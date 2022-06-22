Британія відчиняє двері для підлітків з України, які їдуть без дорослих. Як це працюватиме?

Анна Коллінз та Марія Полачовська

BBC Newsnight

1 година тому

Підпис до фото, Валя з Херсона отримала британську візу лише за кілька місяців після подання заявки. Весь цей час вона жила одна під безперервним бомбардуванням

Нові правила, які запровадила Британія, дозволять неповнолітнім українським біженцям приїздити в країну без супроводу дорослих, якщо є сім'я, яка відповідає певним вимогам та готова їх прийняти.

До цього часу близько тисячі українських підлітків перебували у стані невизначеності, оскільки не мали дорослих для їхнього супроводу, як того вимагають умови програми "Дім для України".

Серед них - 17-річна Валя, якій довелося кілька місяців провести на самоті під бомбардуванням.

За словами Валі, яка вже їде до Британії, її батьки будуть щасливі дізнатися, що тепер вона у безпеці.

Вона поїхала з рідного Херсона, коли там почалися важкі бої, сподіваючись дістатися Британії, де її готова була прийняти сім'я.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сотні українських підлітків, які подали заявки на візу, не могли потрапити до Британії через відсутність дорослих для супроводу

Як і сотні інших українських підлітків, вона подала заявку в рамках британської програми "Дім для України", що приймає українських біженців за умови, що місцеві жителі надають їм житло щонайменше на пів року. Однак в умовах нічого не йшлося про те, що у неповнолітніх обов'язково має бути дорослий, який їх супроводжує.

Тому їй відмовили у візі, оскільки британське МВС змінило правила й почало вимагати, щоб підлітків віком до 18 років у поїздці супроводжував хтось з батьків або довірена особа. Інший можливий варіант - коли підліток їхав до Британії для возз'єднання з ними.

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Повернутися до батьків у Херсон Валя не могла, це було надто небезпечно, але й там, де вона залишалася одна, були постійні авіанальоти, тож її фізичний та психологічний стан лише погіршувався.

Адвокати дівчини наполягали на тому, що вона подавала заявку ще до того, як правила змінилися, і що їй треба дати візу.

І ось, якраз напередодні очікуваних змін у правилах, що дозволять багатьом підліткам приїхати до Британії без супроводу, Валі все ж таки дали візу, і незабаром її вже зустрічатиме британська родина.

Втім, від зміни правил виграють ті підлітки, які вже подали заявку в рамках цієї програми. З міркувань безпеки їхні британські спонсори мають бути або родичами, або добре знайомі батькам українських підлітків.

У виняткових випадках підліткам дозволять оселитися у незнайомій родині, з якою уклали первісний договір, але для цього знадобляться додаткові перевірки та схвалення від уряду та місцевої влади.

Вважається, що підліткам простіше подавати такі заявки, оскільки їм не потрібна така підтримка, як маленьким дітям.

За словами представника британського уряду, влада зараз розглядає можливості додаткового прийому дітей та підлітків у рамках програми "Дім для України".

"Ми несемо відповідальність за безпеку дітей, і як справедливо очікує від нас громадськість, ми встановили жорсткі правила, покликані захищати їх після прибуття до нашої країни", - зазначив урядовець.

Підпис до фото, Скоро Валю вже зустрічатимуть спонсори у Мідлендсі

Тим часом подружжя вчителів Рієн і Сем Чілкотт готуються нарешті зустріти Валю, для якої вони підготували кімнату ще кілька місяців тому.