Наскільки небезпечні нові варіанти Омікрону BA.4 та BA.5

Мішель Робертс

Редакторка BBC News з питань здоров'я

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Швидке поширення нових підвидів штаму "Омікрон" викликає нові сплески Covid-19 в усьому світі.

Медики кажуть, що BA.4 та BA.5 з'явилися у Південній Африці й незабаром можуть стати домінантними у Європі та США.

Що таке BA.4 і BA.5?

З моменту своєї появи Covid-19 значно мутував. Нові генетичні версії захворювання продовжують з'являтися до цього часу.

Вже було кілька основних штамів, як-от Альфа і Дельта, які викликали масові хвилі зараження.

Однак зараз занепокоєння експертів викликають нові підвиди Омікрону - BA.4 та BA.5.

У березні їх додали до списку моніторингу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), а також назвали такими, що викликають занепокоєння в Європі.

Німецький Інститут імені Роберта Коха (RKI) очікує, що BA.5 та інші підтипи Омікрону швидко поширюватимуться, оскільки вони легше передаються, ніж підваріанти Дельти. Інститут попереджає про зростання кількості хворих вже цього літа.

"Підтипи BA.4 і BA.5 наразі демонструють найактивніший зріст", - заявив RKI 9 червня. Інститут дійшов висновку, що ці два нових підтипи Омікрону можуть стати причиною великої кількості випадків захворювання. На долю BA.5 вже припадає десять відсотків нових випадків інфікування. Це вдвічі більше, ніж раніше, на початку червня.

У яких країнах вони вже є?

BA.4 та BA.5 вперше з'явилися у Південній Африці на початку року і зараз поширюються значно швидше, ніж інші варіанти.

У більшості європейських країн вони незабаром обійдуть інші штами Covid-19.

BA.5 вже домінує в Португалії.

У США та Великій Британії також спостерігають зростання кількості інфекцій, спричинених BA.4 і BA.5.

Про випадки зараження новими підваріантами повідомила Австралія.

Наскільки вони потужні?

Експерти не впевнені, наскільки сильно постраждають країни. Але BA.4 і BA.5. є менш небезпечними, ніж підштами Дельти.

На думку експертів, це пов'язано з тим, що мільйони людей вже вакциновані та мають антитіла, навіть якщо їхній рівень не є стабільно високим.

Однак нові підваріанти поширюються легше. Частково це пов'язано з ослабленням імунітету, а також з мутаціями, яких зазнав вірус.

Крім того, багато країн зняли обмеження, запроваджені раніше, що дало вірусу більше шансів на поширення.

Навіть ті, хто пройшов вакцинацію та одужав, не мають оптимального захисту від нових підваріантів Омікрону і можуть заразитися знову.

Нова хвиля може призвести до певного збільшення госпіталізацій та летальних випадків.

Як ми можемо захиститися?

Як і з іншими штамами Covid-19, у групі ризику - люди похилого віку та ті, що мають серйозні супутні захворювання.

Хоча сучасні вакцини не ідеально підходять, вони, як і раніше, є найкращим захистом.

Розроблені вакцини націлені на той варіант, який був активним на початку пандемії. Але з часом вірус змінився: після щеплення виробляється менше антитіл, і вірусу легше їх уникнути.

Тому лікарі рекомендують групам ризику і, зокрема, людям похилого віку пройти ще одну бустерну вакцинацію, щоб підвищити кількість антитіл.

Як швидко ми зможемо отримати нові вакцини?

Оновлені версії вакцин проти варіантів Covid вже розробляються та тестуються.

Виробники також можуть оперативно розширити виробництво, і регулятори вже обговорили, як пришвидшити цей процес.