжди робить з думкою про те, що через 5-10 років теперішні події будуть сприйматися вже інакше. А тому дуже важливо закарбувати їх у часі.

Сеник розповідає, що не всі погодилися на таку зйомку, вважаючи, що це недоречно, але згодом він знайшов випускників із трьох шкіл Чернігова.

Кожен клас запропонував свою локацію для зйомки - місця в Чернігові, які найбільше постраждали від обстрілів. "Те, що діти показали так багато різних локацій, каже про те, як сильно зруйноване їхнє місто", - додає Сеник.

Автор фото, Станіслав Сеник

Частина світлин була зроблена на тлі зруйнованого гіпермаркету "Епіцентр". Чому школярі обрали саме його?

"Я бачу його щодня з вікна своєї квартири", - розповіла BBC News Україна випускниця школи №12 Ольга, яка запропонувала саме цю локацію для зйомки.

"Це місце є частиною нашого життя, ми всі тут виросли", - каже дівчина.

Автор фото, Станіслав Сеник

"Це було емоційно непросто, але ми хотіли показати, що ми так живемо, - каже Оля. - Ми діти, які 24 лютого віч-на-віч зустрілися з війною й різко стали дорослими".

Автор фото, Станіслав Сеник Підпис до фото, Випускниця школи №12 Чернігова Ольга Бабінець

Одяг для зйомки спеціально обрали у чорних, білих і сірих кольорах, розповідає Ольга.

Автор фото, Станіслав Сеник

На думку фотографа, зйомка стала для дітей переломним моментом.

"Мене вразило, що вони розповідали з гумором про те, що пережили. Мені здалося, що вони стали сильнішими", - каже Станіслав Сеник.

Автор фото, Станіслав Сеник

Він додає, що фотосесія була важливою й для батьків випускників.

"Це була надзвичайної сили терапевтична фотосесія, яка надихнула на подальше життя. Поставила точку в минулому і дала сили рухатися далі", - написала мама однієї одинадцятикласниці.

Автор фото, Станіслав Сеник

Фотозйомка, яка пройшла всього кілька днів тому, була безкоштовною, тепер випускники чекають на свої альбоми.

Сам фотограф зараз шукає аукціон, на якому хоче продати світлини з Чернігова й передати зароблені гроші на допомогу військовим.

Автор фото, Станіслав Сеник

Чернігів з кінця лютого до кінця березня перебував практично в оточенні російської армії та піддавався постійним сильним обстрілам. Розташоване на шляху від кордону до Києва місто взяло на себе частину удару російських військ та допомогло стримати наступ на столицю України.