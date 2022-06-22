Як Зеленському вдається утримувати увагу світу на Україні

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зеленський невпинно бороеться за міжнародну підтримку для України

Поки українські військові воюють на передовій, Володимир Зеленський невтомно бореться за те, щоб міжнародна підтримка й увага до України не згасали.

Піар-наступ українського президента також не менш масштабний: від зустрічей з міжнародними лідерами у Києві до фотосесій зі знаменитостями та навіть виступ у вигляді голограми на технологічній виставці.

Зіткнувшись зі значно сильнішим противником, Україна потребує міжнародної допомоги.

І щоб зупинити російську агресію й привернути увагу світу до України, команда президента Зеленського обирає творчі шляхи.

Голограма

Автор фото, Reuters

Минулого тижня Володимир Зеленський у незвичайний спосіб звернувся до великих технологічних компаній.

За допомогою голографічної трансляції він виступив на технологічній виставці VivaTech, що вважається найбільшою в Європі.

"Для президентів або глав урядів незвично використовувати голограму для звернення до людей, але це не єдиний аспект "Зоряних воєн", який ми застосовуємо на практиці. Ми також переможемо імперію", - пообіцяв він.

І запропонував технологічним фірмам "унікальний шанс" приєднатися до відновлення країни та створення "повністю цифрової демократії" в Україні.

"Блиск і гламур"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Анджеліна Джолі у Львові спілкується із українцями

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Поінформованість світової спільноти про війну в Україні посилили безліч знаменитостей, які з початку війни згуртувалися навколо України й зібрали мільйони коштів для допомоги біженцям.

Серед них - колишній футболіст Девід Бекхем, музикант Ед Ширан та актори Шон Пенн, Ештон Кутчер і Міла Куніс, яка народилася в Україні.

У квітні Україну відвідала Анджеліна Джолі - не лише всесвітньо відома акторка, а й спецпосланець ООН у справах біженців. На вокзалі у Львові Джолі зустрілася з біженцями та волонтерами.

Цього тижня Зеленський зустрівся з голлівудським актором й послом доброї волі ООН Беном Стіллером, який відвідав в Україні кілька міст, що перебували під російською окупацією.

"Це велика честь для мене. Ви мій герой. У вас була чудова акторська кар'єра. Але те, що ви робите зараз, дуже надихає", - сказав актор президенту.

Раніше цього року голлівудська акторка Емі Шумер запропонувала Володимиру Зеленському виступити під час церемонії вручення премії "Оскар".

"Я запропонувала знайти спосіб залучити Зеленського через супутниковий зв'язок або зняти його звернення заздалегідь просто тому, що до церемонії прикута увага багатьох людей", - сказала Шумер.

Зустрічі

Автор фото, Reuters

Зеленський часто приймає у себе світових лідерів. Зокрема, задля того, щоб Україна отримала статусу кандидата на вступ до ЄС та більше зброї.

Серед глав держав, які відвідали Київ останніми днями, - Еммануель Макрон (Франція), Маріо Драгі (Італія), Олаф Шольц (Німеччина) та Клаус Йоганніс (Румунія).

У цьому списку також - британець Борис Джонсон та канадець Джастін Трюдо.

Але помітним винятком є Джо Байден. Президент США виділив Україні мільярди доларів та зброю, але заявив, що не хоче "створювати додаткові складнощі для української сторони" своїм візитом.

Незахідні країни більш розділені у своїй підтримці України. Нещодавно Володимир Зеленський звернувся до країн-учасниць Африканського Союзу.

Він заявив, що Африку було "взято в заручники тими, хто розпочав війну проти нашої країни" і попередив, що глобальна продовольча криза триватиме, "поки триває ця колоніальна війна", впливаючи на життя 400 млн людей у всьому світі, які залежать від українського експорту.

Але, за даними ВВС, лише чотири африканські лідери з 55 запрошених були присутні на цій відеозустрічі.

Однак інші відеозвернення Зеленського зазвичай супроводжувалися гучними оплесками й оваціями - у Конгресі США та парламентах ЄС, Німеччини, Японії, Франції, Іспанії, Італії та інших країн.

Розповісти світу

Автор фото, EPA Підпис до фото, Зеленський приїхав у Миколаїв

Зеленський зробив усе можливе, щоб показати світу жахи й руйнування, які в його країну принесла війна. Він їздить у розбиті міста, відвідує шпиталі, зустрічається з бійцями на передовій.

У суботу він здійснив свою першу поїздку на зруйнований війною південь України й відвідав Миколаїв. Оглянув пошкоджені будівлі, зустрівся з військовими, чиновниками та медиками.

Український лідер також побував в Одесі, яка з початку війни стала мішенню для повітряних атак РФ.

Їздив Зеленський і в інші прифронтові міста, зокрема, в Харків, кидаючи виклик російським військам та вирушаючи в райони, де точаться активні бої.

"Не переключайтесь"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент України виступив на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю. Зала вітала його оваціями стоячи

Поки українські війська тримаються на передовій, президент рішуче бореться за те, щоб світ не відвернувся від України у критичний момент.

Він співпрацює з різноманітною аудиторією, де є знаменитості й світові лідери, студенти університетів й представники міжнародної преси, а також представники ділових кіл від Дохи до Давосу.

Минулого місяця він навіть здивував Каннський кінофестиваль, виголосивши незаплановану промову на церемонії відкриття та отримавши овації.

А у відеозверненні до учасників міжнародного фестивалю творчості "Каннські леви" натякнув на суть своєї інформаційно-пропагандистської кампанії - говорити про Україну та не давати світові переключитися на щось інше.

"Говоріть про Україну! Не давайте світу переключитися на щось інше! Світ має пам'ятати, що Україна бореться за свободу, і що ця боротьба має завершитися перемогою якнайшвидше. Кожен ваш успіх означатиме порятунок тисяч життів", - закликав Зеленський.