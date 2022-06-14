Чи чекає на військових на заводі Азот доля захисників Азовсталі

Ілля Абішев

ВВС

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сєвєродонецьк, вид з Лисичанська

Російське командування запропонувало українським військовим, що обороняють хімкомбінат "Азот" у Сєвєродонецьку, скласти зброю та обіцяло їм зберегти життя та гуманне ставлення.

Міноборони Росії пропонує також евакуювати цивільних з "Азоту".

"Для цього з 08:00 до 20:00 15 червня відкривається гуманітарний коридор у північному напрямку - до міста Сватове "Луганської народної республіки", - заявив начальник центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев.

З кінця травня за Сєвєродонецьк тривають запеклі бої, українські військові здійснили серію контратак, але врешті відступили й зайняли оборону на підприємстві "Азот". На території заводу сховалися й багато цивільних. Мости у місті зруйновані.

Як розповів DW радник міністра оборони України Юрій Сак, з гуманітарного погляду ситуація у Сєвєродонецьку дуже важка і схожа на ту, що була в Маріуполі.

"Тривають вуличні бої. В окремих місцях українська армія здійснює контратаки, які могли бути більш ефективними, якби Україна у найкоротші терміни отримала важке озброєння", - заявив Сак.

У понеділок стало відомо, що всі мости через Сіверський Донець, які сполучають Сєвєродонецьк із сусіднім Лисичанськом, зруйновані. Українські військові, які обороняли місто, змушені відступити і закріпитися на території заводу "Азот", вони залишилися без сухопутного сполучення зі своїми основними силами.

Аналогії з Маріуполем та заводом "Азовсталь", який українські війська обороняли 2,5 місяці в оточенні, здавалося б, є.

Але наскільки вони доречні у ситуації із Сєвєродонецьком та заводом "Азот"?

Бої за "Азовсталь" та "Азот"

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Великі підприємства "Азовсталь" та "Азот" - спадщина радянської промисловості. Вони проєктувалися так, щоб функціонувати і у воєнний час, а у разі наближення противника перетворюватися на укріпрайони.

Українська армія вже неодноразово цим користувалася. Оборона промзон дуже вимотує наступальні частини, відтягує на себе значні сили противника та дозволяє виграти час на підготовку резервів й взяття нових рубежів.

Потужні стіни та перекриття, наявність бомбосховищ та підземних комунікацій разом з відсутністю у противника їхніх точних планів та схем, можливість створити великі запаси боєприпасів та продовольства - все це дуже ускладнює дії наступальної сторони.

Бої за Маріуполь та завод "Азовсталь" тривали з початку березня до середини травня. Точної інформації про втрати обох сторін немає. За версією міноборони Росії, загалом у полон здалися 2 439 українських військових, які перебували на території "Азовсталі". У Києві заявляють, що вони повністю виконали своє завдання, пов'язавши обороною міста велике російське угруповання.

У Сєвєродонецьк російським військам вдалося зайти наприкінці травня. З того часу в місті тривають запеклі вуличні бої. Як і в ситуації з Маріуполем, бійці ЗСУ закріпилися у промзоні, а разом з ними - і цивільні, які відмовилися або не встигли евакуюватися.

За даними української влади, на "Азоті" залишаються близько 500 мешканців, з них 40 - діти.

Але є серйозні відмінності

У порівнянні з Маріуполем та "Азовсталлю" оборона Сєвєродонецька та заводу "Азот" має і плюси, і мінуси.

Плюси

Поки російські війська не взяли сусідній Лисичанськ, про повне оточення українських сил у Сєвєродонецьку не може бути мови.

Річка Сіверський Донець за спиною українців - безперечно, перешкода, але не абсолютна.

На відміну від Азовського моря, заблокованого російськими бойовими катерами, річка дозволяє організувати переправу через неї та постачання.

У найгіршому разі - її можна переплисти.

Комунікація та можливість вивезення поранених з "Азоту" є, підтвердив у понеділок голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай.

Серйозну підтримку українським підрозділам, що обороняють хімкомбінат, надає й розміщена в Лисичанську артилерія - її частково заздалегідь вивели з Сєвєродонецька.

Міста прилягають одне до одного, і під час спроби наблизитися до заводу "Азот" супротивник потрапляє під вогонь гармат навіть невеликої дальності.

Мінуси

Сєвєродонецький завод "Азот" майже вдвічі більший за площею маріупольської "Азовсталі", а отже, на його оборону по периметру знадобиться значно більше бійців.

Яка чисельність українського угруповання у Сєвєродонецьку та як довго має намір командування ЗСУ обороняти місто, невідомо.

Крім того, бомбосховища та підземні тунелі на "Азоті" є, але укриття заводу не такі надійні, як на маріупольській "Азовсталі". Про це говорив 2 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Азот", - наголошував він, - це точно не "Азовсталь", на території якої було фактично величезне підземне місто".

Чому складно захопити "Азот"

Існують три основні способи захоплення настільки серйозного укріпрайону, як хімкомбінат "Азов": облога, штурм та методичне руйнування оборонних споруд за допомогою артилерії та авіації.

Ці способи можна поєднувати, але є нюанси.

Облога

Варіант з блокадою гарнізону, що сховався на території хімкомбінату, навряд чи влаштує російське командування. По-перше, війська РФ потрапляють під щільний артилерійський вогонь з сусіднього Лисичанська, що може призвести до великих втрат. До того ж це місто лежить на іншому березі річки, на невеликій височині. Та й загалом затягування операції найчастіше невигідне для наступальної сторони.

По-друге, у разі переходу українців у контрнаступ територія заводу може бути використана як плацдарм - куди легше перекидати війська на зайняту своїми передовими частинами ділянку, ніж форсувати річку та намагатися розгорнути сили на ворожому березі.

І по-третє, не вибивши українські війська із заводу "Азот", не можна доповісти про взяття Сєвєродонецька.

Штурм

Лобова атака такого великого комплексу, підготовленого до довготривалої оборони, в умовах, коли вогневі точки противника не пригнічені і навіть не виявлені - справа вкрай небезпечна. Великі втрати у штурмуючих гарантовані.

І навіть у разі вдалого штурму "Азоту" це не вирішує питання Лисичанська, який залишається під контролем ЗСУ. Українські батареї зможуть бити по російських військах на території заводу прямим наведенням.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лисичанськ теж зазнає масованих обстрілів

Брати штурмом завод "Азот" не планують, повідомив 12 червня Інтерфакс з посиланням на раду самопроголошеної "Луганської народної республіки" - там вважають, що українські військові й так будуть змушені здатися.

Планомірний обстріл та авіаудари

Оскільки систему ППО України так і не вдалося придушити, Росія мусить обмежено використовувати авіацію.

Одна справа - повністю оточений Маріуполь, де зовнішнє кільце оточення відсунули від міста на 100 і більше кілометрів, а ППО великої та середньої дальності знищили. У таких умовах російські бомбардувальники могли безперешкодно скидати на "Азовсталь" важкі фугасні бомби, методично руйнуючи оборонні укріплення.

Але в небі над Сєвєродонецьком застосовувати авіацію дуже ризиковано - весь повітряний простір перебуває у зоні дії української ППО. До того ж немає фактора раптовості - об'єкт атаки очевидний, супротивник приблизно знає, звідки чекати нападу та готовий його відбити.

Але є важка артилерія, здатна завдавати ударів по українських позиціях.

Як повідомив 14 червня голова Луганської обласної адміністрації Гайдай, штурм міста триває, супротивник руйнує вщент багатоповерхові житлові будинки та об'єкти промисловості.

"У нас є ще одне цілеспрямоване потрапляння в об'єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляно прилеглі селища Синецький та Павлоград. Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Багато пошкоджених багатоповерхівок у старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту", - заявив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни вважають, що російська армія розраховує на прорив лінії оборони на південь від Лисичанська з метою його оточення або атаки на місто із західного берега Сіверського Дінця - щоб не форсувати річку.

У спробах відновити наступ на північ, у бік Лисичанська, російські війська провели ще одну безуспішну атаку на Тошківку - селище міського типу на південний схід від Лисичанська, йдеться у щоденному звіті ISW про перебіг боїв.