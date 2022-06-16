Патріарх Кирило опинився під санкціями Британії. За що і чому цього не зробив ЄС

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Press office of the Patriarch of Moscow and All Ru

Велика Британія запровадила санкції проти предстоятеля РПЦ патріарха Кирила. Підставою для внесення до чорного списку в Лондоні назвали його "підтримку російської військової агресії в Україні". Очільник РПЦ потрапив під санкції вперше.

Крім патріарха Кирила до санкційних списків потрапили уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова ("за насильницьке переміщення та усиновлення українських дітей"), депутат Мосміськдуми Сергій Савостьянов, керівник авіакомпанії "Волга-Дніпро" Олексій Ісайкін, представники окупаційної адміністрації Херсонської області та кілька військових.

"Наша мета сьогодні - це посібники й винуватці путінської війни, які принесли Україні невимовні страждання, зокрема, насильницьке переміщення та усиновлення дітей. Ми не втомимося захищати свободу й демократію та чинитимемо тиск на Путіна, поки Україна не досягне успіху", - прокоментувала нові санкції очільниця МЗС Британії Ліз Трасс.

Британія стала першою країною, що запровадила санкції проти патріарха Кирила після російського вторгнення в Україну.

Автор фото, РПЦ Підпис до фото, Патріарх Кирило своїми діями призвів до того, що предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій повів свою церкву до незалежності від Москви

Санкції проти очільника РПЦ у рамках шостого пакета санкцій збирався запровадити Євросоюз, однак, до списку він так і не потрапив, на відміну від колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої та засновника "Яндекса" Аркадія Воложа.

Як писали західні ЗМІ, проти санкцій щодо Кирила виступила Угорщина. У ЄС кожна країна має право вето на запровадження санкцій.

Угорщина має зараз особливі стосунки з Росією, а один з високих чинів РПЦ незабаром після рішення щодо санкцій отримав посаду в Будапешті.

Голова Синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ Володимир Легойда, коментуючи британські санкції, заявив, що "спроби залякати чимось предстоятеля Російської Церкви або змусити його відмовитися від своїх поглядів - безглузді, абсурдні та безперспективні".

"Церква - зараз особливо - є останнім мостом, засобом комунікації, який для чогось намагаються зруйнувати. Цього можуть потребувати лише ті політичні сили, які вважають своєю важливою метою ескалацію конфлікту та віддалення миру. Інакше ніяк не можу пояснити такі абсурдні та контрпродуктивні заходи, що сприяють лише одному - розриву комунікації європейської спільноти з Росією", - додав Легойда.

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Анастасія Лотарева, кореспондентка Російської служби ВВС:

Як не намагався патріарх Кирило "пройти між двома вогнями" - і показати свою лояльність владі, і напряму не підтримувати війну, цього зробити не вдалося.

Абстрактні заяви про могутніх ворогів Росії, міркування то про єдиний, то про братній український і російський народи, благословення Росгвардії, бійці якої воюють в Україні, були зрозумілі абсолютно однозначно.

Так патріарха Кирила зрозуміли і в традиційно православній Україні - і Українська православна церква (яка є частиною РПЦ) оголосила про незалежність. РПЦ залишила найбільша для неї частина, "відокремлення" якої було найбільшим страхом для Москви, починаючи з дев'яностих років.

Тепер патріарх - під персональними санкціями, чого, за словами близьких до керівництва РПЦ людей, дуже побоювався.

Його найближчий сподвижник та високий ієрарх РПЦ митрополит Іларіон з посади голови відділу зовнішніх церковних зв'язків вирушив до Угорщини. Чи то в заслання за те, що церковна дипломатія не запобігла санкціям, чи як лобіст інтересів патріархії й особисто патріарха Кирила в Європі - тут думки розходяться.

Церква, яка формально відокремлена в Росії від держави, настільки злилася з ним в останні десятиліття, що жодної різниці між державними функціонерами та духовними особами не залишилося. Ні всередині Росії, ні ззовні.

Що патріарх говорив про війну

Після початку російського вторгнення в Україну патріарх Кирило закликав вірян "молитися за відновлення миру та добрих братніх відносин", але при цьому згадував якусь "третю сторону, що розпалює конфлікти".

Під час проповіді 9 березня він окремо відзначив політичні сили на "близькій, рідній українській землі, які використовують ідею ворога щодо народу російського".

Автор фото, РПЦ Підпис до фото, Кирило публічно благословив російські війська на війну проти України, коли дарував ікону командувачу росгвардії

До російських військових безпосередньо патріарх не звертався, але 13 березня після чергової служби у Храмі Христа Спасителя вручив директору росгвардії Віктору Золотову ікону, висловивши надію, що "цей образ надихне молодих воїнів, які складають присягу".

У промові Золотова у відповідь, що прозвучала під склепіннями Храму Христа Спасителя, була обіцянка перемогти та фактично завоювати Україну.

"Ваша Святість, хочу побажати вам багато літ на славу праць ваших. Хочу запевнити вас, що війська національної гвардії разом зі збройними силами РФ виконають всі поставлені завдання під час цієї військової контроперації", - пообіцяв Кирилу Золотов.

"Так, не все йде так швидко, як хотілося б. Але це лише тому, що "нацисти" ховаються за спинами мирних громадян, старих, жінок та дітей, влаштовують вогневі позиції у дитячих садках, школах та житлових будинках. Ми дійдемо до запланованої мети крок за кроком. Перемога буде за нами", - далі роздавав обіцянки Золотов патріарху, який це сприймав з посмішкою.

Золотов пообіцяв, що подарована Кирилом ікона "захищатиме російське військо та прискорюватиме нашу перемогу" у війні з Україною.

4 травня папа Римський Франциск в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera розповів про свою розмову з патріархом Кирилом, у якій той, за словами понтифіка, прочитав йому двадцятихвилинну лекцію про причини російського вторгнення в Україну.

"Він зачитував з аркуша, який тримав у руці, всі виправдання російського вторгнення. Я його вислухав і відповів: я нічого цього не розумію. Брате, ми не державні посадовці, ми повинні говорити не мовою політики, а мовою Ісуса. […] Тому ми маємо шукати шляхи до миру, ми маємо зупинити війну. Патріарх не повинен опускатися до рівня путінського вівтарника", - розповів Франциск.

У РПЦ на це відповіли, що шкодують, що папа Римський "обрав некоректну тональність, аби передати зміст цієї розмови".

При цьому в "роз'ясненні", яке оприлюднила служба комунікацій відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, йшлося, що патріарх розповів папі Римському, зокрема, про "плани НАТО" та "підлітний час ракет до Москви".