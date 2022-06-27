Ще одне поле бою. Як Росія та Україна борються за посаду голови ФІДЕ

Сьюзан Нінан

Спортивна журналістка

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Аркадій Дворкович претендує на другий термін на посаді президента ФІДЕ

У серпні Махабаліпурам, невелике містечко в південному індійському штаті Таміл Наду, стане неочікуваним місцем для чергової російсько-української битви.

На полях майбутньої шахової Олімпіади, яку проводить Індія, представники понад 180 країн проголосують за нового голову Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), головної організації з шахів у світі.

Лідером перегонів є Аркадій Дворкович, чинний президент ФІДЕ та колишній віцепрем'єр-міністр Росії, який претендує на другий термін.

Проти нього виступає український гросмейстер Андрій Баришполець, який висунув свою кандидатуру наприкінці травня.

У боротьбі за найвищу посаду є ще два кандидати - Бачар Куатлі, який зараз є віцепрезидентом ФІДЕ, та Іналбек Черіпов з Бельгії.

Від початку вторгнення Росії в Україну минуло понад чотири місяці, й це викликало глобальні потрясіння.

Відтоді Москву посунули з кількох великих світових форумів, але команда Дворковича розраховує на два чинники, які можуть дозволити їм перемогти: шаховий бум під час пандемії та зусилля ФІДЕ підтримувати календар турнірів у важкі місяці.

Його опоненти, з іншого боку, стверджують, що Росія занадто довго контролювала шахове управління.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Індієць Вішванатан Ананд - одне із найшанованіших імен у шахах

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Окрім протистояння двох ворогуючих країн, вибори 7 серпня мають ще один цікавий підтекст.

Дворкович обрав одного з найшанованіших шахістів у світі на роль віцепрезидента ФІДЕ у разі своєї перемоги - п'ятиразового чемпіона світу Вішванатана Ананда з Індії.

А суперником індійської легенди на боці українського гросмейстера є його колишній тренер Пітер Гейне Нільсен.

Нільсен, який наразі тренує перший номер у світі - Магнуса Карлсена - був серед основної групи тренерів Ананда під час чотирьох з п'яти його перемог на чемпіонах світу у 2007-12 роках.

Нільсен є одним із найзапекліших критиків ФІДЕ. Він поставив під сумнів прозорість її фінансування та присутність чиновників серед опікунської ради Російської шахової федерації.

"Наша боротьба не проти Дворковича. Вона - проти контролю Кремля над ФІДЕ", - сказав Нільсен BBC, додавши, що 11 з 20 великих шахових заходів за останні чотири роки проходили в Росії.

"У шаховій спільноті є сильне бажання відмежуватися від Росії і бути справді незалежними від впливу Кремля. Ці вибори можуть змінити парадигму. Ми налаштовані оптимістично", - каже він.

Автор фото, Andrii Baryshpolets/Facebook Підпис до фото, Український гросмейстер Андрій Баришполець висунув свою кандидатуру в травні

До того, як Дворкович прийшов на посаду, понад два десятиліття президентом ФІДЕ за підтримки Володимира Путіна був російський бізнесмен і політик Кірсан Ілюмжинов. Його хаотичне перебування на посаді кидало довгі тіні на імідж організації.

Але Ананд вважає, що за Дворковича ФІДЕ змінилася на краще.

Протягом своєї понад тридцятилітньої кар'єри Ананд тримався подалі від шахової політики. Він дотримувався цієї позиції навіть у складний період 1990-х років, коли Гаррі Каспаров і Найджел Шорт повстали проти ФІДЕ і створили конкуруючу організацію.

Частково так склалося тому, що він вважав себе непридатним для політики. Він також побоювався, що через його намагання підійматися адміністративними кар'єрними сходами може постраждати безпосередньо його гра. Тоді він був чимось на кшталт аномалії в шахах - не росіянином, без серйозної інституційної підтримки.

Але сьогодні, у 52 роки, об'єднавши свою легендарну історію зі статусом активного гравця, індієць таки обрав сторону.

Автор фото, Peter Heine Nielsen/Facebook Підпис до фото, Пітер Гейне Нільсен (праворуч) із першим номером світу Магнусом Карлсеном

Навіть критики Дворковича погоджуються, що він зробив мудрий вибір, обравши Ананда своїм "номером два".

Індієць є одним з найкращих шахістів усіх часів, популярною фігурою, яка не має попередніх політичних прихильностей і має бездоганну репутацію.

"Шаховий світ дуже радий бачити, що Віші (Ананд) бере активну участь у шаховій політиці", - каже Нільсен про свого колишнього боса.

"Це чудово, що він промотує гру. Але прикро, що він став на бік Кремля", - додає він.

Ананд, однак, переконаний, що він на тому боці, який заслуговує на прихильність.

Дворкович має репутацію сучасного технократа і здібного адміністратора. Економіст за освітою, він очолював організаційний комітет, коли Росія приймала Чемпіонат світу з футболу 2018 року.

Але попри його здібності, постійний контроль Росії над світом спорту викликає багато заперечень - особливо на тлі війни.

В нещодавньому інтерв'ю chess24 Дворкович сказав, що через війну він зіткнувся з тиском Москви, щоб "захистити російські інтереси".

Йому довелося ухвалити низку важких рішень, зокрема розірвати спонсорські угоди з російськими компаніями. Це демонструє складність ситуації, в якій він опинився - щоб мати можливість виконувати свою роботу, йому доводиться вести битви у себе вдома.

"Люди бачать, що особливо цього року Дворкович ухвалив багато рішень, які показують, що він здатний функціонувати незалежно від Росії, - каже Ананд. - Він поводився як президент ФІДЕ, а не як росіянин".

Левон Аронян, який зараз посідає п'яту позицію, погоджується, що перебування Дворковича на посаді було ефективним.

"Раніше ФІДЕ керували байдужі функціонери. Їм було байдуже до гравців. Нинішня адміністрація гідно працює, більшість гравців погодиться. Попри Covid, за останні два роки було організовано багато великих турнірів", - сказав він, але водночас додав, що вважає, що керівництво має бути більш прозорим щодо своїх фінансових угод.

Спочатку в Москві планували проведення Олімпіади та Конгресу ФІДЕ. Індія виграла заявку після того, як ФІДЕ позбавила Росію всіх прав на проведення заходів через вторгнення в Україну.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прем'єр-міністр Нарендра Моді у присутності Дворковича урочисто відкрив естафету олімпійського вогню до шахової Олімпіади

Зараз Індія наполегливо працює над тим, щоб перетворити Олімпіаду на видовище.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді у присутності Дворковича урочисто відкрив естафету олімпійського вогню. Факел проїде через 75 міст і селищ, перш ніж прибуде в Махабаліпурам.

Олімпіада повертається в Азію через три десятиліття. В Індії турнір і вибори пройдуть вперше.

За такого сценарію, наявність у команді найвидатнішого шахіста з цього регіону стала, мабуть, найрозумнішим кроком Дворковича.

Сьюзан Нінан - незалежна спортивна журналістка з Бангалору