Україна на Гластонбері: Kalush Orchestra, Go_A, Даха-Браха і Пол Маккартні з прапором

Марк Севедж

Музичний кореспондент BBC

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Пол Маккартні продемонстрував свою солідарність з Україною, вийшовши з українським прапором на біс під час свого епічного виступу на "Гластонбері" в суботу ввечері.

Легенда The Beatles зірвав шалені оплески, стоячи під синьо-жовтими кольорами прапора, але для українських музикантів на фестивалі це був більше, ніж просто жест.

"Для солдатів, для людей в Україні та в усьому світі, коли великі зірки тебе підтримують і розуміють, це свідчить про те, що правда на твоєму боці", - каже Марко Галаневич з фолк-квартету "Даха-Браха".

"Це дає нам натхнення вистояти", - додав він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Виступ гурту "Даха-Браха" з гаслами "Ні війні" та "Зупиніть Путіна"

Українські переможці Євробачення, Kalush Orchestra, також подякували Маккартні за підтримку.

"Багато людей слухають та наслідують своїх кумирів, тому коли такі суперзірки, як він, висловлюють свою підтримку Україні, це дійсно допомагає нам просувати нашу справу", - сказав фронтмен гурту Олег Псюк.

Обидва гурти виступили на фестивалі цими вихідними, щоб донести до глядачів свої послання про війну - а також завоювати нових шанувальників на цьому шляху.

Першими виступили Kalush Orchestra, які у п'ятницю відіграли ранковий сет на сцені Shangri-La's Truth Stage, зібравши близько 3 000 глядачів своїм п'янким поєднанням українського фолку та хіп-хопу.

Автор фото, Reuters

Завдяки його шаленій популярності, вони двічі зіграли трек "Стефанія", з яким вони перемогли на "Євробаченні", і навіть зуміли залучити до співу публіку, попри мовний бар'єр.

"Хто не знає української мови? Ой, боже..." - пожартував Псюк зі сцени.

Репер каже, що для них важливо бути на "Гластонбері", "щоб показати, як ми робимо музику в Україні, і отримати більше шанувальників", але війна ніколи не полишає їхніх думок.

Під час свого шоу вони поставили на сцену банку, щоб шанувальники могли пожертвувати гроші на їхню справу. Лише кілька тижнів тому з тією ж метою вони продали з аукціону свій трофей з "Євробачення".

"Ми отримали за це близько 900 000 доларів, - розповів Псюк BBC, - і все це йде на підтримку українських солдатів та внутрішньо переміщених людей в Україні".

Автор фото, PA Media

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На сцені Джона Піла електро-фолк-гурт Go_A також доносив до шанувальників повідомлення про загрозу російського вторгнення, запросивши їх до традиційного хороводу.

"Це дуже важливий момент у нашому виступі", - каже авторка пісень і солістка гурту Катерина Павленко.

"Ми показуємо людям цей ритуал, тому що нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна - це унікальна країна з унікальною культурою, а не частина Росії, - каже вона. - Ми різні. У нас різні цінності. Нам потрібно об'єднувати людей".

"Це не політичний меседж, це культурний меседж", - додає учасник гурту Тарас Шевченко.

"Зараз росіяни не просто вторгаються в наші міста, вони знищують нашу культуру. Нам потрібно її зберегти і показати світові", - каже він.

Його слова перегукуються зі словами президента України Володимира Зеленського, який виступив із попередньо записаним повідомленням до відвідувачів фестивалю перед виступом рок-гурту The Libertines на The Other Stage у п'ятницю вранці.

"Росія вкрала наш мир", - сказав український президент.

"Гластонбері - це найбільша концентрація свободи в наші дні, і я прошу вас поділитися цим почуттям з усіма, чия свобода зазнала нападу", - продовжив він.

"Чим більше людей приєднається до нас у захисті свободи та правди, тим швидше закінчиться війна Росії проти України. Доведіть, що свобода завжди перемагає", - сказав Зеленський.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, На фестивалі було багато українських прапорів

Це повідомлення все ще лунало у вухах Галаневича, коли в неділю "Даха-Браха" виступала на Pyramid Stage зі своїм фірмовим міксом традиційних українських мелодій та африканських ритмів.

"Війна стосується не лише нашої території та нашої культури, - сказав він ВВС, - вона стосується демократії по всій Європі".

"Наш ворог просто проголошує, що немає ані українського народу, ані української культури, ані української мови. Ми були колонією понад 200 років", - додає музикант.

Виступаючи після смертоносних ракетних обстрілів рідного Києва, Галаневич зізнався, що важко насолоджуватися музикою, коли думаєш про ситуацію вдома.

"У нас весь час ця подвійність, ці суперечливі емоції, - каже він. - Але ми музиканти, і ми розуміємо, що це наш спосіб боротися, показати людям, що нам потрібна їхня підтримка".

Автор фото, Vitaliy Vorobyov

Під час виступу "Даха-Браха" на сцені показали кадри руйнувань, спричинених Росією. Коли виступ наближався до завершення, на сцені промайнули слова "Озбройте Україну зараз".

Галаневич каже, що це повідомлення стає актуальнішим з кожним днем.

"Увесь світ вражений українським народом. Кажуть, що ми герої опору, але у нас немає вибору, тому що якщо ми не встоїмо, нас знищать, - зазначив музикант. - Нам потрібно вистояти і перемогти".