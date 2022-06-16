Чому російські війська зараз воюють краще, ніж навесні. Пояснення від західних експертів

Григор Атанесян

ВВС

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Press Eye

Якщо на початку вторгнення в Україну російська армія воювала всупереч власній доктрині, то під час битви за Донбас її дії стали відповідати очікуванням спеціалістів.

Чи це означає, що у війні може наступити перелом? Як розвиватимуться події та якого типу війна попереду?

Західні експерти попереджають, що наступ на Київ, що провалився, не варто розглядати як показник боєздатності російської армії - він був політичною операцією.

Це не означає, втім, що у війні відбудеться корінний перелом - втрати на початку війни послабили наступальний потенціал російських військ.

"Зараз вони воюють так, як ми очікували від них. Слабості, як і раніше, є, але вони ведуть загальновійськовий бій, вже краще використовують пішу піхоту, безпілотники та артилерію", - сказав в інтерв'ю ВВС Роб Лі, старший співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики у США та колишній американський морпіх.

"Дивно, що вони не робили цього спочатку - всупереч своїй доктрині, вченням і тому, як вони воювали в Сирії".

Загальновійськовий бій передбачає координацію та об'єднання дій різних видів та родів військ - піхоти, танків, легкої бронетехніки, безпілотників, артилерії та авіації.

До середини червня російська армія діє ближче до того, що від неї очікували, погоджується Майкл Кофман, директор російської програми у центрі військово-морського аналізу США.

"Початкова кампанія була просто операцією зміни режиму без планів ведення загальновійськового бою. І російська армія довго відновлювалася після неї", - сказав Кофман у розмові з ВВС.

"Очевидно, що перший місяць війни практично не відображає російський військовий потенціал - через політичний характер організації кампанії. У той час як зараз, після ста днів, ми маємо більше матеріалу, щоб робити оцінки", - додає він.

Російська армія пристосувалася?

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Експерт каже, що російські війська провалили тест на широкомасштабні наступи. За його словами, оцінити можливості армії у сфері масштабування операцій неможливо у мирний час - вони стають зрозумілими лише під час реальної війни.

Але при цьому російська армія пристосувалась і знайшла спосіб ведення війни на відносно невеликому фронті. Зі зміщенням фокуса на Донбас її проблеми не зникли, але деякі з них розв'язуються, каже фахівець.

"Після двох місяців війни ми почали спостерігати значні зміни в діях російської армії. І більшість ранніх оцінок, як мені здається, виявилися помилковими. Вони ґрунтувалися на жахливих помилках в інтерпретації даних. Тому дехто, на кшталт мене, намагалися не робити суджень і попереджали інших, щоб ті не поспішали із висновками", - каже Кофман.

У перший місяць війни звучала думка, що російська армія не може вести загальновійськовий бій, і вона була помилковою, наголошує Роб Лі: "Це не так. Вони просто не намагалися".

У битві за Донбас російські війська дедалі більше координують дії розвідки, піхоти, артилерії та авіації, каже Кофман: "Це мало обговорюється, але російські сили активно застосовують авіацію. Є думка, що Росія не має переваги в повітрі, але насправді у них є локальна перевага в повітрі на Донбасі. У деяких частинах Донбасу вона точно є".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські війська з американськими гаубицями M109

Російська авіація, як і раніше, обстрілює передові українські позиції зі значної відстані, побоюючись українських ППО, проте ці авіаудари призводять до зростання втрат серед ЗСУ, вважає експерт.

Українські експерти також звертають увагу на особливість ведення війни росіянами на Донбасі - шквальним вогнем артилерії та авіації повністю руйнувати міста та вибивати звідти ЗСУ. Так було у Волновасі, Маріуполі, Попасній та зараз відбувається у Сєвєродонецьку.

Офіційно Київ не розкриває кількість своїх втрат, однак у кінці травня президент України Володимир Зеленський сказав, що в день гине від 50 до 100 українських військових, а незабаром радник офісу президента Михайло Подоляк навів іншу оцінку - від 100 до 200 осіб.

Керівник української делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія 15 червня заявив про 200-500 вбитими щодня в останні тижні важких боїв.

Ще один президентський радник Олексій Арестович припустив, що у війні загинули вже 10 тисяч українських солдатів.

Росія востаннє розкривала свої втрати наприкінці березня - тоді йшлося про 1351 особу. За оцінкою розвідки Британії, до кінця травня Росія втратила в Україні близько 15 тисяч людей. Україна каже про 33 тисячі вбитих російських військових.

Тепер - війна на виснаження?

Інша сфера, в якій експерти бачать удосконалення - це піші дії піхотних підрозділів армії Росії.

Якщо на початку війни російські сили просто намагалися заїжджати до міст, то тепер дедалі більше підрозділів залишають бронетехніку позаду, у ролі підтримки - до міст входять морська піхота, ВДВ, спецназ та розвідники, зазначає Роб Лі.

Зараз у відкритих джерелах є свідчення використання тактики загальновійськового бою на багатьох рівнях - зокрема на рівні взводів. Окремі загони, включно із загонами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", мають власних операторів безпілотників, каже експерт, хоча це в основному комерційно доступні китайські дрони, які системи НАТО могли б нейтралізувати.

Хоча зараз російські сили намагаються уникати колишніх помилок, наслідки цих помилок продовжують їх переслідувати.

Через втрати особового складу та техніки їм доводиться активно використовувати нерегулярні формування - добровольців, новонабраних контрактників та загони з мобілізованих на територіях під контролем так званих "ДНР" та "ЛНР".

Російські сили не були підготовлені до того, щоб вести затяжну війну, каже Кофман. Тому зараз вони відчувають значний брак особового складу, насамперед - у піхоті. Крім того, рівень підготовки деяких загонів виявився дуже невисоким.

У результаті в російського генштабу залишився один варіант - вести війну на виснаження, тому що на наступальні маневри у нього немає ресурсів.

Росія береже боєздатні загони, концентрується на Донбасі та менше уваги приділяє фронту у Харківській, Херсонській та Запорізькій областях, де українські сили мали деякі успіхи, вважає Роб Лі.

Проте передбачити довгостроковий розвиток подій вкрай складно, бо є надто багато невідомих чинників. Хто має резервістів? Чиї ресурси більш виснажені? Хто зазнає більших втрат?

"Мій короткостроковий прогноз: ймовірно, сили обох сторін будуть виснажені протягом літа і їм знадобиться значна оперативна пауза", - каже Майкл Кофман.