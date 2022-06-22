"Мої діти щоночі плакали й питали, чи ми помремо"

Гивел Гріффіт

BBC News

46 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Катерина з сином

Лише тому, що її діти щоночі не плачуть і не питають, чи їх уб'ють, Катерина Галенда знає, що правильно вчинила, коли втікла з України.

Покинути країну, де вирує війна, може здатися легким рішенням, але її чоловіку Олегу довелося переконувати її поїхати з двома їхніми маленькими дітьми, бо вона не хотіла залишати його.

Катерина тепер знає, що вона та її діти в безпеці, але все одно отримує сповіщення на мобільний телефон, коли вдома гуде повітряна тривога.

І звісно ж, вона продовжує хвилюватися за чоловіка.

32-річна вчителька та двоє її синів - 9-річний Олександр і 4-річний Артем - троє з понад п'яти мільйонів біженців, які втекли з України, хвилюючись за сім'ї, яку вони там залишили.

Підпис до фото, Українські біженці в Уельсі підтримують одне одного

Але на відміну від багатьох із 60 тисяч українських біженців, які прибули до Британії після вторгнення Росії в Україну, Катерину та її хлопців не взяли до себе добрі родини, які хотіли допомогти.

Унікальний табір "як сім'я"

Вони - одна з 60 сімей, які перебувають в унікальній українській громаді за тисячі кілометрів від своєї батьківщини у спеціалізованому таборі, який пропонує житло, їжу, освіту та поради - у притулку в Уельсі.

"Ми тут як велика сім'я. Ми всі піклуємося одне про одного", - розповідає Катерина.

"Ми були вражені, коли приїхали сюди. Тут для нас усе нове, але тепер вони щасливі, вони щодня граються з іншими дітьми та щодня ходять до школи. І вони почуваються тут у безпеці - і це важливо", - каже вона.

Підпис до фото, Батьки, які не могли випускати своїх дітей на вулицю через страх перед російськими бомбардуваннями, тепер можуть дозволити їм гратися в безпеці

Катерина є однією з 222 українських біженців у таборі, яким керує валлійська молодіжна організація Urdd Gobaith Cymru за підтримки уряду Уельсу, де понад 100 дітей, які були вимушені поїхати з дому, тепер можуть грати та навчатися у безпеці.

"Мій чоловік змусив мене поїхати заради дітей"

Але поки їхні матері та бабусі мають можливість сховатися тут від війни, дім і сім'я ніколи не зникають з їхніх думок - і це пояснює, чому вони не втекли з України раніше.

Підпис до фото, Для дітей у центрі відкрито багато можливостей

"Ми чекали 100 днів, тому що спочатку не хотіли їхати, але мій чоловік змусив нас поїхати" - розповідає Катерина.

"Це було небезпечно. Ми так часто сиділи в підвалі через ці повітряні тривоги весь час, зокрема вночі, коли мені доводилося будити своїх дітей, - згадує вона. - Але ми вирішили поїхати, щоб знайти безпечне місце для моїх дітей".

Автор фото, Katerya Halenda Підпис до фото, Олександр та Артем скучають за татом

До того, як два тижні тому вони приїхали до центру в Уельсі, Катерина не знала Олену Андрщук.

Але тепер мами подружилися і підтримують одна одну, поки їхні чоловіки залишаються в Україні.

"Тієї ночі, коли ми виїхали, неподалік бомбили"

Чоловік Олени Павло також змусив дружину поїхати з Києва заради безпеки їхніх двох дітей.

"Там досі небезпечно", - каже 36-річна контент-менеджерка.

Підпис до фото, Олені непросто було ухвалити рішення поїхати

"Того самого дня, коли ми виїжджали, дуже близько від того місця, де ми живемо, я прокинувся посеред ночі через дуже великий вибух", - згадує жінка.

"Це було нелегке рішення, бо я мала залишити рідне місто, мого чоловіка, все, що у мене є, але я поїхала заради своїх дітей", - каже Олена.

Вона розповідає, що їй дуже подобається в Уельсі, і порівнює центр із "курортом" з безліччю нових друзів, але жорстокі нагадування про те, що відбувається вдома, нікуди не зникли.

"У мене є додаток на телефоні, і я все ще отримую сповіщення про сирени в Україні, і вони досить часті", - розповіла Катерина, чий чоловік Олег є волонтером у рідному Тернополі на заході України.

"Тому я знаю, коли подзвонити чоловікові, щоб запитати, як він", - каже вона.

Знову до школи

У центрі Urdd зазвичай працюють валлійські школи, але протягом останніх двох місяців тут живуть, навчаються і сміються українські діти - насолоджуючись тим, що вони знову можуть просто гратися та розважатися у безпеці.

"Мої діти не ходили до школи протягом трьох місяців, бо це було небезпечно", - каже Катерина.

"Але тепер вони щасливі, оскільки кожен день ходять до школи і почуваються в безпеці", - додає вона.

Олена погоджується, оскільки її наймолодший чотирирічний Леонард страждав через брак спілкування з дітьми свого віку, тому що більшість з них сиділи вдома, бо батьки боялися дозволити їм грати на вулиці, коли там постійно ревуть сирени повітряної тривоги.

"Це була велика проблема для моєї маленької дитини в Україні", - каже вона.

"Тепер ми приїхали сюди, і діти можуть соціалізуватися, спілкуватися одне з одним, і вони мають доступ до усіх розваг, яких їм так довго бракувало, тому вони просто щасливі", - додає Олена.

Підпис до фото, Олена та Катерина познайомилися в Уельсі

"Звісно, ​​їм не вистачає батька та дідусів з бабусями, але це краще, ніж те, що було в нас в Україні".

Біженці думають, як жити далі

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Поки діти насолоджуються щоденними уроками - англійською та валлійською мовами - і різними заняттями, їхні батьки можуть зосередитися на пошуку роботи, отриманні пільг і думати, що робити далі.

У центрі біженці отримують різну допомогу, зокрема й медичний огляд - і це дуже порадувало бабусю Марту Бурак.

"Я була дуже рада, адже моєму онуку тут діагностували хворобу, чого не змогли зробити вдома", - сказала 64-річна вчителька на пенсії.

"Тепер він три місяці прийматиме ліки. Це дуже важливо для мене", - додає вона.

У той час як її донька Христина має інтенсивні уроки англійської мови в місцевому коледжі, Марта, яка перебуває в центрі п'ятий тиждень, отримує допомогу та поради від місцевих органів влади, щоб залишитися у Британії.

"Поки ми виконуємо необхідні юридичні процедури, щоб залишитися у Британії, ми хотіли б залишитися тут назавжди, - каже вона. - Але одного дня нам доведеться рухатися далі".

Водночас Марта каже, що "хоча половина її серця в Уельсі, половина залишилася в Україні".

Підпис до фото, Українська символіка поруч із валлійською

"Мій син, моя невістка і зять залишаються в Україні, а мої онуки щодня сумують за батьком, - каже вона. - Вони не можуть нормально з ним розмовляти, бо починають плакати, але ми тут у безпеці, це найголовніше".

"Вчора я отримала сумну новину про те, що загинув єдиний син у сім'ї моїх друзів, а йому було всього 30. Він був таким красивим, позитивним молодим чоловіком, і сумно, що молоді люди досі гинуть у цій війні, це потрібно зупинити".

Підпис до фото, Марті подобається в Уельсі, але вона переживає за тих, хто лишився в Україні

Водночас місцеві жителі вивішують у своїх вікнах українські прапори, і це дає біженцям надію.

А на стоянці біля центру є кілька машин з українськими номерами - одній сім'ї довелося проїхати через Росію, перш ніж врешті потрапити до Уельсу.

Люди в Уельсі зібрали мільйони фунтів для гуманітарного фонду України, тоді як Уельс прийняв понад 2500 біженців.