Євробачення-2023 не пройде в Україні

1 година тому

Автор фото, MARCO BERTORELLO Підпис до фото, Україна виграла Євробачення 2022

Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU), яка відповідає за організацію пісенного конкурсу Євробачення, дійшла висновку, що наступного року конкурс не зможе відбутися в Україні. Ймовірно, він відбудеться у Великій Британії.

Традиційно Євробачення проходить в країні, яка перемогла торік на конкурсі. У 2022 році переможцем став гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія".

Враховуючи, що в Україні триває війна, EBU провела оцінку ситуацію в країні з точки зору технічних можливостей та безпеки, і "з глибоким жалем" дійшла висновку, що поточні умови не дозволяють провести Євробачення-2023 в Україні.

Водночас EBU пообіцяв свою підтримку українському суспільному мовнику.

"У результаті цього рішення, відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер розпочне переговори з BBС щодо потенційного проведення пісенного конкурсу Євробачення-2023 року у Сполученому Королівстві", - йдеться в заяві організації.

Автор фото, Getty Images

EBU пообіцяла, що перемогу України відзначать наступного року в іншій країні-господарі.

У 2022 році на Євробаченні переміг український гурт Kalush Orchestra, друге місце посів співак з Великої Британії Сем Райдер.

Невдовзі після конкурсу українська влада запевняла, що розраховує, що Євробачення-2023 відбудеться в Україні. Зокрема, в червні Кабінет міністрів створив організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу в Україні у 2023.

"У нас немає сумнівів щодо того, що воно має відбуватися в Україні. Єдине, що ніхто не проводив Євробачення під час війни до цього", - заявляв міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.