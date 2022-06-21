Росія погрожує Литві через "заборону" транзиту до Калінінграда

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Калінінград не має сухопутного кордону з Росією, тому більшість поставок у регіон здійснюється через Латвію та Литву

МЗС Росії викликало посла ЄС у відповідь на рішення Литви заборонити залізничний транзит низки товарів до Калінінградської області з Росії.

Литва заявляє, що діє згідно з санкціями ЄС, запровадженими через вторгнення РФ до України.

Кремль назвав ці заходи "безпрецедентними" та "незаконними".

Калінінград (колишній Кенігсберг) забрали у Німеччини в 1945 році. Він досі має стратегічне значення для Росії. Це територіально віддалена область, яка не має сухопутного кордону з Росією, тому більшість поставок у регіон здійснюється через Латвію та Литву.

Минулого тижня Литва заборонила транзит санкційних товарів між Росією та Калінінградською областю.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що заборона на транзит продукції з РФ - це не рішення Литви, а санкції Євросоюзу щодо Росії.

"Це не дії Литви, це європейські санкції, які почнуть діяти з 17 червня… Це здійснюється у консультаціях з Європейською комісією", — заявив Ландсбергіс у понеділок перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

До списку санкцій ЄС потрапили метали, вугілля, будівельні матеріали та передові технології.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що під забороною опинилися 40-50% номенклатури вантажів.

"Ми вважаємо це серйозним порушенням... права на вільний в'їзд і виїзд з Калінінградської області", - сказав він.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Вільнюс має скасувати крок, який він назвав "відверто ворожим".

"Якщо найближчим часом транзит вантажів між Калінінградською областю та іншою територією Росії через Литву не відновлять у повному обсязі, то Росія залишає за собою право вжити заходів для захисту своїх національних інтересів", — йдеться у повідомленні, не уточнивши, до чого саме можуть призвести ці дії.

Литва є членом НАТО й захищена договорами колективної оборони альянсу.

У Москві обурені діями Литви та ЄС. Вони порівнюють це з блокадою.

Кремль заявив, що намагається вирішити цю проблему вже зараз.

У понеділок прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що "ситуація справді дуже серйозна, і вона вимагає дуже глибокого аналізу, перш ніж формулювати якісь заходи чи рішення. Цей ретельний аналіз буде проведений найближчими днями".

Сьогодні один з найближчих соратників Володимира Путіна, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев вилетів до Калінінградської області "на нараду з національної безпеки на північному заході Росії".

Калінінград має для Росії стратегічне значення. Тут базується найбільша військово-морська база російського флоту. Раніше Москва розмістила у Калінінградській області комплекси "Іскандер" з ядерним боєзарядом.