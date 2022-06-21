"Додому до Європи!" У Тбілісі була масштабна акція на підтримку євроінтеграції

Ніна Ахметелі

ВВС, Тбілісі

1 година тому

Автор фото, VANO SHLAMOV/AFP

У центрі Тбілісі відбулася масштабна акція на підтримку європейського майбутнього Грузії. Акцію організували напередодні рішення про надання статусу кандидатів у Євросоюз Грузії, Україні та Молдові.

Десятки тисяч людей із прапорами Грузії та ЄС заповнили у понеділок увечері площу біля будівлі парламенту у центрі грузинської столиці. Багато хто тримав плакати, на яких англійською було написано: "Ми - Європа".

До акції, яку організував рух "Ганьба" та ще кілька громадських організацій, приєдналася більша частина опозиції, студенти, правозахисники.

"Сьогодні, попри наші відмінності та відмінності наших поглядів, ми єдині в тому, що Грузія має вижити, і вижити в європейському, а не російському просторі", - заявив на мітингу під оплески письменник і драматург Лаша Бугадзе.

"Ми чекаємо на вердикт Євросоюзу 24 червня, де політичні лідери ухвалять рішення про те, чи Грузія отримає статус кандидата в ЄС. Тріо з Молдовою та Україною, ми пам'ятаємо, було створено через Грузію, і Грузія була флагманом цього. Олігархія і цей уряд зробили все, щоб ми опинилися десь позаду, а не попереду, як історично на це заслуговуємо", - заявив він.

Грузія, як і Молдова, подала офіційну заявку на вступ до ЄС 3 березня. До цього, незабаром після російського вторгнення в Україну, до ЄС звернувся Київ.

Автор фото, VANO SHLAMOV/AFP Підпис до фото, Єврокомісія виступила з рекомендацією надати Україні та Молдові статус кандидата, а Грузії надати статус лише після виконання низки умов

Остаточне рішення щодо надання статусу кандидатів європейські лідери, як очікується, ухвалять на саміті у Брюсселі 23-24 червня.

17 червня Європейська комісія представила свої висновки щодо заявок трьох країн.

Єврокомісія виступила з рекомендацією надати Україні та Молдові статус кандидата, а Грузії надати статус лише після виконання низки умов.

"Сценарій заворушень"

"Нам, на жаль, не дають статус кандидата в ЄС, але це не вина простих громадян або те, що ми чогось не зробили. Це не зробив наш уряд, який мав донести наш вибір і голос до Єврокомісії, і ясно сказати, що народ Грузії твердо підтримує вступ до НАТО та ЄС та проти російської окупації", - каже одна з учасниць акції Нана Анчабадзе.

Організатори закликали приєднатися до акції 20 червня всіх, хто бачить майбутнє Грузії в Європейському Союзі, незалежно від політичних симпатій.

При цьому як учасники акції, так і ті, хто виступав на мітингу, говорили про перешкоджання влади європейському вибору Грузії.

Дату акції організатори також обрали не випадково. Три роки тому, в ніч із 20 на 21 червня, правоохоронці, застосовуючи гумові кулі та сльозогінний газ, розігнали багатотисячний мітинг біля парламенту.

Тоді тисячі людей зібралися у центрі Тбілісі, протестуючи проти появи російського депутата Сергія Гаврилова у кріслі спікера грузинського парламенту під час сесії міжпарламентської асамблеї православ'я.

Внаслідок розгону постраждали понад 200 людей, зокрема й журналісти.

Автор фото, Georgian Prime Ministry/Handout/Anadolu Agency Підпис до фото, Грузинський прем'єр назвав висновок Єврокомісії історичним

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Організатори акції наголошували, що їхня акція буде мирною, але в правлячій партії напередодні мітингу говорили про провокації та спроби дестабілізації з боку опозиції.

За словами голови правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклія Кобахідзе, тоді як першою рекомендацією Єврокомісії було зниження поляризації, з перших хвилин "радикальна опозиція" робить все, щоб ступінь поляризації зріс.

"Радикальна опозиція використовує висновок Європейської комісії повністю для поляризації. Ми цього очікували, у нас були прогнози у зв'язку з цим. У них був простий сценарій із самого початку, розрахунок на те, що дві країни набудуть статус кандидата, а Грузія - ні, і після цього повинен був розпочатися цей сценарій з безладами. Першою спробою цього буде сьогоднішня акція, кінцевою точкою має бути війна, яку вони хочуть у Грузії, хоча, звісно, ​​ані сценарій заворушень, ані війни не буде успішним", - заявив Кобахідзе.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, говорячи про акцію 20 червня, закликав громадян "не піддаватися на провокації" і заявив, що влада нікому не пробачить незаконних дій.

"Ми, уряд, відповідно до наданого нам законом права і сили, захистимо спокій наших громадян і стабільність нашої країни", - сказав прем'єр на засіданні уряду 13 червня.

Попри заяви про підготовку провокацій, акція, яку завершила символічна хода з проспекту Руставелі на площу Європи, пройшла мирно. Багато учасників прийшли на акцію з малолітніми дітьми. Мобілізовані на прилеглих вулицях поліцейські виглядали розслабленими, жартували та навіть попивали каву.

Історичне рішення

Автор фото, VANO SHLAMOV/AFP Підпис до фото, Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення NDI у березні цього року, понад 80% населення Грузії підтримують вступ країни до Євросоюзу.

Шанси, що ухвалене у Брюсселі рішення щодо надання статусу кандидата в Євросоюз Грузії відрізнятиметься від рекомендації Єврокомісії, на думку аналітиків, невисокі.

Вони попереджають, що Грузія може залишитися в аутсайдерах "Асоційованого тріо" (формат співпраці трьох країн та ЄС) та закликають до негайного виконання 12 умов, про які йдеться у висновку Єврокомісії.

В уряді тим часом акцентують увагу на рекомендації надати Грузії перспективу вступу до ЄС у висновку Єврокомісії.

Голова уряду Іраклій Гарібашвілі назвав висновок "історичним", наголосивши, що така рекомендація з'явилася вперше.

"Я вітаю кожного грузина із цим історичним рішенням", - заявив прем'єр.

Надання статусу кандидата Молдові та Україні він назвав "заохочувальним авансом" цим країнам, пов'язавши це з важким становищем у цих країнах і наголосивши, що від них також вимагають проведення низки реформ.

При цьому всі досягнення, пов'язані з європейською інтеграцією Грузії, - це заслуга "Грузинської мрії" та її засновника Бідзини Іванішвілі, зазначив прем'єр.

Тим часом саме Бідзіна Іванішвілі, на думку критиків влади, є головною перешкодою не лише на шляху до виконання умов отримання статусу кандидата, а й європейського майбутнього Грузії.

Деолігархізація

Бідзіна Іванішвілі сьогодні не займає жодної офіційної політичної посади, але багато хто вважає, що він, як і раніше, стоїть за ключовими рішеннями влади.

Опозиція звинувачує його в одноосібному та неформальному управлінні країною. Тут акцентують увагу на пункті про "деолігархізацію" - одну з дванадцяти умов Європейської комісії.

На думку голови опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгія Вашадзе, це головне та найпроблемніше питання для "Грузинської мрії".

За його словами, правляча партія намагатиметься домогтися того, щоб рішення 24 червня в Брюсселі було ще важчим для Грузії, ніж висновок Єврокомісії.

"Їхньою метою було усунення нас взагалі зі шляху європейської інтеграції та отримання відмови з боку Європейської комісії без жодних умов", - сказав опозиціонер на брифінгу після того, як оприлюднили висновок Європейської комісії.

У "Єдиному національному русі" - найбільшій опозиційній партії Грузії - назвали 17 червня важким днем ​​для Грузії, а відмову у статусі кандидата Грузії - результатом цілеспрямованої антидержавної політики та "саботажу" європейської інтеграції з боку влади.

Автор фото, VANO SHLAMOV/AFP Підпис до фото, Бідзіна Іванішвілі не обіймає жодної офіційної політичної посади, але багато хто вважає, що він, як і раніше, стоїть за ключовими рішеннями влади

Раніше Європейський парламент закликав розглянути можливість запровадження персональних санкцій проти Іванішвілі, висловивши стурбованість щодо його деструктивної ролі у політиці та економіці Грузії та контролю над урядом.

У правлячій партії з такою оцінкою не погоджуються. Тут кажуть, що Іванішвілі - бізнесмен та філантроп, а олігархи - це представники колишньої влади, зокрема й нині ув'язнений експрезидент Саакашвілі.

Тим часом Іванішвілі назвали головною проблемою на шляху до ЄС також і в народному маніфесті, який зачитав на акції у Тбілісі один з лідерів руху "Ганьба" Шота Дігмелашвілі.

Організатори акції заявили про створення нового народного руху для захисту європейської інтеграції Грузії та боротьби з олігархічним правлінням.

Наступну акцію вони анонсували 24 червня - у день, коли у Брюсселі ухвалять остаточне рішення щодо надання статусів кандидата трьом країнам.