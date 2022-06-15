"Майже кожна сім'я втратила когось з рідних". Жахи Маріуполя під окупацією

Нік Бік

ВВС, Київ

55 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Два тижні тому Юлії Золотарьовій вдалося втекти з Маріуполя

Справжні масштаби жахів в окупованому Росією Маріуполі важко осягнути.

"Кругом трупи. Біля кожного будинку лежали люди. Їх ніхто не забирав", - згадує зі сльозами на очах 51-річна Юлія Золотарьова.

Зараз вона у Києві у відносній безпеці. Розповідає нам моторошні подробиці життя у рідному місті, де через важку ситуацію може початися епідемія холери.

Юлія втекла з Маріуполя лише два тижні тому.

"Все втрачено для всіх. Безнадійність. Страх. Біль".

По її щоках котяться сльози.

"Майже кожна родина втратила когось з рідних".

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Зрозуміло, чому і українська влада, і міжнародні гуманітарні агенції вважають, що у Маріуполі зберігається висока загроза поширення холери.

"Сміття ніхто не вивозив з початку війни".

Юлія пояснює, що для багатьох з близько 100 тисяч людей, що залишились у місті, було неможливо знайти чисту питну воду.

"Ми зливали й пили воду з бойлерів. З опалювальних систем. Потім пішли до зруйнованого басейну і взяли звідти хлоровану воду. Іншої води в нас не було".

Реальність життя - а точніше існування - під російською окупацією суперечить пропаганді, яку росіяни поширюють в Маріуполі.

Підкорене місто змушують святкувати своє захоплення.

Найбільш символічний момент стався у минулі вихідні, коли на в'їзді до міста зафарбували бетонний вітальний знак радянських часів.

Свіжі кольори російського прапора маскують наразі жовто-блакитний колір України.

Москва намагається прикрасити історію і пропонує тяжке майбутнє людям, яких, як вона заявляє, звільнила.

"Росія тут назавжди", - сповіщає нещодавно встановлений гігантський білборд.

Своїй втечі з цієї пекельної діри Юлія Золотарьова завдячує донці Анастасії, яка з Києва вказала їй можливий шлях втечі.

Підпис до фото, Юлія з дочкою возз'єдналися в Києві

26-річна Анастасія переїхала до столиці рік тому, щоб будувати кар'єру в "Укрзалізниці".

Від початку війни вона намагалася врятували свою сім'ю.

Росіяни не лише зруйнували її домівку, але й вбили бабусю Валентину.

"Насправді вони знищили три покоління, - з гнівом і сумом розповідає нам Анастасія. - Все тому, що вони вважають, що нас, українців, не повинно існувати".

Ми запитуємо, скільки людей, яких вона знає, вбили після вторгнення в лютому.

"Двадцятьох я знала особисто", - відповідає вона.

Але найважче Анастасія перенесла смерть коханої бабусі.

Підпис до фото, Дідусь і бабуся Анастасії в Маріуполі, 1970 рік

80-річна Валентина Поліщук загинула 21 березня. За майже три місяці її тіло так і не знайшли.

І, мабуть, ніколи вже не знайдуть.

Дочка Валентини Юлія - мати Анастасії - згадує страшний момент, коли росіяни вночі скинули бомбу на їхню багатоповерхівку.

"Я думала, що стався землетрус, все тремтіло. Підлога, стіни. Все завалилося. Я думала, що ми всі помремо".

Вона каже, що ракета повністю знищила три верхні поверхи, а потім вогонь охопив всю будівлю.

"Було дуже страшно. Ми спустилися у підвал, але спалахнула сильна пожежа, було багато диму".

Повітря не вистачало, стало неможливо дихати.

"Я сказала мамі: підемо подихаємо хвилин на п'ять. Вийдемо з підвалу. Вона відмовилася, бо дуже втомилася. Мамі було 80 років, і їй було важко".

Юлія залишила свої телефони й документи у матері й сказала, що піде по допомогу.

"Коли я піднялася, підвал обвалився. Врятувати тих, хто там залишився, було неможливо. Це було пекло".

У підвалі загинули 11 мешканців кварталу, серед яких були діти.

Підпис до фото, Врятовані маріупольці на груповій терапії

Тим часом в іншому підвалі іншого міста вцілілі маріупольці намагаються оговтатись від смерті й руйнувань.

У центрі Києва ми побачили чоловіків і жінок, які стоять у колі, передають одне одному м'яч і обмінюються обіймами.

Це групова терапія.

Сьогоднішнє заняття для тих, хто не знає, як звести кінці з кінцями.

Вчорашня сесія була присвячена втраті, оскільки майже всі 20 учасників групи втратили близьких за останні три місяці, розповідає психолог Ганна Часовникова.

"Першими приходять люди з панічними атаками. Вони пам'ятають вибухи і вбивства. Бачать все зло, яке принесла в Україну Російська Федерація".

Запит на психологічну підтримку - величезний.

"Майже кожен українець стикається з тими чи іншими психологічними наслідками. Хтось бачив війну, хтось воював, хтось втратив сім'ю".

Центр, де працює Ганна, створили лише два тижні тому.

За цей час вони підтримали понад 5 тисяч людей, усі нещодавно приїхали з Маріуполя.

В іншій кімнаті ми бачимо 79-річного Миколу Поліщука. Він заповнює необхідні формуляри, реєструє свої дані, записує життя, яке прожив у рідному Маріуполі: адресу, роботу, сім'ю.

Підпис до фото, Микола Поліщук з дочкою Юлією та онукою Анастасією

Але одну строфу він пропускає. Дружини Валентини, з якою вони прожили 52 роки, більше немає.

"Вибачте, я не можу говорити".

Микола кладе голову на руки й закриває обличчя.

Перед ним - фото весілля, яке вони святкували у Маріуполі в 1970 році. Одна з небагатьох речей, яку вдалося врятувати.

Його обличчя - бліде і виснажене, а попереду - нова реальність, яку створив для нього президент Росії Володимир Путін.

"Те, що вони зробили, пробачити не можна", - каже Микола.