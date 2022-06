Україна на Гластонбері: Kalush Orchestra, Go_A, Даха-Браха і Пол Маккартні з прапором

1 година тому

Легенда The Beatles зірвав шалені оплески, стоячи під синьо-жовтими кольорами прапора, але для українських музикантів на фестивалі це був більше, ніж просто жест.

Його слова перегукуються зі словами президента України Володимира Зеленського, який виступив із попередньо записаним повідомленням до відвідувачів фестивалю перед виступом рок-гурту The Libertines на The Other Stage у п'ятницю вранці.