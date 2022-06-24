Як російські олігархи ховають свої суперяхти, а BBC їх знайшла

Пітер Болл

BBC

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Karl Borg Підпис до фото, Яхта Galactica Super Nova має вертолітний майданчик і басейн зі скляним дном

Після вторгнення Росії в Україну декілька суперяхт, пов'язаних з російськими олігархами, зникли з міжнародних систем морського стеження. За допомогою супутникових знімків та фотографій, опублікованих у соцмережах, журналісти виявили, де їх переховують.

Коли після початку війни в Україні російські олігархи потрапили під міжнародні санкції, почали відбуватися дивні речі.

Суперяхти, пов'язані з російськими мільярдерами, почали зникати з міжнародних морських систем стеження.

Це порушує конвенцію ООН про безпеку життя на морі, яка зазначає, що на великих суднах повинна бути ввімкнена автоматична система ідентифікації (AIS), якщо немає ризику для судна та екіпажу, наприклад, від піратів.

Місцеперебування деяких суперяхт залишається невідомим, але за допомогою загальнодоступних супутникових знімків та соціальних мереж BBC відшукала чотири з них.

"Дивно не отримувати сигналів з цих яхт протягом такого часу, коли зазвичай вони сигналізували кожні кілька хвилин", - пояснив аналітик компанії VesselsValue, яка надає дані про морські перевезення.

Три з цих яхт щодня передавали дані про своє місцеперебування, зокрема й у порту, поки раптом не замовкли.

Дві яхти пройшли понад 1 000 км без відстеження AIS.

У березні та квітні США, ЄС та Велика Британія арештували суперяхти вартістю мільярди доларів, пов'язані з олігархами, які потрапили під санкції (яхти рідко коли зареєстровані на своїх власників). На той момент ці судна вже були у безпечному місці.

Ось де вони тепер.

Galactica Super Nova, пов'язана з нафтовим мільярдером Вагітом Алекперовим

70-метрова суперяхта (на фото вище) розрахована на 12 гостей, які можуть розміститися у шести розкішних люксах. Вона має 6-метровий басейн зі скляним дном, водоспад і вертолітний майданчик.

Востаннє місцеперебування судна вартістю 80 мільйонів доларів зафіксували 2 березня біля берегів Чорногорії.

Його подорож розпочалася 26 лютого - через два дні після вторгнення Росії в Україну - у Барселоні, на півночі Іспанії.

На той момент ані суперяхта, ані Алекперов, засновник найбільшої російської нафтової компанії "Лукойл", не перебували під санкціями. Але пізніше влада Іспанії арештувала декілька російських суперяхт після того, як список олігархів, які потрапили під санкції через зв'язки з Путіним, розширився.

Велика Британія та Австралія внесла Алекперова до санкційних списків у квітні, але невдовзі він пішов у відставку з поста президента "Лукойлу". Пізніше Канада також додала його до свого санкційного списку.

Із Чорногорії Galactica Super Nova пройшла понад 1 500 км на південний схід, не передаючи сигнали AIS. Фотографії в інстаграмі свідчать, що яхта тепер перебуває у порту в турецькому місті в Гьоджек, куди вона прибула 9 травня.

Автор фото, Instagram Підпис до фото, BBC отримала кілька фотографій із соціальних мереж, на яких Galactica Super Nova перебуває у турецькому порту Гьоджек

Оскільки Туреччина не бере участь у міжнародних санкціях проти Москви, її порти виглядають надійним притулком.

"Загалом у Туреччині стало більше яхт, ніж раніше, через санкції проти російських олігархів", - повідомило BBC джерело у турецькому бізнесі яхт класу люкс.

"Обидві яхти (колишнього власника ФК "Челсі" Романа) Абрамовича перебувають тут вже давно. І, ймовірно, вони залишаться тут й надалі, тому що їм нема куди переміститися".

Quantum Blue, пов'язана з олігархом Сергієм Галицьким

Автор фото, Getty Images

Quantum Blue - більша за розмірами, ніж Galactica Super Nova, пройшла більшу відстань - понад 1 700 км - відтоді, як її система AIS припинила передачу сигналів.

Яхта 104 метри завдовжки коштує близько чверті мільярда доларів та має екіпаж з 40 людей. Вона містить кінотеатр, салон краси та вертолітний майданчик.

Попри те, що її власник під санкції не потрапив, у березні судну тимчасово заборонили виходити з порту Монако.

Після звільнення яхта перейшла Середземне море і увійшла у Суецький канал 16 березня.

22 березня, коли яхта виконувала маневри біля Аравійського півострова, її система відстеження припинила надсилати сигнали. Це сталося неподалік від кордону Ємену та Оману.

Поточне місцерозташування яхти розкрив один із дописувачів фейсбук-сторінки Gibraltar Yachting.

Джерело, яке не хоче називати своє ім'я, тому що працює в морській індустрії, каже, що був у відпустці у Дубаї й відправився у Порт-Рашид, щоб сфотографувати суперяхту, яка належить шейху Мохаммеду бін Рашиду Аль-Мактуму, правителю емірату.

За його словами, коли він підійшов до пристані, його зупинив охоронець.

"Хлопець сказав: "Жодних фото!" Я навіть близько не міг підійти".

Але піднявшись на верхню палубу сусіднього круїзного лайнера QE2 - тепер це плавучий готель і туристична пам'ятка, - він був вражений, побачивши не тільки судно шейха, а й Quantum Blue та іншу російську суперяхту Madame Gu, пов'язану з металургійним магнатом Андрієм Скочем, який перебуває під санкціями.

Автор фото, facebook.com/gibraltar.yachting/ Підпис до фото, Фото з фейсбук-сторінки Gibraltar yachting, на якому Quantum Blue пришвартована у Дубаї

На запитання BBC, чи вважає він, що система відстеження AIS яхти Quantum Blue навмисно вимкнена, джерело відповіло: "Однозначно".

"Майже на всіх цих російських яхтах вимкнено AIS. Вони вимикають AIS безпосередньо перед тим, як зайти у порт, щоби сховатися".

Раніше Quantum Blue продовжувала передавати сигнал AIS навіть, коли була в порту.

Загальнодоступні супутникові знімки, зроблені Європейським космічним агентством, показують, що Quantum Blue прибула до Дубая між 14 і 29 березня і все ще залишається там.

Навіть якщо в майбутньому Сергій Галицький потрапить під санкції, Дубай не зможе арештувати його яхту, тому що не має угоди про санкції із США, Великої Британією чи ЄС.

Про те, що Галицький, вочевидь, є власником цієї суперяхти, писали Russia Today, Forbes, Financial Times та інші ЗМІ.

Clio, пов'язана з мільярдером Олегом Дерипаскою

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До червня 2019 року Clio мала назву Queen К

73-метрова суперяхта вартістю 65 мільйонів доларів пройшла далі, ніж будь-яке з російських суден, які шукали безпечний порт.

Clio залишила місто Галле на Шрі-Ланці 10 лютого і вирушила на Мальдіви. Звідти вона пройшла на північний захід до Перської затоки, перш ніж повернутися на Мальдіви.

Потім вона зайшла у Червоне море, пройшла через Суецький канал і попрямувала на північ. Її система AIS припинила передачу сигналів 18 квітня після того, як через Босфор вона потрапила у Чорне море.

Потім Clio пройшла близько 900 км до російського порту Адлер.

Супутникові знімки показують, що судно прибуло туди до 22 квітня і залишається там зараз. Clio також з'являлась у публікаціях у телеграмі.

Автор фото, Telegram Підпис до фото, BBC отримала кілька фотографій Кліо у порту Адлера з месенджера Телеграм

Речник Дерипаски, статки якого оцінюють у 3,5 мільярда доларів, сказав, що він не володіє Clio.

Міжнародна морська організація називає зареєстрованим власником судна компанію Waleforce, а британську компанію з управління яхтами - як контактний пункт. Ця компанія повідомила BBC, що не була пов'язана з Clio у той час, коли її сигнал AIS зник, вона не пов'язана з судном й зараз.

США, Велика Британія, ЄС та Австралія наклали на Дерипаску санкції через його тісні зв'язки з президентом Путіним.

Його речник сказав BBC, що санкції були "глибоко помилковими, не кажучи вже про безпідставні та абсурдні звинувачення. Дерипаска ніколи не був причетний до політики і не отримує користі від цього чи будь-якого іншого воєнного конфлікту".

Graceful, пов'язана з президентом Путіним

Автор фото, Tobias Gudat

82-метрова Graceful покинула Гамбург, де її переобладнували, 7 лютого - коли Росія нарощувала свою присутність на кордоні з Україною. Вона пішла у напрямку російської території до Калінінграда.

Відповідно до конвенції ООН про безпеку життя на морі, кораблі можуть вимикати свою систему AIS під час перебування в порту, але сигнали Graceful зникли на підході до Калінінграда.

На фотографіях у російській соцмережі "Однокласники" та у телеграмі розташування яхти можна було визначити біля причалу на річці Преголя.

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Фотографія Graceful на причалі

Пізніше Graceful перейшла у сухий док, який належить суднобудівному заводу "Янтар". Супутникові знімки Європейського космічного агентства показують, що суперяхта зробила цей крок до 16 березня і зараз перебуває у доку.

Прессекретар президента Путіна сказав BBC: "Ми нічого не знаємо про згадану яхту. Ми можемо з упевненістю сказати вам, що Путін не має жодних зв'язків з цією чи будь-якою іншою яхтою".

Однак міністерство фінансів США пов'язує Graceful з російським лідером, додавши яхту до списку його санкційних активів.

У звіті міністерства зазначено, що Путін "здійснив численні подорожі" на цій суперяхті.

Зареєстрованим власником Graceful в Міжнародній морській організації є компанія під назвою JSC Argument, яка, як з'ясувала BBC, була пов'язана з заміським маєтком на узбережжі Чорного моря, відомим як "Палац Путіна".