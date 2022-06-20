Чи викликає Омікрон тривалий ковід - нові дослідження

Мішель Робертс

Редакторка BBC News з питань здоров'я

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Штам коронавірусу "Омікрон" з меншою ймовірністю призводить до затяжних наслідків коронавірусу, ніж попередні штами.

Такого висновку дійшли британські вчені.

Симптоми тривалого Covid-19 - від втоми до "туману в голові"- можуть бути виснажливими й тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Це дедалі частіше визнають серйозною проблемою. Тож дослідники намагалися з'ясувати, чи становить Омікрон такий самий великий ризик розвитку тривалого Covid-19, як попередні штами.

Команда Королівського коледжу Лондона вивчила дані майже 100 тисяч людей, які вказали свої симптоми у спеціальному додатку ZOE Covid Study, де вчені збирають дані про коронавірус.

Виявилося, що під час зимової хвилі Омікрона тривалі симптоми Covid мали трохи більше ніж 4% інфікованих проти 10% під час попередньої Дельта-хвилі.

Цей показник варіювався залежно від віку пацієнта та часу останньої вакцинації.

При цьому вчені підкреслили, що, хоч під час Омікрона ризик затяжного ковіду виявився нижчий, заразилося ним більше людей, тому абсолютна кількість хворих зараз - вища.

"Ба більше - наразі невідомо, що буде з новими штамами з погляду тривалого ризику ковіду", - вважає Кевін Макконвей, професор прикладної статистики у Відкритому університеті.

"Омікрон, імовірно, значно рідше викликає затяжний Covid-19, ніж попередні варіанти. При цьому у кожного 23-го хворого симптоми хвороби зберігаються понад чотири тижні", - заявила Клер Стівс, одна з вчених, що працюють з додатком ZOE Covid Study для епідеміологічних досліджень коронавірусу.

"Тому, будь ласка, не згортайте свою боротьбу з затяжним ковідом", - звернулася вона до медиків.

Що таке "тривалий ковід"?

Станом на зараз не існує медичного визначення "тривалого ковіду" - як і чіткого переліку його симптомів.

Проте найпоширенішою його особливістю є постійна й виснажлива втома.

Серед інших симптомів - задишка, кашель, біль у суглобах і м'язах, проблеми зі слухом і зором, втрата нюху й смаку, а також проблеми з серцем, нирками та кишківником.

До цього інколи додаються проблеми з психічним здоров'ям, зокрема депресія та тривога.

Усе це може дуже погіршити життя людей.

"Тривалий ковід" загрожує не лише тим, хто важко переносив хворобу і відновлюється після реанімації. "Мішенню" можуть стати навіть ті люди, які перехворіли на Covid у легкій формі.

"У нас немає жодних сумнівів, що "тривалий ковід" існує", - сказав BBC професор Девід Стрейн із Університету Ексетера.

У рамках дослідження, в якому взяли участь 143 пацієнти найбільшої лікарні Риму, фахівці тривалий час слідкували за їхнім станом після виписки.

З'ясувалося, що 87% пацієнтів мали принаймні один із симптомів захворювання навіть через два місяці. Понад половина продовжувала відчувати втому.

Дані додатку Covid Symptom Tracker, яким користуються близько 4 мільйонів британців, свідчать, що 12% людей мали певні симптоми навіть через 30 днів.