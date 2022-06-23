"Кошмарять, бо можуть". Як і чому Росія знову атакує Харків

Олег Черниш

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Російська бомба на даху багатоповерхового будинку в Харкові, 23 червня.

Харків знову у вогні. Російські війська з середини червня майже в щоденному режимі бомбардують найбільше місто сходу України. Чому так відбувається і чи готує РФ нову атаку на харківському напрямку?

Харків - друге за кількістю населення українське місто. До повномасштабного вторгнення російських військ тут проживало майже 1,5 млн українців. Місто, що розташоване лише за 30 км від російського кордону, з перших днів агресії потрапило під нищівний удар російських військ.

Збройні сили України і підрозділи територіальної оборони наприкінці квітня змогли вибити росіян з околиць Харкова. Більше того, з травня контрнаступ українців зміг відкинути війська РФ на 20-40 км від міста.

На деяких ділянках ЗСУ навіть вийшли на кордон з Росією. Однак Росія почала докладати значних зусиль, щоб зупинити поступ українських сил, і на кількох ділянках їй це вдалося.

Під удари артилерії і ракетних систем все частіше почав потрапляти обласний центр і навколишні міста. Зазвичай мішені російських обстрілів - цивільні об'єкти й інфраструктура.

Автор фото, Getty Images

Терор населення

Наприкінці травня безпекова ситуація в Харкові настільки покращилась, що влада вирішила запустити метро. З початку війни воно працювало в режимі укриття для населення. Тисячі харків'ян переховувались там на час обстрілів. Місцева влада відновила його роботу 24 травня.

На той момент ЗСУ відтіснили росіян з північного напрямку на 20 км, звільнивши передмістя Дергачі, Циркуни та інші. Більш "глибокий" контрнаступ відбувся на північно-східному напрямку. Тут українські війська змогли дістатись міста Старий Салтів на березі Сіверського Донця і навіть переправитись на його інший берег. Основна мета дій в цьому напрямку - звільнити прикордонне містечко Вовчанськ, яке є комунікаційним хабом для російських військ.

Наближення ЗСУ до "чутливих" точок в тилу основного угруповання військ РФ, що ведуть наступ на Донбасі, змусило Кремль реагувати на потенційну небезпеку.

Російські війська масово пустили в хід артилерію, авіацію і ракетні системи, щоб зупинити просування українців до кордону, і на деяких ділянках їм це вдалося.

Крім того, РФ почала систематично обстрілювати і сам обласний центр. Зазвичай атака починається близько 12-ї ночі, але в деякі дні обстріли велися і вдень.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Трамвайне депо в Харкові після російського обстрілу

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Лише за останній тиждень російські війська завдали ударів з реактивних систем залпового вогню по Київському, Холодногірському, Шевченківському, Салтівському, Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Постраждали промислові підприємства, депо метрополітену і трамваю та заклади освіти.

Значні руйнування від ракетних ударів були в харківських містечках Люботин, Золочів і Чугуїв, що неподалік від обласного центру.

Лише за добу 21 червня жертвами російських ударів стали десятки людей: 15 цивільних загинули, 16 - були поранені. З них безпосередньо в Харкові загинуло 5 містян. Через важку ситуацію в обласному центрі міський голова Ігор Терехов відмовився від поїздки в Іспанію на міжнародний форум, де мало бути розглянуте питання післявоєнного відновлення Харкова.

"Мені необхідно бути в місті для більш ефективної координації з військовими щодо оборони міста Харкова", - пояснив він.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, своєю чергою, називає посилення обстрілів міста "тероризмом проти мирного населення".

Водночас він запевняє, що евакуйовувати Харків, в якому ще залишається приблизно 700 тисяч людей - половина населення, немає потреби і необхідності. Ситуація контрольована і захисні українські рубежі навколо міста Росія не прорвала.

"Наші Збройні сили тримають свої позиції на півночі, на північно-східному напрямку і на Ізюмському напрямку. Тому говорити, що для міста Харкова потрібна евакуація, підстав нема. Це абсолютно передчасно, абсолютно необґрунтовано", - заявив Синєгубов 23 червня.

При цьому він наголошує - перебувати на харківських вулицях громадянам небезпечно.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Очільник Харківщини Олег Синєгубов каже, що на вулицях міста громадянам перебувати небезпечно

"Кошмарять, бо мають чим"

Військовий аналітик українського Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков впевнений, що зв'язку між вдалими контрнаступальними діями українців на Харківщині і посиленням обстрілів обласного центру немає.

На його думку, якби РФ хотіла провести власні бойові операції на цьому напрямку, то вражала б шляхи постачання ЗСУ, скупчення техніки і штаби, а не цивільні об'єкти.

"З точки зору проведення якоїсь операції, то їм не Харків треба "кошмарити". Їм треба було б працювати по напрямках підведення резервів, наприклад, або по скупченнях військ і техніки. Тоді б це можна було зрозуміти. А просто бити по цивільним цілям - це просто терор за допомогою вогню", - каже він ВВС News Україна.

Автор фото, Getty Images

Крім того, зазначає експерт, війська РФ показали, що достатньо загрузли біля Сєвєродонецька і Лисичанська та неспроможні одночасно вести широкомасштабні наступальні дії на інших напрямках, зокрема і біля Харкова.

Але наявність в РФ великої кількості далекобійних РСЗО, наприклад "Смерч", дозволяє тримати Харків під постійним вогнем. Вказана система б'є на приблизно 70 км.

"В росіян є можливість "кошмарити" Харків, то вони і починають його "кошмарити". В них є засоби дальнього вогневого ураження в достатній кількості, тому вони починають здійснювати звичайний терор з допомогою вогню. Це те ж саме відбувається з Миколаєвом", - зазначив Бєлєсков.

Протистояти цьому доволі складно. Навіть відтиснувши росіян до кордону, ЗСУ не зможуть повністю нівелювати загрозу ракетних і артилерійських ударів по обласному центру.

За словами Бєлєскова, РФ і зараз здебільшого на харківському напрямку веде вогонь не з лінії бойового зіткнення, а з власної території.

"Це має бути ефективна контрбатарейна боротьба. Тобто потрібні засоби дальнього вогневого ураження, з якими у України відверто є проблема", - каже аналітик.

Харківська влада закликає цивільних в таких умовах не нехтувати власною безпекою. На відхід ворога з території області очікувати не варто, зазначає Олег Синєгубов.

"Росіяни уже програли битву за Харків і зараз, тероризуючи мирне населення, вони готуються до реваншу. Але у них немає жодних шансів захопити наше місто", - вважає він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зруйнований торговий центр у Харкові

Тим часом в прифронтовий Харків невпинно повертається життя. І стримати його не можуть жодні російські ракети.

Цю специфічну місцеву атмосферу описує харківський письменник Сергій Жадан.

"Вдень (20 червня, - Ред.) у місті були прильоти. Паралельно з цим мами гуляють центральними вулицями з дітьми. Дві реальності якимось чином уживаються - прозоре велике небо й дими з боку Салтівки. Зелень ламає асфальт. Пил осідає на вікна. Над містом майорять наші прапори".