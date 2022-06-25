Чому рішення Верховного суду про аборти сколихнуло США

1 година тому

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Після того як у п'ятницю Верховний суд США позбавив американських жінок конституційного права на аборт, у деяких штатах почали закриватися клініки.

Очікується, що близько половини штатів запровадять нові обмеження або заборони після того, як суд скасував своє рішення 50-річної давнини у справі "Роу проти Вейда".

Ще у 13 штатах діють закони, згідно з якими аборт буде заборонено протягом 30 днів.

Президент Джо Байден назвав це рішення "трагічною помилкою".

У Фініксі в штаті Аризона поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників акції "за вибір", які почали розбивати двері та вікна на вулицях столиці штату. У Лос-Анджелесі протестувальники ненадовго перекрили рух на шосе.

У суботу протести очікують по всій країні.

Клініка абортів у Літл-Року в штаті Арканзас одразу зачинила двері для пацієнтів, щойно висновок суду був опублікований в інтернеті. У штаті діють закони, які дозволяють миттєву заборону.

Співробітники телефонували пацієнткам, щоби повідомити їм, що візит скасовано.

"Хоч як ми готувалися до поганих новин, коли вони нарешті прийшли, це сильний удар. Довелося дзвонити пацієнткам і сказати їм, що рішення "Роу проти Вейда" скасовано, це жахливо", - розповіла BBC медсестра Ешлі Хант.

Підпис до фото, Після рішення Верховного суду співробітники клініки у Літл-Рок почали телефонувати жінкам, щоб скасувати їхній запис до лікаря

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Поруч із клінікою рішення святкують противники абортів.

"Попереджаємо вас! - кричав один із протестувальників на людей, які паркували авто біля лікарні, вочевидь, ще не знаючи про рішення. - Розвертайтеся й залиште це місце гріха, місце несправедливості, місце зла".

У Новому Орлеані (штат Луїзіана) - ще одному штаті, в якому діють закони миттєвої заборони, - Центр жіночої медичної допомоги закрився у п'ятницю, а його співробітники розійшлися додому.

Волонтерка Лінда Кочер, яка співпрацює з клінікою, розповіла ВВС, що заможні жінки все ще зможуть перервати вагітність в інших штатах, але "бідні жінки опинилися у пастці" нелегальних абортів. Утім, пастор Білл Шенкс, який виступає проти абортів, назвав цей день "святковим".

Згідно з дослідженням Planned Parenthood, організації охорони здоров'я, яка робить аборти, рішення Верховного суду позбавило права на переривання вагітності близько 36 мільйонів жінок репродуктивного віку.

Закони про заборону вже вступили у силу у Кентуккі, Луїзіані, Арканзасі, Південній Дакоті, Міссурі, Оклахомі та Алабамі.

Заборона у Міссісіпі та Північній Дакоті набуде чинності після того, як їх схвалять генеральні прокурори штатів.

У штаті Вайомінг заборона набуде чинності 29 червня, у штаті Юта вона має бути підтверджена законодавчою радою.

Заборони в Айдахо, Теннессі та Техасі набудуть чинності через 30 днів.

Попри те, що питання аборту викликає розбіжності у США, нещодавнє опитування Pew показало, що 61% дорослих стверджують, що операція має бути законною на будь-якому терміні вагітності, тоді як 37% стверджують, що аборт потрібно заборонити.

У Сан-Антоніо у штаті Техас противниця абортів Тере Гардінг заявила, що розробляє план безпеки на випадок, якщо протестувальники прийдуть до кризового центра вагітності, яким вона керує.

"Кожне людське життя потребує захисту, - сказала вона BBC, слухаючи виступ президента Байдена, в якому він критикує рішення Верховного суду. - Це означає, що ми визнаємо людьми ненароджених".

Президент США заявив, що рішення ставить під загрозу здоров'я та життя жінок.

"Це впровадження екстремальної ідеології та трагічна помилка Верховного Суду", - сказав він.

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Він сказав, що працюватиме над тим, щоби державні та місцеві чиновники не могли перешкоджати жінкам виїхати на процедуру в інші штати. Він додав, що захистить доступ жінок до контрацепції та ліків для припинення вагітності до 10 тижнів.

П'ятничне рішення означає повне скасування власного правового прецеденту Верховного суду - надзвичайно рідкісний крок. Він може розпочати політичні битви, які розколюють націю.

Губернатори штатів західного узбережжя Каліфорнії, Вашингтону та Орегону пообіцяли захищати пацієнток, які приїдуть на процедуру з інших штатів.

У штатах, де ставлення до абортів дуже різниться, як-от Пенсільванія, Мічиган і Вісконсин, - законність процедури може змінюватися в залежності від того, хто прийде до влади під час виборів.

В інших випадках можуть розпочатися нові юридичні баталії, зокрема щодо того, чи можуть жінки виїжджати за межі штату для аборту або замовляти препарати для переривання вагітності через поштову службу.

Тим часом колишній віцепрезидент Майк Пенс, давній критик рішення "Роу проти Вейда", закликав учасників кампанії проти абортів не зупинятися, доки "святість життя" не буде захищено законом у кожному штаті.

Як ухвалили рішення

У знаковій справі "Роу проти Вейда" 1973 року Верховний суд рішенням сімох проти двох суддів постановив, що право жінки на переривання вагітності захищене конституцією США.

Рішення надавало американським жінкам абсолютне право на аборт у першому триместрі вагітності, але дозволяло обмеження у другому триместрі і забороняло переривати вагітність у третьому.

Але за останні десятиліття рішення проти абортів поступово обмежили доступ до процедури у понад десятку штатів.

На своїй нинішній сесії Верховний суд розглядав справу "Доббс проти Організації охорони жіночого здоров'я Джексона", яка оскаржувала заборону штату Міссісіпі на аборт після 15 тижнів вагітності.

Суд консервативної більшості виніс рішення на користь держави й таким чином фактично скасував конституційне право на аборт.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Деякі протестувальники зібралися біля дому судді Верховного суду Бретта Кавано

П'ять суддів твердо підтримали рішення: Семюел Аліто, Кларенс Томас, Ніл Горсач, Бретт Кавано та Емі Коні Барретт.

Головний суддя Джон Робертс написав зауваження, що, хоча він підтримує заборону штату Міссісіпі, він не пішов би далі.

Три судді, які не згодні з більшістю, - Стівен Бреєр, Соня Сотомайор та Олена Каган - написали, що відчувають "скорботу - за цей суд, але більше, за багато мільйонів американських жінок, які сьогодні втратили фундаментальний конституційний захист".

Скасування давнього прецеденту також викликало побоювання щодо інших прав, ухвалених Верховним судом у минулому.

Суддя Кларенс Томас написав: "У майбутніх справах ми повинні переглянути всі прецеденти належного процесуального права цього Суду, зокрема рішення Грізволда, Лоуренса та Обергефела".

Йдеться про три знакові рішення Верховного Суду щодо права на контрацепцію, скасування законів проти содомії та легалізацію одностатевих шлюбів відповідно.