Верховний суд США скасував конституційне право на аборт

1 година тому

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Мільйони жінок у США втратять право на аборт після того, як Верховний суд скасував постанову 50-річної давності, яка легалізувала його в усій країні.

Йдеться про справу "Роу проти Вейда" - історичне рішення Верховного суду США 1973 року про законність абортів, згідно з яким право на недоторканність приватного життя відповідно до Конституції захищає можливість жінки перервати вагітність.

У постанові 1992 року Верховний суд знову підтвердив право на аборт і заборонив закони, що "невиправдано ускладнюють" доступ до цієї операції.

Християнські консерватори та багато республіканців давно вже виступали за скасування постанови у справі "Роу проти Вейда", а Дональд Трамп ще під час передвиборчої кампанії 2016 року обіцяв привести до Верховного суду своїх призначенців, які виконають це завдання.

І справді, за час перебування на посаді президента він зміг призначити трьох суддів, змістивши баланс на користь консерваторів. Як і слід було очікувати, усі троє цих суддів у п'ятницю проголосували на користь заборони абортів.

Суд, більшість у якому належить консерваторам, дійшов висновку, що рішення у справі "Роу проти Вейда" було помилковим, тому що в американській Конституції окремо не прописано право на аборти, і підтримав закон Міссісіпі, який забороняє переривати вагітність після 15-го тижня.

При цьому Верховний суддя Джон Робертс окремо зазначив, що суд підтверджує закон Міссісіпі, але не робить додаткових кроків, щоб повністю відмовитися від прецеденту справи "Роу проти Вейда".

Відтепер федеральні закони більше не гарантують права, що стосуються абортів, і окремі штати можуть самостійно забороняти цю процедуру.

Очікується, що обмеження або заборони будуть запроваджені у половині американських штатів і торкнуться близько 36 млн. жінок репродуктивного віку.

Генпрокурор штату Міссурі Ерік Шмітт уже підписав закон про заборону абортів, про що повідомив у твіттері.

Штати США, в яких при владі перебувають республіканці, активно проводять у життя законопроєкти, що обмежують доступ до абортів. Демократи традиційно виступають проти таких обмежень.

Небезпечний витік

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Цікаво, що ще у травні надбанням громадськості стала чернетка вердикту, написана суддею-консерватором Семюелем Аліто, з якої вже було зрозуміло, що суд, швидше за все, скасує постанову у справі "Роу проти Вейда".

"У Конституції нічого не йдеться про право на аборти, - писав Аліто, - і жодне таке право не захищене будь-яким конституційним положенням".

"Роу був кричуще неправий із самого початку. Його аргументація була виключно слабкою, при цьому рішення суду мало руйнівні наслідки. Замість врегулювання проблеми абортів Роу лише розпалив дебати та поглибив розбіжності у суспільстві".

Витік із Верховного суду (явище саме собою дуже рідкісне) викликав справжню політичну бурю. Верховний суддя Робертс різко засудив її та пообіцяв провести розслідування з метою виявлення винних. Тисячі прихильників закону, який захищає права жінок на аборти, вийшли на вулиці Вашингтону та інших міст і навіть влаштували демонстрації біля будинків декого з консервативних суддів.

Як свідчать опитування громадської думки, більшість американців підтримують право жінок на аборти.

І хоча останні 30 років число абортів у країні неухильно знижувалося, останніми роками тенденція змінилася. Пік абортів припав на 1980 рік, коли на тисячу жінок дітородного віку (від 15 до 44 років) припадало в середньому близько 29 абортів, проте до 2017 року показник знизився до 13,5 на тисячу, після чого знову зростав.

У 2020 році в США було понад 930 тис. абортів, причому у деяких штатах спостерігався справжній стрибок (наприклад, кількість перерваних вагітностей з 2017 по 2020 рік зросла на 40%).