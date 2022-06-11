Наскільки Україна, Грузія та Молдова наблизилися до вступу в ЄС

Райхан Демітрі

BBC News, Тбілісі

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Ukrainian presidency Підпис до фото, Володимир Зеленський заявляв, що розраховує на надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу у червні

Лідери Євросоюзу наприкінці цього місяця мають вирішити, чи надавати статус кандидатів у члени ЄС Україні, Молдові та Грузії.

Вторгнення Росії в Україну спонукало три колишні радянські республіки подати екстрені заявки на вступ до ЄС.

Раніше цього тижня лідери фракцій Європарламенту виступили із закликом до саміту Євросоюзу надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ на червневому саміті ЄС, а щодо Грузії попросили "працювати над таким статусом".

Крім того, напередодні Європарламент схвалив резолюцію щодо "Порушення свободи ЗМІ та безпеки журналістів у Грузії", закликавши звільнити з ув'язнення гендиректора опозиційного телеканалу "Мтаварі" Ніку Гварамію, відправити за кордон на лікування колишнього президента Міхеїла Саакашвілі та запровадити персональні санкції проти засновника "Грузинської мрії" Бідзини Іванішвілі.

Лідер провладної партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе вважає несправедливим, якщо Євросоюз надасть Україні та Молдові статус кандидатів у ЄС, а Грузії - ні.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Президентка Молдови Мая Санду заявляла, що її країна буде прагнути до вступу в Європейський Союз

Напередодні рішення ЄС Центр європейських досліджень опублікував звіти щодо заявок України та Молдови.

Там зазначено, що Україна зіткнулася з екзистенційною кризою, а Молдові "наступній загрожує небезпека російської агресії". Центр європейських досліджень також рекомендував ЄС надати статус кандидата в члени ЄС обом країнам. Цей статус не гарантує вступ до ЄС, але є значним кроком на цьому шляху.

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Щодо Грузії, то надання їй цього статусу буде передчасним, йдеться у звіті.

За економічними реформами Грузія обійшла Україну, Молдову та інші країни-кандидати в ЄС. Але щодо демократії, то Євросоюз стурбований курсом, яким Грузія рухається останнім часом, а політика уряду суперечить "фундаментальним цінностям ЄС".

У четвер Європарламент підтримав резолюцію, яка закликає Грузію дотримуватися найвищих стандартів демократії та верховенства права. У документі йдеться, що свобода преси в країні різко скорочується, і Європарламент засуджує залякування та переслідування журналістів.

Минулого літа понад 50 працівників грузинських ЗМІ постраждали внаслідок актів насильства, однак уряд не зміг притягти до відповідальності жодного з організаторів. Натомість він розпочав кримінальні розслідування щодо власників незалежних ЗМІ, які критикують уряд.

Керівник провідного грузинського опозиційного телеканалу "Мтаварі" Ніка Гварамія минулого місяця отримав три з половиною роки ув'язнення. Amnesty International назвала це "кричущим актом політично вмотивованого переслідування".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Уряд Грузії відкидає критику щодо політичних причин ув'язнення Ніки Гварамії

Раніше цього місяця прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що очікує "мудрого рішення від Європейського Союзу".

"Давайте будемо тут відкритими і відвертими. Коли Росія вторглася в Грузію в 2008 році, ніхто не запроваджував санкції", - заявив Гарібашвілі.

Це призвело до відчуття безкарності в Москві, стверджує він, спричинило вторгнення Росії в Крим у 2014 році та розгортання повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року.

Прем'єр-міністр зазначив, що Грузія заслуговує на таке ж визнання з боку ЄС, як Молдова і Україна: "Відповідь Заходу має бути адекватною, актуальною: вона має бути пропорційною".

ЄС заохочує грузинський уряд реалізувати обіцяні реформи, зокрема побудувати незалежну судову систему.

Але поводження з експрезидентом Міхеїлом Саакашвілі та іншими діячами опозиції викликало тривогу. Саакашвілі, який був при владі під час російського вторгнення в Грузію, затримали минулого року, коли він повернувся в країну, щоб підтримати опозицію на виборах.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міхеїла Саакашвілі затримали у Грузії практично одразу після приїзду в країну

І він, і Ніка Гварамія стверджують, що є жертвами політичної вендети олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Іванішвілі, який розбагатів у Росії, заснував провладну партію "Грузинська мрія" у 2011 році. І хоча він більше її не очолює, його вплив у політиці країни непокоїть Брюссель.

Недавнє розслідування Transparency International Georgia стверджує, що Іванішвілі все ще може мати бізнес-інтереси в Росії.

Резолюція Європарламенту закликала запровадити персональні санкції проти бізнесмена, окреслюючи його особисті та ділові зв'язки з Кремлем. Він у відповідь заперечує свою близькість до російського керівництва.

Опитування свідчать, що грузини переважно виступають за членство в ЄС. Питання в тому, чи захоче ЄС ризикнути і розчарувати більшість грузинів.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила цього тижня в Брюсселі, що європейські лідери тепер визнали "справжнє обличчя Росії" - і єдиною відповіддю є Європейський Союз.

Саміт ЄС відбудеться 23-24 червня.