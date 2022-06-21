Літнє сонцестояння: тисячі друїдів та язичників відзначили його у Стоунхенджі

1 година тому

Автор фото, Jeff Overs/BBC Підпис до фото, Схід сонця над Стоунхенджем у вівторок розпочав найдовший день року

Понад шість тисяч людей зібралися біля Стоунхенджу в ніч проти вівторка, щоб зустріти світанок в особливий для друїдів та язичників день літнього сонцестояння.

Стоунхендж минулої ночі відкрили для публіки вперше за три роки. У 2020 і 2021 шанувальників природи до кам'яних кіл неподалік від Солсбері не пускали через пандемію.

Організатором свята виступив фонд English Heritage, який займається збереженням англійської історичної спадщини.

"Фантастично приємно знову всіх побачити. Серед присутніх були сучасні друїди та групи язичників, для яких Стоунхендж - це священне місце", - каже відповідальна за Стоунхендж співробітниця фонду Хезер Себайр.

Автор фото, Andrew Matthews Підпис до фото, Люди, що зібралися біля Стоунхенджу, вітають сонце

Автор фото, Andrew Matthews Підпис до фото, Друїд, якого звуть Король Артур Пендрагон, кожного літнього сонцестояння проводить у Стоунхенджі ритуал

Підпис до фото, Тім (праворуч), який приїхав зустріти сонцестояння разом із дітьми, каже, що у Стоунхенджі вранці у вівторок була "хороша енергія"

"Чудово. Дуже хороші враження. У цього місця дуже хороша енергія", - каже Тім, який приїхав зустріти світанок разом із дочкою Томеєю та сином Семом.

Автор фото, Andrew Matthews Підпис до фото, Шанувальникам природи дозволили зібратися біля Стоунхенджу вперше з 2019 року

Автор фото, Jeff Overs/BBC Підпис до фото, Поліція графства Вілтшир повідомила, що захід, у якому взяли участь 6000 людей, пройшов мирно - за ніч було лише два арешти

Підпис до фото, Девід (праворуч) каже, що біля кам'яних кіл він мав "глибокі відчуття"

Девід та Кейт спеціально прилетіли до Британії з Канади.

"Це була божевільна доба, а ще сьогодні у мене день народження. Мені 21 рік і сьогодні 21 число, тому ми сюди й приїхали", - поділилася Кейт.

Автор фото, Andrew Matthews Підпис до фото, Шанувальники природи часто обіймають каміння на прощання

Автор фото, Andrew Matthews Підпис до фото, Друїди та деякі язичники прийшли зустрічати світанок у традиційних шатах

Камені Стоунхенджу розташовані таким чином, що в день літнього сонцестояння сонце підіймається над входом у кам'яне коло, і його промені світять у його центр.

Підпис до фото, Сонце зійшло о 04:49, і його зустріли піснями та танцями

Автор фото, Visions of Somerset Підпис до фото, У графстві Сомерсет теж зустріли найдовший день року - люди зібралися біля підніжжя вежі Гластонбері-тор