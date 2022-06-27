"Дефолт" Росії. Який це матиме вплив

Бен Кінг

Бізнес-кореспондент, BBC News

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

За повідомленнями ЗМІ, Росія вперше з 1998 року прострочила виплату за своїми борговими зобов'язаннями і таким чином зазнала дефолту.

У Росії є гроші, щоб здійснити платіж у 100 мільйонів доларів, які треба було сплатити у неділю, але санкції не дозволили переказати цю суму міжнародним кредиторам.

Кремль налаштований уникнути дефолту, який є серйозним ударом по престижу нації.

Російський міністр фінансів назвав ситуацію "фарсом".

Дефолт не вплине на Росію в короткостроковій перспективі, каже Кріс Віфер, виконавчий директор московської консалтингової компанії Macro Advisory. Це пов'язано з тим, що Росії не потрібно залучати гроші на міжнародному рівні, оскільки вона отримує дохід від таких дорогих товарів, як нафта.

Але, за його словами, це створить "спадкову" проблему, якщо ситуація з Україною та міжнародними санкціями не покращиться.

"Це такі дії, які нависнуть над економікою і значно ускладнять відновлення, коли ми дійдемо до цього етапу", - каже він.

Виплату відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів необхідно було здійснити 27 травня. Росія каже, що відправила гроші до Euroclear, банку, який потім розподіляє виплати інвесторам.

Але цей платіж застряг там, як повідомляє Bloomberg News, і кредитори його не отримали.

Тим часом деякі тайванські власники російських облігацій, номінованих в євро, не отримали виплати відсотків, повідомляє агенція Reuters, що посилається на два джерела.

Гроші не надійшли протягом 30 днів від дати платежу, тобто в неділю ввечері, і тому стався дефолт.

Euroclear не повідомив, чи був платіж заблокований, але заявив, що дотримується усіх санкцій, введених після вторгнення Росії в Україну.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов визнав, що іноземні інвестори "не зможуть отримати" виплати, повідомляє РИА Новости.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російський міністр фінансів назвав дефолт "фарсом"

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Оскільки Росія хоче платити і має для цього достатньо грошей, він заперечив, що це є справжнім дефолтом, який зазвичай відбувається, коли уряди відмовляються платити, або їхня економіка є настільки слабкою, що вони не можуть знайти гроші.

"Всі обізнані розуміють, що це зовсім не дефолт. Вся ця ситуація виглядає як фарс", - заявив він.

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що називати ситуацію, що склалася, дефолтом немає підстав.

"Ці твердження про дефолт теж у цьому випадку абсолютно неправомірні, бо ще у травні у валюті необхідний платіж було здійснено. А той факт, що Euroclear утримав ці гроші, не довів їх до отримувачів, то це вже не наші проблеми. Тобто жодних підстав називати ситуацію дефолтом немає", - сказав він.

Країни, які зазнають дефолту, зазвичай не можуть позичати більше грошей, але Росії вже фактично і так заборонено позичати на західних ринках через санкції.

Також повідомляють, що Росія заробляє близько мільярда доларів на день на експорті викопного палива, а її міністр фінансів Антон Силуанов заявив у квітні, що РФ не планує брати більше позик.

Вимога сплатити інші борги

За словами Віфера, дефолт призведе до необхідності погашення значної частини російського боргу.

Близько 40 мільярдів доларів боргів Росії номіновані в доларах або євро, причому приблизно половина - за межами країни.

"Деякі частини цього боргу тепер автоматично підлягатимуть погашенню, адже в усіх боргових інструментах є положення про дострокове погашення, тому якщо ви не виконуєте одного, це зазвичай викликає негайну вимогу сплатити інші борги, тому Росія, безумовно, може зіткнутися з негайним погашенням боргу, на даному етапі близько 20 мільярдів доларів", - сказав він у програмі BBC Today.

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Останній дефолт Росії за борговими зобов'язаннями стався 1998 року, коли країну спіткала криза рубля під час хаотичного завершення правління Бориса Єльцина.

У той час Москва не змогла здійснити виплати за своїми внутрішніми облігаціями, але зуміла не допустити дефолту за закордонними боргами.

Відтоді, як США та Європейський Союз вперше ввели санкції після вторгнення в Україну, виглядало, що Росія неминуче прямує до дефолту.

Санкції обмежили доступ країни до міжнародних банківських мереж, які обробляли платежі з Росії інвесторам у всьому світі.

Російський уряд заявив, що хоче вчасно здійснити всі свої платежі, і досі це вдавалося.

Дефолт здавався неминучим, коли Мінфін США вирішив не поновлювати спеціальний виняток в правилах санкцій, що дозволяє інвесторам отримувати відсотки з Росії, термін дії якого закінчився 25 травня.

Тепер, схоже, Кремль також погодився з цією неминучістю, ухваливши від 23 червня указ про те, що всі майбутні виплати боргу здійснюватимуться в рублях через російський банк, Національний розрахунковий депозитарій, навіть якщо в контрактах зазначено, що вони мають здійснюватися в доларах або інших міжнародних валютах.

Тим часом Віфер, який проживає в Москві, каже, що попри санкції та вихід західних компаній з Росії, життя там триває у більш-менш звичному режимі.

"Якби ви зараз були в Москві й не читали газети, відверто кажучи, ви б побачили, що зросли ціни, але в іншому - життя, як до 24 лютого", - каже він.

"У березні та квітні було багато занепокоєння, що продукція зникне, що фабрики не зможуть отримати компоненти або матеріали для продовження роботи, і тому ми могли очікувати серйозного падіння зайнятості або зростання безробіття до літа чи на початку осені. Ситуація покращилася", - додав він.

"Ми бачили, як відкриваються альтернативні маршрути імпорту через Казахстан та Туреччину, уряд промотував свою так звану схему паралельного імпорту, тому багато продуктів, які були заборонені в березні та квітні, тепер знову починають з'являтися, хоча й за вищою ціною", - твердить аналітик.