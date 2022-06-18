Повістка як покарання. Чи це законно

Галина Корба

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, Getty Images

У розпал війни в Україні все частіше трапляються випадки, коли повістки до центрів комплектування війська вручають як покарання за правопорушення. Чи законна така практика та чому вона викликає неоднозначні відгуки серед добровольців та кадрових військових.

11 червня одеські пабліки облетіло відео, на якому чоловік та жінка серед дня займаються оральним сексом на місцевому пляжі.

Поліція Одеської області повідомила, що пара "з винятковим цинізмом" порушила громадський порядок, їй загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Невдовзі Сергій Братчук, речник голови Одеської обласної військової адміністрації, заявив, що порушникам вручили повістки до територіальних центрів комплектування збройних сил, їх також змусили пройти медогляд.

"Гормональний сплеск надалі вони зможуть привести до нормального балансу під час бойових дій", - написав Братчук.

Демонстративного вручення повісток-покарань стає дедалі більше в різних регіонах України.

У травні на Вінниччині повістки вручили двом чоловікам, які намагалися незаконно перетнути кордон, давши хабар. 16 червня в Умані вручили повістки 14 порушникам громадського порядку. На Тернопільщині у березні відзвітували про вручення повісток 32 чоловікам, яких упіймали на нетверезому водінні, невиплаті аліментів та порушенні правил комендантської години.

Також все частіше з'являються новини про вручення повісток просто посеред вулиці та в громадських місцях.

"Приниження військових"

У соцмережах серед кадрових військових, добровольців та публічних діячів до такої практики місцевої влади ставляться неоднозначно.

Олександр Тодорчук, який пішов до війська добровільно після російського вторгнення 24 лютого, назвав таку практику "приниженням українських військових".

"Таке покарання знецінює щоденний ризик тисяч хлопців і дівчат, які добровільно пішли боронити країну. Всі ці п'яні повістки лише знецінюють їхній героїзм, перетворюють армію на покарання. Будь ласка, годі лякати повістками і радіти таким покаранням", - написав він в фейсбуці.

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Тодорчук переконаний, що такі "бійці" не принесуть користі, а "саботуватимуть службу і ставитимуть під загрозу життя військових".

Український політик та блогер Борислав Береза вважає, що вручення повісток-покарань "дискредитує саму армію і не мотивує багатьох на службу".

"Вчинила людина злочин чи правопорушення? Тоді на неї має чекати покарання в рамках українського законодавства. А все інше з повістками - це перегини та маячня, - переконаний Береза. - Армія - це сьогодні сила, гордість та єдиний захист України, а не покарання. Пам'ятайте про це, коли починаєте вимагати покарання у вигляді повістки або передової".

Натомість військовий Саід Ісмагілов вважає, що у час війни кожен може отримати повістку і це нормально.

"Чому ви обурюєтесь, що на пляжі роздають повістки до військкомату? Що то за крики "армія не покарання"? От роздавати повістки в селі по огородах, або в містах по квартирах то є нормально, бо країну потрібно захищати, а чувакам, що лежать під шезлонгами на пляжі не комільфо", - обурюється він.

"Припинить поводити себе так, ніби ніякої війни немає. Ніби під час війни в окопах воюють обрані елітні підрозділи. Їх тут немає, тут звичайні хлопці і чоловіки, а не елітні обрані спецпризначенці", - підкреслює військовий.

Законно чи ні?

У генштабі визнають, що Україна потребує мобілізаційного ресурсу, але вручати повістки порушникам - зайве, заявив на брифінгу заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, в Україні достатньо свідомих громадян, які приходять у територіальні центри комплектувань і вступають до війська добровільно.

Щодо законності, питання вручення повістки у вигляді покарання не лежить в юридичній площині, радше в морально-етичній, каже Марія Звягінцева, юристка-аналітикиня правозахисної організації "Юридична сотня".

"Повістка не є і не може бути формою покарання, але якщо йдеться про військовозобов'язаних, і якщо повістка виписана і вручена належним чином - юридичних порушень тут немає, радше морально-етичні питання", - пояснює вона.

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Відповідно до закону, будь-якому військовозобов'язаному громадянину можуть вручити повістку після встановлення його особи.

Щоправда, це має робити має лише уповноважена особа - це може бути посадова особа центру комплектування, представники органів місцевого самоврядування чи роботодавець військовозобов'язаного. В такій повістці мають бути коректно зазначені персональні дані людини.

Якщо все зроблено вірно, відреагувати на таку повістку потрібно. За неявку до територіального центру комплектування при отриманні повістки під підпис настає адміністративна відповідальність від 1 700 до 3 400 грн штрафу, пояснює Звягінцева.

Експертка підкреслює, що закон не визначає, де саме можуть вручати повістки - в громадських місцях чи лише за місцем роботи/проживання.

"Тому якщо людині вручили належним чином оформлену повістку, наприклад, на блокпосту чи в громадському місці, порушенням закону це не буде", - додає вона.

Водночас повістка не означає автоматичну мобілізацію до війська, вона швидше є скеруванням для уточнення облікових даним чи для проходження військово-лікарської комісії.

"Без медичного висновку про придатність до військової служби людина не може бути мобілізована. Тобто вручення повістки не є тотожним мобілізації", - наголошує вона.

Сумнівна самодіяльність

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Військовий експерт Сергій Грабський практику вручення повісток у вигляді покарання та з ініціативи третіх осіб, які не мають відношення до мобілізації збройних сил, розкритикував.

"Все це належить до таких актів самодіяльності людей, які не дружать з головою, - обурюється він. - Це негативно впливає на моральний стан наших захисників, армія не є місцем відбуття покарання".

"Це нівелює конституційні норми щодо обов'язкового захисту Батьківщини, - додає він. - Не кожна людина за своїми морально-діловими якостями може бути в армії".

На його думку, армія - не місце "для всіх нероб, порушників або інших невідповідальних осіб", а якщо людина вчинила порушення, то має нести покарання відповідно до законодавства.