Лідери країн НАТО погодили вступ Швеції та Фінляндії до альянсу

40 хвилин(и) тому

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Саміт НАТО ухвалив історичне рішення прийняти Швецію та Фінляндію до своїх лав за прискореною процедурою.

Про відповідне рішення оголосив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції за результатами саміту НАТО в Мадриді.

"Лідери НАТО прийняли історичне рішення запросити Фінляндію та Швецію до НАТО", - заявив він.

Генсек підкреслив, що це рішення демонструє, що двері НАТО відкриті, а задум президента Володимира Путіна не здійснився.

Столтенберг висловив сподівання, що ратифікація рішення про прийняття Фінляндії та Швеції до НАТО в національних парламентах відбудеться "якомога швидше".

Це означає, що найближчим часом країни на півночі Європи, які сотні років зберігали нейтралітет, стануть частиною НАТО, протяжність кордону між Росією та Альянсом зросте на 1 300 кілометрів на додачу до нинішніх 1 200 кілометрів. А Балтійське море по суті стане внутрішнім морем НАТО.

Москва, яка зазвичай дуже гостро сприймала будь-які спроби розширення НАТО на схід, наміри вступу Фінляндії та Швеції коментувала досить обережно.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що "ці країни не представляють для Росії якоїсь загрози".

"В той час, як Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді у Росії виник би територіальний спір з державою в Альянсі, що несе величезні ризики для всього континенту", - говорив Пєсков.

Подолали вето

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Туреччини критикує Стокгольм та Гельсінкі за буцімто прихильне ставлення до організацій і угруповань, які турецька влада вважає терористичними

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Фінляндія та Швеція терміново переглянули політику щодо вступу в НАТО відразу після вторгнення Росії до України в лютому цього року.

В країнах також рекордно зросла підтримка інтеграції до цього військового блоку.

Відтоді процес приєднання відбувався безпрецедентними темпами. Доки його не заблокувала Туреччина, яка заявила, що не допустить вступу Фінляндії та Швеції, доки ті не виконають низку її вимог щодо видачі політичних втікачів, експорту зброї тощо.

У бік Анкари звучали звинувачення щодо того, що вона підіграє в цьому питанні Москві.

Однак вже напередодні саміту союзникам вдалося переконати Туреччину. 28 червня сторони підписали меморандум про взаєморозуміння між Туреччиною, Швецією і Фінляндією.

Зазначалося, що меморандум складається з 11 пунктів і пов'язаний насамперед із зобов'язанням Швеції та Фінляндії повністю співпрацювати з Туреччиною у боротьбі проти тероризму - зокрема шляхом обміну розвідувальними даними.

Зокрема, Швеція і Фінляндія зобов'язуються протидіяти "Робітничій партії Курдистану" (РПК), визнаній терористичною у Туреччині та ЄС, а також її афілійованим організаціям, а також "ухвалювати конкретні кроки" щодо екстрадиції засуджених за тероризм.

Досі Анкара була незадоволена позицією Фінляндії та Швеції щодо екстрадиції учасників та прихильників РПК, стверджуючи, що Швеція та Фінляндія приховують людей, які, за її словами, пов'язані з РПК та послідовниками Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту 2016 року.

Крім того, Гельсінкі та Стокгольм повинні скасувати всі обмеження на експорт зброї до Туреччини, яке країни запровадили у 2019 році після військового наступу на загони народної самооборони на півночі Сирії.

"Вторгнення Росії в Україну змінило гру"

Автор фото, Getty Підпис до фото, Вступ до НАТО відкриває шлях для відходу Фінляндії та Швеції від історичної позиції нейтралітету

Фінляндія, яка має загальний кордон з Росією протяжністю 1 300 км, раніше намагалася уникати конфронтацій з непростим сусідом, і не розглядала вступ до НАТО.

Але, як зазначив президент Саулі Нііністьо у коментарі редакторці ВВС Каті Адлер, вторгнення Росії в Україну "змінило гру". Громадська підтримка Фінляндії вступу до НАТО раптом зросла до колосальних 80%.

Фінський президент також зазначив, що відносини Європи з Росією тепер, ймовірно, залишатимуться далекими та складними протягом багатьох років, а можливо, й десятиліть.

За його словами, Україна має продовжувати отримувати військову підтримку Заходу, зокрема важке озброєння. Він передбачив, що Київ отримає системи протиракетної оборони, якої вимагає.

Але водночас він наполіг, що потрібно знайти баланс, щоб не провокувати Росію на подальшу ескалацію. Він сказав, що підтримує таких лідерів ЄС, як канцлер Німеччини Шольц і президент Франції Макрон, які залишають відкритими лінії зв'язку з Москвою.