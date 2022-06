"Міс Марвел" і "Вбивства в одній будівлі". Що обрати з серіалів першої половини літа

Емі Чальз

BBC Culture

28 червня 2022

Автор фото, Marvel Studios

Нові сезони улюблених телешоу "Уряд" та "Вбивства в одній будівлі", а також перший серіал Marvel, супергероєм в якому стала мусульманська дівчинка.

Оглядачі BBC Culture розповідають про телевізійні новинки першої половини літа.

Міс Марвел (Ms Marvel)

Цього разу світ рятує не мільярдер у металевому костюмі чи супервоїн з інʼєкцією потужної сироватки, а мусульманська дівчинка-підліток з Нью-Джерсі.

Вона намагається впоратися з викликами підліткового життя, чому геть не допомагає несподівана поява суперздібностей.

Камала Хан, роль якої виконала дебютантка Іман Веллані, захоплюється відеоіграми та супергероями, зокрема й Капітаном Марвелом.

Це не просто серіал про супергероїв. За словами Веллані, це історія дорослішання, що черпає натхнення з таких фільмів, як "Восьмий клас", "Леді-Птаха" та "Скотт Пілігрим".

Серіал вийшов 9 червня на Disney+.

Все, що я знаю про кохання (Everything I Know About Love)

Автор фото, BBC / Universal International Studios Ltd

Дебютний роман 2018 року письменниці, журналістки й авторки подкастів Доллі Олдертон "Все, що я знаю про кохання" став літературною сенсацією. Відверто й з гумором авторка розповідає про злети та падіння своєї юності, дружбу та стосунки.

BBC адаптувала роман у семисерійний серіал, головні ролі в якому виконали Емма Епплтон ("Зрадники") та Бел Паулі "Ранкове шоу".

Історія оповідає про друзів дитинства Меггі й Берді, які поступово дорослішають у Лондоні у 2010-х роках.

В інтервʼю The Guardian Паулі сказав: "Я думаю, Доллі вдалося досить точно передати досвід молодої жінки, яка шукає своє місце у світі й намагається зʼясувати, хто вона - у кар'єрі, коханні, сексуальних стосунках та з друзями". Дивіться трейлер тут.

Серіал вийшов на BBC One та BBC iPlayer 7 червня у Великій Британії.

Уряд: Влада і слава (Borgen: Power and Glory)

Автор фото, Mike Kollöffel / Netflix

Данська політична драма має легіон шанувальників у всьому світі, а минулого року вона посіла 40-ве місце серед найкращих серіалів XXI століття в опитуванні BBC Culture.

Після девʼятирічної перерви на екрани виходить четвертий сезон драми.

"Влада і слава" оповідає історію боротьби за владу міністерки закордонних справ Біргітт Ніборг (Сідсе Бабетт Кнудсен) у той час, коли в арктичній частині країни виявляють нафту.

Серіал порушує теми змін клімату, сучасної політики та розбещення владою. "Уряд" залишається найкращою політичною драмою всіх часів", - пише оглядачка BBC Culture Керін Джеймс.

"Новому сезону вдається зберегти суть серіалу, додавши новітні теми, як-от соціальні мережі та глобальну політику". Дивіться трейлер тут.

Доступний на Netflix з 2 червня.

Зозулі Мідвіча (The Midwich Cuckoos)

Автор фото, Sky/ David Appleby

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Мідвіч - на перший погляд, звичайне англійське передмістя - тихе, провінційне, що нудьгує. Аж доки одного сонного літнього дня на вулиці починають обриватися лінії електропередачі, люди втрачають свідомість, а всі жінки дітородного віку раптом вагітніють.

Це нове переосмислення класичного науково-фантастичного роману Джона Віндема, але цього разу події розгортаються у XXI столітті. Роман екранізував Девід Фарр, творець "Нічного адміністратора" й "Ханни".

У серіалі знялися Кілі Гоуз ("Тілоохоронець") у ролі психолога, який допомагає сім'ям пережити моторошні події, й Макс Біслі ("Аутсайдер") у ролі офіцера поліції, який намагається підтримувати порядок.

"Свіжа й захоплива варіація відомої історії. Англійське передмістя ще ніколи не здавалося страшнішим", - написала оглядачка The Evening Standard. Дивіться трейлер тут.

Прем'єра відбулася 2 червня на Sky Max і 3 червня на Now у Великій Британії.

Близькі друзі (Queer as Folk)

Автор фото, Peacock

Коли 1999 року "Близькі друзі" вперше з'явилися на екрані, це була справжня революція. Комедійна драма Рассела Т. Девіса про життя трьох манчестерських геїв - "чесна, смішна й знята з такою відвертістю, якої ще не було на телебаченні", писала тоді BBC News.

Римейк телешоу виходив раніше у США, новий серіал - це спін-офф оригінального шоу. Події розгортаються у Новому Орлеані й оповідають про друзів, які пережили трагедію.

До постійного акторського складу - Девін Вей ("Анатомія Грея"), Фін Аргус ("Хмари"), Джессі Джеймс Кейтель ("Велике небо"), Джонні Сібіллі ("Хакс") і Раян О'Коннелл ("Особливий") - приєдналися запрошені зірки Кім Кетролл, Джульєтт Льюїс та Ед Беглі-молодший.

Девіс, який виступив також продюсером нової версії шоу, заявив: "Серіал 2022 року більш різноманітний, шалений, вільний і злий - яким і має бути справжнє шоу про квірів". Дивіться трейлер тут.

З 9 червня серіал доступний на телеканалі Peacock у США.

Ірма Веп (Irma Vep)

Автор фото, Carole Bethuel/HBO

1996 року Олів'є Ассаяс випустив римейк класики німого кіно, фільму "Вампіри", назвавши стрічку "Ірма Веп".

Тепер Ассаяс вирішив адаптувати фільм для телебачення, зробивши таким чином ще один римейк попереднього римейку. Міра (Алісія Вікандер), розчарована у житті американська кінозірка, їде до Франції, щоби зіграти Ірму Веп, але кордони між нею та її героїнею починають поступово стиратися.

Премʼєра перших трьох серій восьмисерійного серіалу відбулася у Каннах, де критики назвали шоу "вміло створеним, захопливим, а часом й непристойним".

Оригінальний фільм Ассаяса був його висловлюванням про французьку кіноіндустрію тієї доби, у новому римейку він оновлює свої погляди на неї.

Режисер сказав Variety: Здається, зараз усе в кінематографі просто вибухнуло… це захопливий момент для створення фільму про кіно, а насамперед про повернення до його основ". Дивіться трейлер тут.

Серіал вийшов на каналах HBO та HBO Max у США 6 червня.

Літо, коли я стала гарною (The Summer I Turned Pretty)

Автор фото, Peter Taylor/ Prime Video

Шанувальники ромкому Netflix "Усім хлопцям, яких я кохала", екранізації однойменного роману Дженні Хан, неодмінно зрадіють. "Літо, коли я стала гарною" наступна семисерійна екранізація роману Хан.

У центрі сюжету - дівчина Беллі (Лола Тунг), яка одним довгим спекотним літом заплуталася у любовному трикутнику з двома братами, Конрадом (Крістофер Брайні) і Джеремаєю (Гевін Казаленьо).

"Тут будуть й нічні купання, й закоханість, і все чудові любовні моменти", - розповіла виданню Entertainment Weekly письменниця, яка також виступила продюсером шоу й авторкою сценарію. Дивіться трейлер тут.

Серіал вийшов 17 червня на Prime Video.

Старий (The Old Man)

Автор фото, Kurt Iswarienko/FX

Американський телесеріал, заснований на однойменному романі Томаса Перрі 2017 року, який видавництво Publishers Weekly назвало "захопливим, якщо не бездоганним трилером".

Головну роль у серіалі виконала телевізійна зірка Джефф Бріджес. Його герой - колишній агент ЦРУ зі складним минулим Ден Чейз змушений переховуватися після вбивства кілера, який полював на нього.

Чейза розшукує й агент ФБР Гарольд Харпер (Джон Літгоу "Корона"), який намагається дізнатися правду про його минуле. У серіалі також знялися Емі Бреннеман ("Сяючі дівчата"), Алія Шокат ("Уповільнений розвиток") і Гбенга Акіннагбе ("Дроти"). Виробництво телешоу призупинили через коронавірусну хворобу Бріджеса, який також лікувався від раку.

Актор розповів журналу People, що був "дуже близько від смерті" під час п'ятимісячного перебування в лікарні. Він додав, що коли повернувся до зйомок "Старого", зрозумів, що "телешоу виходить дійсно крутим". Дивіться трейлер тут.

Серіал вийшов 16 червня на FX та Hulu у США, пізніше цього року буде доступний на Disney+ у Великій Британії.

Стати Єлизаветою (Becoming Elizabeth)

Автор фото, Alamy

Про англійську королеву Єлизавету I зняли чимало фільмів, але більшість з них присвячені періоду її життя, коли вона вже була монархом. Утім, до того як Єлизавета зійшла на престол у віці 25 років, вона втратила обох батьків, брата й сестру та була втягнута у складні конфлікти навколо релігії, влади та суверенітету.

Нова драма оповідає про життя королеви до сходження на престол, про її кохання, сім'ю.

Молоду майбутню королеву зіграла Алісія фон Ріттберг ("Лють"), її сестру Мері - Ромола Гараї ("Мініатюрист"), а останню дружину Генріха VIII, Катерину Парр - Джессіка Рейн ("Кличте акушерку").

Серіал створила драматургиня Аня Рейс, яка сказала виданню Deadline: "Я не знала, що відбувалося під час правління брата Єлизавети. Я не знала про її стосунки з Томасом Сеймуром. У цьому серіалі я можу торкнутися таких тем, як згода, гендерний дисбаланс та дисбаланс влади у стосунках". Дивіться трейлер тут.

Серіал вийшов 12 червня на телеканалі Starz у США.

Улюблений дурень бога (God's Favourite Idiot)

Автор фото, Vince Valitutti/Netflix

Американський ситком від Netflix, який складається з двох частин по 8 серій кожна. Після удару блискавки Кларк (Бен Фальконе) несподівано отримує здатність сяяти. Його колеги, серед яких й дівчина Кларка (Мелісса Маккарті), впевнені, що це якось повʼязано з богом.

Їхні побоювання підтверджуються, коли ангел каже Кларку, що він має бути посланцем і запобігти апокаліпсису.

Химерна завʼязка припускає, що від серіалу можна очікувати чимало несподіванок. Фальконе й Маккарті, які є чоловіком і дружиною, часто співпрацюють на екрані. Сподіваємось, що їхній останній творчий дует буде кращим за спільну роботу в іншому фільмі Netflix "Сила грому". Дивіться трейлер тут.

Серіал можна подивитися на Netflix.

Убивства в одній будівлі (Only Murders in the Building)

Автор фото, Craig Blankenhorn/Hulu

Це другий сезон торішнього детективного серіалу, який завоював популярність глядачів. Тріо детективів-любителів, які ведуть подкаст про розслідування злочинів, знову обʼєднуються, щоби розкрити чергове вбивство в їхньому багатоквартирному будинку.

Цього разу Чарльз (Стів Мартін), Олівер (Мартін Шорт) і Мейбл (Селена Гомес) розслідують смерть менеджера будинку Банні Фолджера. Водночас вони стають й головними підозрюваними у вбивстві.

У серіалі також знялася супермодель Кара Делевінь, запрошеними зірками серіалу стали Ширлі Маклейн та Емі Шумер.

Дивіться трейлер тут.

Премʼєра 28 червня на Hulu у США та на Disney+ у Великій Британії.