Організатором свята виступив фонд English Heritage, який займається збереженням англійської історичної спадщини.
"Фантастично приємно знову всіх побачити. Серед присутніх були сучасні друїди та групи язичників, для яких Стоунхендж - це священне місце", - каже відповідальна за Стоунхендж співробітниця фонду Хезер Себайр.
"Чудово. Дуже хороші враження. У цього місця дуже хороша енергія", - каже Тім, який приїхав зустріти світанок разом із дочкою Томеєю та сином Семом.
Девід та Кейт спеціально прилетіли до Британії з Канади.
"Це була божевільна доба, а ще сьогодні у мене день народження. Мені 21 рік і сьогодні 21 число, тому ми сюди й приїхали", - поділилася Кейт.
Камені Стоунхенджу розташовані таким чином, що в день літнього сонцестояння сонце підіймається над входом у кам'яне коло, і його промені світять у його центр.