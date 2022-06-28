Мілітаристські ігри Білорусі. Що задумав Лукашенко

Світлана Дорош

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, Міноборони Білорусі

Впродовж останніх вихідних Росія завдала по Україні один з наймасовіших за час війни ракетних ударів. По Львівській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївських областях майже одночасно російські війська випустили пів сотні ракет. Більшість з них - з території Білорусі.

Удари, внаслідок яких загинули і були поранені багато цивільних, відбулися після того, як впродовж останніх тижнів Білорусь збільшила військову активність на своїй території і поблизу україно-білоруського кордону.

Це дало нові підстави політикам і експертам говорити про імовірність приєднання Білорусі до повномасштабної війни проти України.

Президент Володимир Зеленський після ракетних ударів звернувся до білорусів і сказав, що спроби втягти їх у війну сьогодні потужніші, ніж навесні, і закликав не піддаватися втягуванню у війну, щоб не стати "гарматним м'ясом".

ВВС News Україна поспілкувалася з білоруськими експертами про те, що означає зростання мілітаристської активності Білорусі.

Підвищення боєготовності чи нагнітання

Білорусь взялася за посилення боєготовності своєї армії ще у травні. Проводить військові навчання, створила третє, Південне оперативне командування Збройних сил, обіцяє формування "народного ополчення".

Автор фото, Міноборони Білорусі Підпис до фото, Білоруський десантник на навчанні

Опозиційний телеграм-канал "Беларускі Гаюн" постійно публікує інформацію про переміщення техніки територією Білорусі у бік України.

Дивізіони ракетних комплексів російських і білоруських "Іскандерів", "Точка У" і "С-300" передислоковують до українського кордону.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що з початку червня у прикордонних областях білоруси мінують дороги та мости.

Окрім того, за даними української розвідки, білоруська пропаганда розповідає про "наміри" України напасти на Білорусь. Як доказ міністерство оборони Білорусі повідомляло про те, що буцімто українські безпілотники за місяць 17 разів порушували білоруський кордон.

Демонстрація лояльності?

"У мілітаристських іграх поблизу кордону з Україною є кілька причин", - каже у коментарі ВВС News Україна білоруський політолог Валерій Карбалевич.

"Перша - це демонстрація Росії своєї лояльності. Також це спроба компенсувати реальну участь Білорусі у бойових діях, у чому зацікавлений Кремль, такою от допомогою - надання території задля ракетних ударів і підготовки країни від загроз, які нібито створює Україна. Аби тільки не посилати білоруських солдатів на війну", - наголошує він.

Автор фото, Міноборони Білорусі

Цю думку поділяє інший білоруський політолог Артем Шрайбман. Він вважає, що усі останні події у Білорусі "напряму не пов'язані з вірогідністю залучення країни у війну".

"Олександрові Лукашенку треба показувати Росії, що вони разом займаються військовою активністю для стримування "провокацій" України. Можливо, така активність на своїй території пояснюється небажанням вв'язуватися у війну на українській території", - каже він у коментарі ВВС News Україна.

Валерій Карбалевич другою причиною військової активності Білорусі називає намагання втримувати підрозділи української армії на півночі і не допустити їх передислокації на Донбас.

Ризики і обмеження

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"Вірогідність вторгнення, як і раніше, залишається невисокою. Невисока - не означає нульова, бо різні можуть бути ситуації і обставини, включно з провокаціями з боку Росії", - наголошує Артем Шрайбман.

"Проте базові ризики, які Олександру Лукашенку складно ігнорувати, не змінилися. Перший ризик у тому, що білоруська армія буде розбита українськими Збройними силами. Другий - абсолютна більшість білоруського суспільства проти участі країни у війні. А це означає, що вторгнення обріже усі можливості для нього - у майбутньому - дистанціюватися від Росії. Він це вже потроху робить, поки що лише в риториці", - каже білоруський політолог.

"Тобто, сенсу включатися у війну як не було, так і немає. Проте не можна давати 100 відсотків, що у голові Лукашенка ці обмеження завжди переважатимуть", - визнає він.

Валерій Карбалевич також не бачить ніяких ознак того, що білоруська влада вирішила відкрити другий фронт проти України. За його словами, військове вторгнення треба готувати, а все, що зараз робить Білорусь, спрямоване на захист, а не свідчить про підготовку до наступу.

Водночас експерти впевнені, що Росія і далі намагатиметься використовувати територію Білорусі для ракетних ударів.

"Лукашенко не контролює кількість ударів з білоруської території, оскільки він позбавлений військового суверенітету як мінімум з початку війни, а швидше за все, і раніше", - каже Артем Шрайбман.

Нескінченне ухиляння Лукашенка?

Експерти також кажуть про те, що ще на початку війни близько 90% білорусів висловлювалися проти участі країни у бойових діях разом з Росією.

Такою ж лишається кількість противників і зараз.

І Олександр Лукашенко бере до уваги ці настрої, адже втрати на фронті за таких суспільних настроїв можуть загрожувати йому майбутньому.

"Але щодо підтримки дій Росії, то внаслідок глибокого проникнення російської пропаганди погляди білорусів поділені порівну. Є багато тих, хто не визначився, але приблизно однакові групи людей, по 40-45%, підтримують і не підтримують війну Росії проти України. Але це ніяк не позначається на небажанні одних і інших відправляти своїх солдатів на війну", - каже Артем Шрайбман.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Воювати Олександр Лукашенко не хоче, вважають експерти

Хоча Лукашенко і робить заяви про те, що Білорусі є чим вдарити у відповідь у разі удару з України, Валерій Карбалевич звертає увагу на нові акценти у заявах Олександра Лукашенка.

Якщо на початку війни він заявляв про перемогу Росії і говорив про російську військову перевагу, то два тижні тому сказав: "Щодо прогнозу, то ніхто не знає. Підкреслюю, ніхто не знає, чим там закінчиться".

Артем Шрайбман вважає, що у разі, як приєднання Лукашенка до війни все ж буде, це станеться з примусу, під тиском, через провокації з боку Росії.

Але він називає такий сценарій менш вірогідним, "ніж нескінченне ухиляння Лукашенка від участі у війні".

Зеленський: ви не раби і не гарматне м'ясо Кремля

Українська розвідка також вважає, що зараз загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає. Остання така заява пролунала від керівника ГУР міністерства оборони Кирила Буданова 22 червня, тобто, до масованих ракетних ударів по Україні.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Керівник ГУР каже про провокації Росії і не підтверджує загрози вторгнення Білорусі

"На даному етапі жодної загрози з білоруської сторони немає, це я абсолютно впевнено можу вам сказати. Ситуація абсолютно під контролем", - заявив Буданов.

"У Білорусі продовжуються і військові збори, і навчання, і зміцнення кордону, проходить зараз цілий комплекс тих чи інших дій військового призначення. Але вони не спрямовані на проведення бойових дій проти України на даному етапі. Якщо у них з'являться такі думки, ми одразу будемо про це знати і всі разом зробимо адекватні дії", - запевнив керівник ГУР.

Розвідники роблять висновок про те, що удари з території Білорусі у минулі вихідні - це масштабна провокація Росії, мета якої втягти Білорусь у війну.

З цією метою також, вважають у ГУР, можуть бути зімітовані нібито "удари у відповідь" з України. Як один з доказів ГУР МО розповідає про прибуття на територію білоруського Мозиря з Росії диверсійних груп, які планують підрив житлових будинків, школи, лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як дії України, кажуть розвідники.

"Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці", - з такими словами президент Володимир Зеленський звернувся до білорусів після масованої ракетної атаки на українські міста.

"У Кремлі за вас уже все вирішили - ваші життя нічого для них не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі", - наголосив Зеленський.