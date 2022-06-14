Росія запровадила санкції проти півсотні британців - серед них є журналісти ВВС

30 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Тім Дейві, Орла Герін та Клайв Майрі

МЗС Росії внесло до свого санкційного списку 49 британців - керівників та кореспондентів низки найбільших британських ЗМІ, а також людей, пов'язаних з оборонним комплексом.

Це - відповідь на санкції Британії проти російських пропагандистів.

У заяві російського міністерства вказано, що це - відповідь на персональні санкції, які Британія запровадила проти "провідних журналістів" Росії та керівників компаній оборонного комплексу. До "чорного списку", окрім журналістів, потрапили "представники командування збройних сил, ВПК та оборонного лобі Великої Британії".

У журналістському списку - 29 прізвищ, і семеро з них працюють у ВВС.

Це - голова ради директорів Річард Саймон Шарп, гендиректор ВВС Тім Дейві, кореспондент і ведучий Клайв Майрі, кореспондент і ведучий Нік Робінсон, кореспонденти Пол Адамс та Нік Бік, а також журналістка Орла Герін, чий репортаж з українського Лисичанська, що перебуває під постійними обстрілами, щойно опублікувала ВВС.

До списку не увійшли працівники московського бюро ВВС, які продовжують передавати новини після початку російського вторгнення в Україну.

У санкційному списку опинилися п'ять працівників газети Guardian, зокрема, головна редакторка газети Кетрін Софі Вінер та кореспондент Люк Гардінг, якому Москва відмовила у в'їзді ще у лютому 2011 року (ЗМІ називали його першим у сучасній історії західним журналістом, якого вислали з Росії). Ще один кореспондент Guardian, що потрапив до нового "чорного списку", - фахівець з питань Росії та Східної Європи Шон Вокер.

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"Я не рвався в "країну Z" Росію, але все-таки це дивне й сумне відчуття - опинитися в їхньому санкційному списку разом з іншими британськими колегами. Я прожив у Росії понад десять років, і з 2000 року бував там щонайменше раз на рік", - написав Вокер.

Під санкції потрапили головний редактор Times та редактор військових новин газети, два оглядачі Sunday Times, один оглядач Financial Times, четверо працівників газети Daily Telegraph, включно з головним редактором, двоє журналістів телеканалу Sky News та інші.

Крім того, у списку опинився політолог та публіцист, фахівець зі Східної Європи Марк Галеотті.

"Який жаль: російська влада щойно заборонила мені в'їзд у країну. Можу втішитися тим, що вони не знають, як мене назвати: "провідний журналіст" чи "політолог". Сам я себе досі вважаю другом Росії - як країни", - відгукнувся на заяву МЗС Галеотті.

Як стверджує МЗС Росії, всі ці люди причетні до "умисного поширення брехливої та однобічної інформації про Росію та події в Україні й на Донбасі", своїми "упередженими оцінками" сприяючи "розпалюванню русофобії" в британському суспільстві.

Щодо людей, пов'язаних з британським оборонним комплексом, то їх у списку - 20. Російське МЗС стверджує, що вони беруть участь в ухваленні рішень щодо постачання зброї в Україну.

В "оборонній" частині списку - заступники міністра оборони (сам міністр оборони Бен Воллес опинився у російському списку раніше), кілька вищих військових начальників, керівники двох найбільших британських оборонних концернів, BAE Systems та Thales, а також три депутати парламенту, які займаються військовими питаннями та міжнародною співпрацею, причому всі троє - не з провідних партій, а з північноірландської Демократичної юніоністської партії.

Санкції Британії

Велика Британія у кілька раундів додавала російських пропагандистів до свого санкційного списку.

Ще 15 березня до нього разом з представниками російської влади та бізнесу потрапили ведучий телеканалу "Росія 1" Володимир Соловйов, якого називають одним з головних пропагандистів війни проти України, гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст та головний редактор фінансованого державою телеканалу RT Маргарита Симоньян. Крім них, до списку потрапили телеведучі Ольга Скабеєва, Антон Красовський, Аркадій Мамонтов та режисер і телеведучий Тигран Кеосаян.

Тоді ж британські санкції запровадили проти офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової. У європейському списку санкцій Захарова, Симоньян і Соловйов опинилися ще раніше - 24 лютого, у перший день російського вторгнення.

31 березня Британія запровадила санкції проти МІА "Росія сьогодні", телеканалу RT, його гендиректора Олексія Ніколова, керівника агентства Sputnik Антона Анісімова та ведучого ВДТРК Сергія Брильова.

4 травня Британія запровадила санкції проти Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК), яка "відіграла ключову роль у виправданні агресії Путіна", а також кілька сайтів, що поширюють "дестабілізаційну дезінформацію" про Україну.

Персональні санкції тоді запровадили проти кореспондента ВДТРК Євгена Піддубного, а також спецкорів "Комсомольської правди" Олександра Коца та Дмитра Стешина. Зачепили санкції й керівників англійської редакції RT Браяна Макдональда, ведучої телеканалу "Росії 24" Наілі Аскер-Заде та ведучого Першого каналу Михайла Леонтьєва (ще він працює прессекретарем "Роснафти").

Крім того, Британія була першою країною, яка наклала санкції на колишню гімнастку Аліну Кабаєву - голову ради директорів медіахолдингу "Національна медіагрупа", у якої, як стверджують, "близькі особисті стосунки з Путіним", йшлося у пресрелізі британського МЗС.

У пресрелізі МЗС Росії щодо 49 британських журналістів та представників ВПК, що потрапили під санкції, вказано, що вони опинилися у списку "у зв'язку з антиросійськими діями уряду Великої Британії щодо запровадження персональних санкцій проти провідних журналістів нашої країни та керівників компаній вітчизняного оборонного комплексу".