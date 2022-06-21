Полонених американців тримають у Донецьку. Що про них відомо

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Task Force Baguette Підпис до фото, Александр Дрюке та Енді Г'юн приїхали добровольцями в Україну, де приєднались до загону таких самих добровольців з різних країн. Через змішаний склад він отримав міжнародну назву "Багет"

Вранці 21 червня російські державні агенції повідомили, що двох полонених громадян США Александра Дрюке та Енді Г'юна утримують в Донецьку. Це означає, що їм може загрожувати дозволена у самопроголошеній "ДНР" смертна кара.

Двоє з Алабами

Александру Дрюку - 39 років, Енді Г'юну - 27. Вони земляки з двох невеликих містечок в американському штаті Алабама.

В обох за плечима армійський досвід. Дрюке служив в Іраку, під час воєнної кампанії 2008-2009 років. Г'юн - морський піхотинець, про його участь у збройних конфліктах до поїздки на Донбас нічого не відомо.

Дрюке, як розповіла британському виданню Telegraph його мати Луїза, страждав від посттравматичного синдрому, тому у нього були проблеми на роботі. Дружини та дітей у нього немає.

Г'юн демобілізувався в 2018 році, і його справи, судячи з усього, після армії складалися краще. Він залишив у США наречену, а за поїздку до України у квітні 2022 року заплатив 6 тисяч доларів з власних коштів.

Десять проти ста

Коли точно Дрюке та Г'юн розпочали службу в Україні - невідомо. Відомо лише, що вони приєдналися до загону, більшість бійців якого - з Франції та США. Тому загін отримав міжнародну назву "Багет".

Автор фото, CBS/Reuters Підпис до фото, Енді Г'юн (ліворуч) та Александр Дрюке перебувають у Донецьку

Про подальші події можна судити з повідомлень у твіттері загону "Багет" та слів анонімних товаришів по службі Дрюке і Г'юна, з якими розмовляли кореспонденти Telegraph та кілька американських ЗМІ.

З 6 по 12 червня - точніше встановити поки що неможливо - кілька бійців загону перебували в Харківській області й потрапили у скрутну ситуацію через неточні дані розвідки. Вони очікували, що йдуть у населений пункт зі спокійною обстановкою (його назва не наводиться), але виявилося, що саме на той момент його почала штурмувати російська армія.

Близько десяти бійців опинилися проти приблизно ста російських солдатів, що йшли в атаку у супроводі двох танків. Одна з машин підірвалася на міні, почався хаос, і обидва зникли, розповідає товариш американців, що залишився на волі.

Пізніше їх намагалися знайти за допомогою розвідки та безпілотників, але не знайшли ні самих бійців, ні їхніх речей.

15 червня ця історія з'явилася на сторінках Telegraph, й у твіттері "Багета" підтвердили, що двоє бійців загону дійсно зникли безвісти.

Незабаром цю інформацію підтвердила і влада США.

"Ми - проти війни"

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17 червня кілька працівників державних російських ЗМІ, що працюють у зоні бойових дій, опублікували у своїх телеграм-каналах короткі відео з полоненими американцями.

На першому відео Александр Дрюке називає своє ім'я і каже, що він проти війни. На другому Г'юн - не представляючись - каже, що він теж проти війни. Далі такі самі короткі відео з'явилися на телеканалі RT. Дрюке там, зокрема, говорить, що розраховує повернутися додому, а Г'юн визнає, що був гранатометником.

Обидва після того бою кілька годин переховувалися в лісі, а потім вирішили здатися в полон.

Їхнє місцеперебування не називали до 21 червня, вранці цього ж дня джерело "Інтерфаксу" в "силових структурах ДНР" розповіло, що обидва перебувають у Донецьку.

Трохи згодом прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився гарантувати, що громадянам США не загрожує страта. За його словами, американці не мають стосунку до української армії, вони - "солдати удачі", і тому Женевська конвенція про поводження з військовополоненими на них не поширюється. Раніше в інтерв'ю ВВС ту ж думку висловлював і глава російського МЗС Сергій Лавров.

Імовірність смертного вироку для Дрюке та Г'юна справді висока - на початку червня "суд ДНР" вже засудив до смерті громадян Великої Британії Шона Піннера і Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма. Хоч, на відміну від американців, що приїхали на війну, всі троє засуджених жили в Україні до початку бойових дій і приєднались до української армії на загальних підставах.

Приблизно одночасно з Дрюке та Г'юном в Україні зник безвісти ще один громадянин США, Кріс Боєр, про його долю наразі нічого не відомо. У Держдепартаменті заявили, що стежать за ситуацією та закликають американців не їхати до зони бойових дій.

З початку війни загинули вже двоє американців, що воювали на українській стороні. У середині березня в бою вбили 22-річного морського піхотинця Джозефа Кенселла, а 15 травня на міні підірвався 52-річний ветеран Стівен Заб'єлскі, про нього американські ЗМІ писали, що він був "прикріплений до групи волонтерів, які працювали з українською армією".