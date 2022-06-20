Росія суттєво збільшує експорт нафти за межами Євросоюзу. Що це означає

1 година тому

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Росія суттєво наростила постачання нафти до Китаю і стала лідером експорту нафти до цієї країни. За підсумками травня обсяги були на 55% більшими, ніж у травні минулого року.

З початку війни проти України Росія нарощувала продажі нафти за межами Євросоюзу і пропонувала значні знижки на сировину. Це підштовхнуло Китай, який є головним імпортером російських нафти і газу поза Європою, збільшувати обсяги закупівель.Окрім Китаю, суттєво нарощувати імпорт російської нафти планує також Індія.

Російська нафта - на першому місці у Китаї

Згідно з даними головного митного управління Китаю, імпорт російської нафти до країни трубопроводом Східний Сибір-Тихий океан, а також морем минулого місяця досяг майже 8,42 млн тонн.

Це відсунуло Саудівську Аравію - колишнє найбільше джерело отримання сирої нафти Китаєм - на друге місце з 7,82 млн тоннами.

Індія скористається знижками

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Росії Володимир Путін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (у центрі) і голова КНР Сі Цзіньпін. Фото з архіву

За даними Держдепартаменту США, закупівлі російської нафти збільшила також Індія.

Зокрема, про це 9 червня заявив старший радник Держдепу США з енергетичної безпеки Еймос Хокстайн. За його словами, Індія наростила закупівлі нафти в Росії в середньому зі 100 тис. барелів на добу до майже 800 тис.

Хокстайн закликав Індію, економіка якої суттєво залежить від російської нафти, стримати свої наміри.

"Не закуповуйте занадто багато і дійте так, щоб це не виглядало, наче ви скористалися стражданнями європейських і американських споживачів", - заявляв чиновник, маючи на увазі наміри європейських країн відмовитися від російських енергоносіїв.

Він додав, що деяким покупцям Росія вже пропонує знижку на нафту в розмірі близько 20-30 доларів за барель. Про які країни йдеться, він не уточнив.

Американське агентство Bloomberg із посиланням на джерела, поінформовані про плани індійських державних компаній, повідомило, що Індія має намір подвоїти імпорт російської нафти, скориставшись можливістю істотних знижок.

"Токсична" нафта

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31 травня Європейський союз погодився заблокувати весь імпорт російської нафти, що надходить морем, до кінця цього року.

Загалом ці плани мають скоротити імпорт нафти, яка надходить з Росії трубопроводами і морським шляхом, на 90%.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що це, по суті, означає, що Росія експортуватиме лише 10-11% з тієї нафти, яку вона постачала до санкцій.

Водночас тимчасово залишиться імпорт трубопроводами, зважаючи на те, що Угорщина одержує 65% всієї нафти з Росії саме ними.

Дві інші країни, які імпортують велику кількість російської нафти трубопроводами, Німеччина та Польща, заявляють, що припинять це робити до кінця поточного року.

Міністр енергетики України Герман Галущенко на основі оцінок Bloomberg оцінював втрати Росії від нафтового ембарго в ЄС приблизно в третину її військового бюджету на 2021 рік. Він вказував, що Москва муситиме продавати зі значною знижкою нафту в азійські країни, ще 12 млрд доларів втрат принесе відмова Польщі та Німеччини від російської нафти з нафтопроводу "Дружба".

"Ембарго зробить російську нафту ще більш "токсичною", відкриє шлях новим постачальникам, підірве економічну спроможність Кремля фінансувати війну", - вважає міністр.

100 млрд доларів за 100 днів війни

У той самий час минулого тижня зареєстрований у Фінляндії аналітичний Центр досліджень енергетики і чистого повітря (CREA) порахував, що Росія за перші 100 днів повномасштабного вторгнення заробила майже 100 млрд доларів від експорту викопного палива, попри те, що у травні експорт скорочувався.

На Європейський союз припадало 61% цього імпорту на суму близько 59 млрд доларів.

В цілому експорт російської нафти і газу падає і доходи Москви від продажу енергоносіїв також знижуються.

Але ці доходи, як і раніше, перевищують витрати Росії на війну. За даними CREA, РФ витрачає на військові дії в Україні близько 876 млн доларів на добу.