"Мої діти щоночі плакали й питали, чи ми помремо"
- Гивел Гріффіт
- BBC News
Лише тому, що її діти щоночі не плачуть і не питають, чи їх уб'ють, Катерина Галенда знає, що правильно вчинила, коли втікла з України.
Покинути країну, де вирує війна, може здатися легким рішенням, але її чоловіку Олегу довелося переконувати її поїхати з двома їхніми маленькими дітьми, бо вона не хотіла залишати його.
Катерина тепер знає, що вона та її діти в безпеці, але все одно отримує сповіщення на мобільний телефон, коли вдома гуде повітряна тривога.
І звісно ж, вона продовжує хвилюватися за чоловіка.
32-річна вчителька та двоє її синів - 9-річний Олександр і 4-річний Артем - троє з понад п'яти мільйонів біженців, які втекли з України, хвилюючись за сім'ї, яку вони там залишили.
Але на відміну від багатьох із 60 тисяч українських біженців, які прибули до Британії після вторгнення Росії в Україну, Катерину та її хлопців не взяли до себе добрі родини, які хотіли допомогти.
Унікальний табір "як сім'я"
Вони - одна з 60 сімей, які перебувають в унікальній українській громаді за тисячі кілометрів від своєї батьківщини у спеціалізованому таборі, який пропонує житло, їжу, освіту та поради - у притулку в Уельсі.
"Ми тут як велика сім'я. Ми всі піклуємося одне про одного", - розповідає Катерина.
"Ми були вражені, коли приїхали сюди. Тут для нас усе нове, але тепер вони щасливі, вони щодня граються з іншими дітьми та щодня ходять до школи. І вони почуваються тут у безпеці - і це важливо", - каже вона.
Катерина є однією з 222 українських біженців у таборі, яким керує валлійська молодіжна організація Urdd Gobaith Cymru за підтримки уряду Уельсу, де понад 100 дітей, які були вимушені поїхати з дому, тепер можуть грати та навчатися у безпеці.
"Мій чоловік змусив мене поїхати заради дітей"
Але поки їхні матері та бабусі мають можливість сховатися тут від війни, дім і сім'я ніколи не зникають з їхніх думок - і це пояснює, чому вони не втекли з України раніше.
"Ми чекали 100 днів, тому що спочатку не хотіли їхати, але мій чоловік змусив нас поїхати" - розповідає Катерина.
"Це було небезпечно. Ми так часто сиділи в підвалі через ці повітряні тривоги весь час, зокрема вночі, коли мені доводилося будити своїх дітей, - згадує вона. - Але ми вирішили поїхати, щоб знайти безпечне місце для моїх дітей".
До того, як два тижні тому вони приїхали до центру в Уельсі, Катерина не знала Олену Андрщук.
Але тепер мами подружилися і підтримують одна одну, поки їхні чоловіки залишаються в Україні.
"Тієї ночі, коли ми виїхали, неподалік бомбили"
Чоловік Олени Павло також змусив дружину поїхати з Києва заради безпеки їхніх двох дітей.
"Там досі небезпечно", - каже 36-річна контент-менеджерка.
"Того самого дня, коли ми виїжджали, дуже близько від того місця, де ми живемо, я прокинувся посеред ночі через дуже великий вибух", - згадує жінка.
"Це було нелегке рішення, бо я мала залишити рідне місто, мого чоловіка, все, що у мене є, але я поїхала заради своїх дітей", - каже Олена.
Вона розповідає, що їй дуже подобається в Уельсі, і порівнює центр із "курортом" з безліччю нових друзів, але жорстокі нагадування про те, що відбувається вдома, нікуди не зникли.
"У мене є додаток на телефоні, і я все ще отримую сповіщення про сирени в Україні, і вони досить часті", - розповіла Катерина, чий чоловік Олег є волонтером у рідному Тернополі на заході України.
"Тому я знаю, коли подзвонити чоловікові, щоб запитати, як він", - каже вона.
Знову до школи
У центрі Urdd зазвичай працюють валлійські школи, але протягом останніх двох місяців тут живуть, навчаються і сміються українські діти - насолоджуючись тим, що вони знову можуть просто гратися та розважатися у безпеці.
"Мої діти не ходили до школи протягом трьох місяців, бо це було небезпечно", - каже Катерина.
"Але тепер вони щасливі, оскільки кожен день ходять до школи і почуваються в безпеці", - додає вона.
Олена погоджується, оскільки її наймолодший чотирирічний Леонард страждав через брак спілкування з дітьми свого віку, тому що більшість з них сиділи вдома, бо батьки боялися дозволити їм грати на вулиці, коли там постійно ревуть сирени повітряної тривоги.
"Це була велика проблема для моєї маленької дитини в Україні", - каже вона.
"Тепер ми приїхали сюди, і діти можуть соціалізуватися, спілкуватися одне з одним, і вони мають доступ до усіх розваг, яких їм так довго бракувало, тому вони просто щасливі", - додає Олена.
"Звісно, їм не вистачає батька та дідусів з бабусями, але це краще, ніж те, що було в нас в Україні".
Біженці думають, як жити далі
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Кінець подкаст
Поки діти насолоджуються щоденними уроками - англійською та валлійською мовами - і різними заняттями, їхні батьки можуть зосередитися на пошуку роботи, отриманні пільг і думати, що робити далі.
У центрі біженці отримують різну допомогу, зокрема й медичний огляд - і це дуже порадувало бабусю Марту Бурак.
"Я була дуже рада, адже моєму онуку тут діагностували хворобу, чого не змогли зробити вдома", - сказала 64-річна вчителька на пенсії.
"Тепер він три місяці прийматиме ліки. Це дуже важливо для мене", - додає вона.
У той час як її донька Христина має інтенсивні уроки англійської мови в місцевому коледжі, Марта, яка перебуває в центрі п'ятий тиждень, отримує допомогу та поради від місцевих органів влади, щоб залишитися у Британії.
"Поки ми виконуємо необхідні юридичні процедури, щоб залишитися у Британії, ми хотіли б залишитися тут назавжди, - каже вона. - Але одного дня нам доведеться рухатися далі".
Водночас Марта каже, що "хоча половина її серця в Уельсі, половина залишилася в Україні".
"Мій син, моя невістка і зять залишаються в Україні, а мої онуки щодня сумують за батьком, - каже вона. - Вони не можуть нормально з ним розмовляти, бо починають плакати, але ми тут у безпеці, це найголовніше".
"Вчора я отримала сумну новину про те, що загинув єдиний син у сім'ї моїх друзів, а йому було всього 30. Він був таким красивим, позитивним молодим чоловіком, і сумно, що молоді люди досі гинуть у цій війні, це потрібно зупинити".
Водночас місцеві жителі вивішують у своїх вікнах українські прапори, і це дає біженцям надію.
А на стоянці біля центру є кілька машин з українськими номерами - одній сім'ї довелося проїхати через Росію, перш ніж врешті потрапити до Уельсу.
Люди в Уельсі зібрали мільйони фунтів для гуманітарного фонду України, тоді як Уельс прийняв понад 2500 біженців.